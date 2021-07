Ihr möchtet andere Diabetes Typ1 Betroffene in Eurer Gegend kennen lernen? Oder ihr möchtet, daß Euer Kind andere Kids mit Diabetes kennen lernt?

Es fördert die Akzeptanz der Krankheit, wenn man andere Menschen kennt, die das gleiche Schicksal teilen.



Auf Diabetes-Kids sind fast 7000 Menschen, also über 1/4 aller betroffenen Familien in Deutschland registriert. Sicher findet sich da auch jemand in Eurem Umfeld.



Also fasst Euch ein Herz und organisiert eine Diabetes-Kids @ Home Party. Das kann ein Kaffeekränzchen, Gartenparty oder ein Treffen in einem Restaurant sein. Ganz wie Ihr wollt.



Nachdem Ihr das Formular unter http://www.diabetes-kids.de/diabetes-kids-at-home ausgefüllt und abgeschickt habt, werden wir alle passenden Diabetes-Kids Mitglleder in Eurem Umfeld anschreiben und von Eurer Diabetes-Kids @ Home Party berichten.