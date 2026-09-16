September Update: Aktualisierte Ergebnisse der Diabetes-Kids Produktumfrage. Findet Euch zurecht im Messgeräte und Insulinpumpen Dschungel
Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, in dem Wust an verschiedenen Messgeräte, Insulinpumpen, Stechhilfen,Versandhändler, Software... das Beste für sich selbst bzw. für sein Kind zu finden.
Sicherlich hat jeder seine eigenen Schwerpunkte, aber am Ende geht es darum, wie zufrieden man insgesamt ist. Was nützt einem daß kleinste oder bunteste Gerät, wenn es am Ende nicht so funktioniert, wie man es erwartet. Hier hilft Euch vielleicht auch unser stets aktueller Diabetes-Tech Überblick.
Deshalb führen wir in regelmässigen Abständen eine ganz einfache Zufriedenheitsumfrage durch und veröffentlichen die daraus ermittelten besten Ergebnisse hier auf Diabetes-Kids. Aus den eingehenden Bewertungen filtern wir diejenigen heraus, welche von vielen Eltern als Gut oder Sehr Gut bewertet wurden und veröffentlichen Sie hier auf Diabetes-Kids.de.
Wir würden uns freuen, wenn ihr uns durch Eure Teilnahme an dieser Umfrage unterstützt.
Hier gehts zur anonymen Umfrage
Hier nun die aktuellen Ergebnisse:
Bitte macht auch mit bei unseren Umfragen zu Eurer Krankenversicherung und Eurem Diabetologen
Wenn ihr der Meinung seid, wir sollten weitere Kategorien, wie z.B. Bücher u.s.w. mit aufnehmen, dann schreibt uns unter
Folgendes wurden von vielen Eltern als Gut oder Sehr Gut bewertet (in alphabetischer Reihenfolge):
Stand: 16. Sep. 2026
|Messgeräte
|Accu-Chek Guide
|Accu-Chek Instant
|Contour Next
|Contour Next One
|Insulin-Pumpen
|Insulet OmniPod 5
|MiniMed 780G
|Tandem t:slim®
|Ypsopump
|Ypsopump with MyLife Loop System
|CGM Systeme
|Dexcom G6
|Dexcom G7
|FreeStyle Libre 3 (CGM) inkl. Plus
|Pens
|NovoPen 3
|Novo FlexPen
|NovoPen Echo
|Humalog Junior KwikPen
|Stechhilfen
|Accu-Chek FastClix
|Accu-Chek Softclix
|Accu-Chek Multiclix
|Microlet
|OneTouch Ultra Soft
|Terumo Finetouch
|Apps
|CamAPSp fx
|Dexcom Clarity
|Glooko
|LibreLink
|Händler
|DiaShop
|Mediq Diabetes
|Örtliche Apotheke
Häufige Produktkombinationen:
Combi Messgerät-Pumpe
|Messgerät
|insulinpumpe
|Accu-Chek Guide
|Insulet OmniPod 5
|Accu-Chek Guide
|MiniMed 780G
|Accu-Chek Guide
|Tandem t:slim®
|Accu-Chek Guide
|Ypsopump with MyLife Loop System
Combi CGM-Pumpe
|CGM System
|Insulinpumpe
|Dexcom G6
|Insulet OmniPod 5
|Dexcom G6
|Tandem t:slim®
|Dexcom G6
|Ypsopump with MyLife Loop System
|Dexcom G7
|Insulet OmniPod 5
|Dexcom G7
|Tandem t:slim®
|FreeStyle Libre 3 (CGM) inkl. Plus
|Ypsopump
|FreeStyle Libre 3 (CGM) inkl. Plus
|Ypsopump with MyLife Loop System
|Minimed Guardian 4 Glukosesensor
|MiniMed 780G
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