Januar Update: Aktualisierte Ergebnisse der Diabetes-Kids Produktumfrage. Findet Euch zurecht im Messgeräte und Insulinpumpen Dschungel

Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, in dem Wust an verschiedenen Messgeräte, Insulinpumpen, Stechhilfen,Versandhändler, Software... das Beste für sich selbst bzw. für sein Kind zu finden.

Sicherlich hat jeder seine eigenen Schwerpunkte, aber am Ende geht es darum, wie zufrieden man insgesamt ist. Was nützt einem daß kleinste oder bunteste Gerät, wenn es am Ende nicht so funktioniert, wie man es erwartet.

Deshalb führen wir in regelmässigen Abständen eine ganz einfache Zufriedenheitsumfrage durch und veröffentlichen die daraus ermittelten besten Ergebnisse hier auf Diabetes-Kids. Aus den eingehenden Bewertungen filtern wir diejenigen heraus, welche von vielen Eltern als Gut oder Sehr Gut bewertet wurden und veröffentlichen Sie hier auf Diabetes-Kids.de.

Wir würden uns freuen, wenn ihr uns durch Eure Teilnahme an dieser Umfrage unterstützt.

Hier nun die aktuellen Ergebnisse:

Folgendes wurden von vielen Eltern als Gut oder Sehr Gut bewertet (in alphabetischer Reihenfolge):

Stand: 2. Januar 2020



Messgeräte Accu-Chek Mobile Accu Check Aviva Combo Accu-Chek Guide Contour Next Link Contour Next One Insulet OmniPod PDM

Insulinpumpen Accu-Chek Combo Accu-Chek Insight Insulet OmniPod MiniMed 640G MiniMed VEO Ypsopump

CGM/FGM Systeme Dexcom G5 Dexcom G6 FreeStyle Libre (FGM) FreeStyle Libre 2 (FGM) Minimed Enlite Glukosesensor Minimed Guardian Glukosesensor

Insulin Pens NovoPen4 NovoPen Echo NovoPen 5 JuniorSTAR Insulinpen HumaPen Berlipen Junior

Stechhilfen Accu-Chek FastClix Accu-Chek Multiclix Accu-Chek Softclix FreeStyle OneTouch Comfort Terumo Finetouch

Apps Diabetes Connect KH-App Medtronic CareLink mySugr Companion Pro mySugr Junior SiDiary xDrip+/AndroidAPS(+Nightscout)

Händler Diabetiker-Bedarf DiaExpert DiaShop Mediq Direkt Örtliche Apotheke SpeziMed TK Pharma Ultra-Pharm

Häufige Produktkombinationen:

Combi Messgerät-Pumpe Messgerät Insulinpumpe Accu Check Aviva Combo Accu-Chek Combo Akku Chek Aviva Insight Accu-Chek Insight Contour Next Link MiniMed 640G Insulet OmniPod PDM Insulet OmniPod





Combi CGM-Pumpe CGM/FGM System Insulinpumpe Dexcom G6 Insulet OmniPod FreeStyle Libre (FGM) Accu-Chek Combo FreeStyle Libre (FGM) Accu-Chek Insight FreeStyle Libre (FGM) MiniMed 640G Minimed Enlite Glukosesensor MiniMed 640G

