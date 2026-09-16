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Dies & Das

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September Update: Aktualisierte Ergebnisse der Diabetes-Kids Produktumfrage. Findet Euch zurecht im Messgeräte und Insulinpumpen Dschungel

UmfrageWir wissen aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, in dem Wust an verschiedenen Messgeräte, Insulinpumpen, Stechhilfen,Versandhändler, Software... das Beste für sich selbst bzw. für sein Kind zu finden.

Sicherlich hat jeder seine eigenen Schwerpunkte, aber am Ende geht es darum, wie zufrieden man insgesamt ist. Was nützt einem daß kleinste oder bunteste Gerät, wenn es am Ende nicht so funktioniert, wie man es erwartet. Hier hilft Euch vielleicht auch unser stets aktueller Diabetes-Tech Überblick.

Deshalb führen wir in regelmässigen Abständen eine ganz einfache Zufriedenheitsumfrage durch und veröffentlichen die daraus ermittelten besten Ergebnisse hier auf Diabetes-Kids. Aus den eingehenden Bewertungen filtern wir diejenigen heraus, welche von vielen Eltern als Gut oder Sehr Gut bewertet wurden und veröffentlichen Sie hier auf Diabetes-Kids.de.

Wir würden uns freuen, wenn ihr uns durch Eure Teilnahme an dieser Umfrage unterstützt.

Hier gehts zur anonymen Umfrage

Hier nun die aktuellen Ergebnisse:

Bitte macht auch mit bei unseren Umfragen zu Eurer Krankenversicherung und Eurem Diabetologen

Wenn ihr der Meinung seid, wir sollten weitere Kategorien, wie z.B. Bücher u.s.w. mit aufnehmen, dann schreibt uns unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Folgendes wurden von vielen Eltern als Gut oder Sehr Gut bewertet (in alphabetischer Reihenfolge):

Stand: 16. Sep. 2026

Messgeräte
Accu-Chek Guide
Accu-Chek Instant
Contour Next
Contour Next One

 

Insulin-Pumpen
Insulet OmniPod 5
MiniMed 780G
Tandem t:slim®
Ypsopump
Ypsopump with MyLife Loop System

CGM Systeme
Dexcom G6
Dexcom G7
FreeStyle Libre 3 (CGM) inkl. Plus

Pens
NovoPen 3
Novo FlexPen
NovoPen Echo
Humalog Junior KwikPen

Stechhilfen
Accu-Chek FastClix
Accu-Chek Softclix
Accu-Chek Multiclix
Microlet
OneTouch Ultra Soft
Terumo Finetouch

Apps
CamAPSp fx
Dexcom Clarity
Glooko
LibreLink

Händler
DiaShop
Mediq Diabetes
Örtliche Apotheke

Häufige Produktkombinationen:

Combi Messgerät-Pumpe

Messgerätinsulinpumpe
Accu-Chek Guide Insulet OmniPod 5
Accu-Chek Guide MiniMed 780G
Accu-Chek Guide Tandem t:slim®
Accu-Chek Guide Ypsopump with MyLife Loop System

Combi CGM-Pumpe

CGM SystemInsulinpumpe
Dexcom G6 Insulet OmniPod 5
Dexcom G6 Tandem t:slim®
Dexcom G6 Ypsopump with MyLife Loop System
Dexcom G7 Insulet OmniPod 5
Dexcom G7 Tandem t:slim®
FreeStyle Libre 3 (CGM) inkl. Plus Ypsopump
FreeStyle Libre 3 (CGM) inkl. Plus Ypsopump with MyLife Loop System
Minimed Guardian 4 Glukosesensor MiniMed 780G

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