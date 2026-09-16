Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, in dem Wust an verschiedenen Messgeräte, Insulinpumpen, Stechhilfen,Versandhändler, Software... das Beste für sich selbst bzw. für sein Kind zu finden.

Sicherlich hat jeder seine eigenen Schwerpunkte, aber am Ende geht es darum, wie zufrieden man insgesamt ist. Was nützt einem daß kleinste oder bunteste Gerät, wenn es am Ende nicht so funktioniert, wie man es erwartet. Hier hilft Euch vielleicht auch unser stets aktueller Diabetes-Tech Überblick.

Deshalb führen wir in regelmässigen Abständen eine ganz einfache Zufriedenheitsumfrage durch und veröffentlichen die daraus ermittelten besten Ergebnisse hier auf Diabetes-Kids. Aus den eingehenden Bewertungen filtern wir diejenigen heraus, welche von vielen Eltern als Gut oder Sehr Gut bewertet wurden und veröffentlichen Sie hier auf Diabetes-Kids.de.

Wir würden uns freuen, wenn ihr uns durch Eure Teilnahme an dieser Umfrage unterstützt.

Hier gehts zur anonymen Umfrage

Hier nun die aktuellen Ergebnisse:

Bitte macht auch mit bei unseren Umfragen zu Eurer Krankenversicherung und Eurem Diabetologen

Wenn ihr der Meinung seid, wir sollten weitere Kategorien, wie z.B. Bücher u.s.w. mit aufnehmen, dann schreibt uns unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Folgendes wurden von vielen Eltern als Gut oder Sehr Gut bewertet (in alphabetischer Reihenfolge):

Stand: 16. Sep. 2026





Messgeräte Accu-Chek Guide Accu-Chek Instant Contour Next Contour Next One

Insulin-Pumpen Insulet OmniPod 5 MiniMed 780G Tandem t:slim® Ypsopump Ypsopump with MyLife Loop System

CGM Systeme Dexcom G6 Dexcom G7 FreeStyle Libre 3 (CGM) inkl. Plus

Pens NovoPen 3 Novo FlexPen NovoPen Echo Humalog Junior KwikPen

Stechhilfen Accu-Chek FastClix Accu-Chek Softclix Accu-Chek Multiclix Microlet OneTouch Ultra Soft Terumo Finetouch

Apps CamAPSp fx Dexcom Clarity Glooko LibreLink

Händler DiaShop Mediq Diabetes Örtliche Apotheke

Häufige Produktkombinationen:

Combi Messgerät-Pumpe

Messgerät insulinpumpe Accu-Chek Guide Insulet OmniPod 5 Accu-Chek Guide MiniMed 780G Accu-Chek Guide Tandem t:slim® Accu-Chek Guide Ypsopump with MyLife Loop System

Combi CGM-Pumpe