Nun ist es soweit: Das Eversense CGM System ist ab sofort verfügbar und bringt einige Vorteile mit sich:

Unter die Haut eingesetzter 90 Tage Langzeit-Sensor erspart dir das wöchentliche Wechseln des Sensors

erspart dir das wöchentliche Wechseln des Sensors Abnehmbarer Smart Transmitter ermöglicht dir Flexibilität - und: er ist um die Hälfte flacher und leichter wie der Smart Transmitter, den wir dir im März 2016 gezeigt haben, und du kannst sogar mit ihm duschen gehen ;) (wasser-resistent bis zu 1 m/30 Min.)

ermöglicht dir Flexibilität - und: er ist um die Hälfte flacher und leichter wie der Smart Transmitter, den wir dir im März 2016 gezeigt haben, und du kannst sogar mit ihm duschen gehen ;) (wasser-resistent bis zu 1 m/30 Min.) Vibrationsalarme des Smart Transmitters direkt am Körper geben dir Sicherheit

des Smart Transmitters direkt am Körper geben dir Sicherheit Glukosewerte auf dem Smartphone Displayimmer im Blick erspart dir ein separates Empfangsgerät

Und: Das Eversense CGM System ist als rtCGM mit Alarmen erstattbar (GBA Beschluss für CGM Systeme vom 16.06.16)!

Du hast Interesse und möchtest mehr erfahren?

Alles zu Eversense gibt‘s auf der neuen Seite www.eversense.de und ebenfalls neu: alle Informationen zu CGM allgemein übersichtlich unter www.mein-cgm.de aufbereitet.

Quellverweis: Meldung der Roche Diabetes Care Deutschland GmbH vom 26.6.2017

WICHTIG: BISLANG IST DIESES GERÄT ERST AB 18 ZUGELASSEN.