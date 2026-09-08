Wenn bei einem Kind Diabetes diagnostiziert wird, verändert sich für die ganze Familie von einem Moment auf den anderen vieles. Plötzlich tauchen jede Menge neue Begriffe, technische Geräte, Therapieformen und ganz praktische Fragen zum Alltag auf.

Was ist ein CGM-System? Welche Insulinpumpen gibt es? Was müssen Schule oder Kindergarten wissen? Wo finde ich hilfreiche Ansprechpartner und verlässliche Informationen?

Gerade in dieser ersten Zeit kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten.

Genau dabei möchten wir euch mit dem Diabetes-Kids Starterpaket unterstützen.

🎁 Viele hilfreiche Informationen – kostenlos für Familien

Das Starterpaket enthält eine Auswahl an Informationsmaterialien rund um das Leben mit Diabetes bei Kindern und Jugendlichen. Dazu gehören Informationen zu aktuellen Therapiemöglichkeiten und Diabetes-Technik ebenso wie praktische Hilfen für den Familienalltag.

Für euch entstehen dabei keinerlei Kosten.

Im Starterpaket findet ihr unter anderem:

Informationen zu Insulinpumpen, CGM-Systemen, Blutzuckermessgeräten und weiteren Möglichkeiten der Diabetestherapie

Broschüren und Informationsmaterial verschiedener Hersteller und Anbieter

hilfreiche Informationen für Schule und Kindergarten

Broschüren rund um Kinder, Jugendliche und Diabetes

ein Probeexemplar des Diabetes-Ankers

Informationen und praktische Dokumente von Diabetes-Kids

Hinweise auf wichtige Ansprechpartner und Adressen in eurer Umgebung

Informationen zu Freizeiten, Schulungen, Treffen und Veranstaltungen

verschiedene kleine Give-aways für die Kids

📦 So bekommt ihr euer Starterpaket

Füllt einfach unser Online-Formular aus und wählt die Informationen aus, die für euch interessant sind.

👉 Diabetes-Kids Starterpaket jetzt kostenlos anfordern

Die gewünschten physischen Materialien erhaltet ihr anschließend über unseren Partner Mediq Diabetes GmbH – per Post; die Online Daten von uns direkt als Download.

Bitte beachtet: Das Starterpaket kann pro Familie nur einmal angefordert werden.

💙 Ein bisschen Orientierung für den Start

Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie viele Fragen gerade nach der Diagnose auf eine Familie zukommen. Mit dem Starterpaket möchten wir euch deshalb nicht mit noch mehr Informationen überhäufen, sondern euch dabei helfen, einen ersten Überblick zu bekommen und die für euch wichtigen Themen in Ruhe kennenzulernen.

Und natürlich endet Diabetes-Kids nicht beim Starterpaket: In unserer Community, bei unseren Veranstaltungen, Online-Sprechstunden und auf unseren Informationsseiten findet ihr viele weitere Möglichkeiten, euch zu informieren und mit anderen Familien auszutauschen.

Jetzt kostenlos anfordern

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Wir wünschen euch und euren Kindern alles Gute für euren gemeinsamen Weg mit Diabetes. 💙

Euer Diabetes-Kids Team