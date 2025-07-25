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CGM Systeme

Veröffentlicht in CGM Systeme.

Aktuelle Diabetes-Kids Umfrage: Welche Eigenschaften sollte ein neues CGM System idealerweise haben?

Welche Eigenschaften sollte ein neues CGM System idealerweise haben?

Welche Eigenschaften sollte ein neues CGM System idealerweise haben? (Mehrfachnennung möglich)
  • Hohe Messgenauigkeit
    7.17%
  • Direkte Anbindung an Insulinpumpen (closed loop)
    6.7%
  • Zuverlässige Hypo-/Hyperglykämie-Alarme
    6.58%
  • Geringe Warm-up-Zeit
    6.23%
  • Stabilität bei Sport, Hitze, Kälte
    6%
  • Wasserfest (z. B. beim Schwimmen)
    5.94%
  • Lange Sensortragezeit (z. B. 14 Tage oder länger)
    5.76%
  • Schmerzloser oder einfacher Sensorwechsel
    5.47%
  • Unauffälliges, kleines Gerät
    5.41%
  • Einstellbare Alarmgrenzen und Lautstärke
    5.29%
  • Kompatibilität mit Android Smartphones und Smartwatches
    5%
  • Keine Kalibrierungen notwendig
    4.06%
  • Einfache Bedienung per App
    3.94%
  • Cloud-Anbindung für einfache Datenfreigabe/Follower
    3.82%
  • Einfache Auswertungen in der App
    3.41%
  • Kompatibilität mit iOS Smartphones und Smartwatches
    3.17%
  • Hohe Datensicherheit
    3.06%
  • Nachhaltiges umweltfreundliche Konzept mit wenig Müll
    3.06%
  • Alarmunterdrückung bei Bedarf (z. B. nachts)
    2.41%
  • Mehr schlauchlose Pumpen
    2.18%
  • Höhere Reichweite bzw. WiFi
    2.18%
  • Download- oder Exportfunktion
    1.88%
  • E-SIM integriert in Pumpensystem, sodass es kein zusätzliches Smartphone braucht
    1.29%
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Weitere Umfragen findet ihr hier

CGM System, Dexcom, Kontinuierliche Blutzuckermessung, Blutzuckermessung, Medtronic, Abbott, Minimed

  • Erstellt am .

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