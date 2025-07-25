Aktuelle Diabetes-Kids Umfrage: Welche Eigenschaften sollte ein neues CGM System idealerweise haben?
Welche Eigenschaften sollte ein neues CGM System idealerweise haben?
Welche Eigenschaften sollte ein neues CGM System idealerweise haben? (Mehrfachnennung möglich)
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Hohe Messgenauigkeit7.17%
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Direkte Anbindung an Insulinpumpen (closed loop)6.7%
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Zuverlässige Hypo-/Hyperglykämie-Alarme6.58%
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Geringe Warm-up-Zeit6.23%
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Stabilität bei Sport, Hitze, Kälte6%
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Wasserfest (z. B. beim Schwimmen)5.94%
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Lange Sensortragezeit (z. B. 14 Tage oder länger)5.76%
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Schmerzloser oder einfacher Sensorwechsel5.47%
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Unauffälliges, kleines Gerät5.41%
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Einstellbare Alarmgrenzen und Lautstärke5.29%
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Kompatibilität mit Android Smartphones und Smartwatches5%
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Keine Kalibrierungen notwendig4.06%
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Einfache Bedienung per App3.94%
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Cloud-Anbindung für einfache Datenfreigabe/Follower3.82%
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Einfache Auswertungen in der App3.41%
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Kompatibilität mit iOS Smartphones und Smartwatches3.17%
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Hohe Datensicherheit3.06%
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Nachhaltiges umweltfreundliche Konzept mit wenig Müll3.06%
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Alarmunterdrückung bei Bedarf (z. B. nachts)2.41%
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Mehr schlauchlose Pumpen2.18%
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Höhere Reichweite bzw. WiFi2.18%
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Download- oder Exportfunktion1.88%
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E-SIM integriert in Pumpensystem, sodass es kein zusätzliches Smartphone braucht1.29%
Weitere Umfragen findet ihr hier
CGM System, Dexcom, Kontinuierliche Blutzuckermessung, Blutzuckermessung, Medtronic, Abbott, Minimed
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