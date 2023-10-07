EASD 2023: Medtronic Simplera CGM Sensor erhält CE Freigabe

Medtronic hat kürzlich die CE-Kennzeichnung für seinen neues CGM System Simplera™ erhalten.

Dieser Schritt markiert nach Anbindung des AID Systems einen bedeutenden Fortschritt in der Diabetesversorgung, insbesondere für Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes.

Der neue Simplera™ CGM Sensor ist 50% kleiner als seine Vorgängergeneration und bietet eine einfache, zweistufige Einführungsprozedur. Dieser neue Sensor benötigt keine Kalibrierung.

Simplera™ ist für Personen ab 2 Jahren zugelassen und kompatibel mit iOS und Android. Medtronics automatisiertes Insulinabgabesystem (AID) in Kombination mit der Insulinpumpe 780g, das mit diesem Sensor der nächsten Generation integriert ist, wird derzeit auf CE-Kennzeichnung überprüft und ist bisher weder in den USA noch in Europa kommerziell erhältlich.

Mehr Infos bisher nur in Englisch in dieser Pressemeldung von Medtronic com 21.9.2023