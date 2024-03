An Tagen wie diesen...wünscht man sich Unendlichkeit - Erste Stimmen zum Diabetes-Kids Skievent 2024

Vom 10. bis 16. März 2024 fand unser sechstes Diabetes-Kids Skievent im Berghotel Rudolfshütte statt. Es war wieder ein voller Erfolg!

Dort ging es nicht nur ums Thema Diabetes, sondern hauptsächlich um Skifahren, Spiel, Spaß, Vergnügen und ums Kennenlernen.

Dieses Mal haben insgesamt 317 Personen bzw. 83 Familien daran teilgenommen.

Aufgrund der überwältigend positiven Resonanz vor Ort haben wir sofort beschlossen, dieses Event im nächsten Jahr zu wiederholen.

Das nächste Skievent wird also vom 22.-29. Mär. 2025 stattfinden.

Wenn ihr informiert werden möchtet, sobald die Anmeldephase losgeht, tragt Euch in unserem Newsletter Verteiler ein.

Erste Stimmen der Teilnehmer:

Wir fahren reich beschenkt nach tollen Tagen und Begegnungen nach Hause. Vielen herzlichen Dank.

Es war wieder eine wunderschöne Woche mit euch ! Vielen lieben Dank an die tolle Organisation und wir freuen uns euch irgendwann wiederzusehen

Es war eine echt super Woche. Wir sagen Danke für die ganze tolle Orga und freuen uns, wenn wir nochmal wieder kommen dürfen!!

Ganz lieben Dank an die Crew und alle netten Teilnehmer!! Wir freuen uns jetzt schon auf ein Wiedersehen!!

Vielen lieben Dank für die tolle Woche! Hoffentlich bis zum nächsten Mal.

Lieber Micha, lieber Caro und liebe gesamte Crew sowie alle lieben Eltern. Wir werden euch vermissen. Es war eine unfassbar schöne Zeit auch wenn Milo zeitweilig sehr krank war und wir wünschen euch von Herzen eine ruhige Rückreise und ich hoffe wir sehen uns bald wieder.

Lieber Michael, liebe Crew, auch wir sitzen jetzt in der Gondel und treten den Heimweg an. Es war mal wieder großartig, was ihr geleistet habt. Wir haben jeden Moment genossen, tolle Gespräche geführt, tolle Menschen kennengelernt und viele strahlende Kinderaugen gesehen. Vielen, vielen Dank für die letzten Tage!!! Ihr seid ganz fest in unserem ♥️!

Es war eine schöne Woche mit alten und neuen Gesichtern und interessanten Gesprächen. Vielen dank an @Michael bertsch und das ganze Team. Ihr seid super. @Andrea Finke vielen lieben Dank nochmal

…auch wir sitzen im Auto Richtung Köln mit tollen Erlebnissen und Gedanken im Gepäck! ❤️lichen Dank von uns an ALLE, die dieses unvergleichliche Event für die Kids immer wieder möglich machen!!!

Es war sooooo schön!!!! Herzlichen Dank an alle tollen Orgamenschen! Alles Gute für euch und bis hoffentlich bald…!!

Holly und wir sagen auch danke für die schönen Tage mit vielen guten Gesprächen.

Auch von uns vielen Dank. Es war wirklich wunderbar, für groß und klein. Tolle Organisation, tolles Team, wir nehmen viele schöne Erinnerungen mit nach Hause

Liebe ALLE, wir wünschen euch allen eine gute Heimreise und bedanken uns für die geniale Woche und tollen Gespräche! Dir lieber Michael von ganzem ❤️-en ein ganz großes Dankeschön.

Lieber Michael. Dir und Deiner gesamten Crew sagen wir von 💞 DANKE. Wir haben diese Woche sehr genossen. Die vielen Informationen werden uns in nächster Zeit noch viel helfen.

Ein bisschen wie nach Hause kommen… die Woche war wieder voll von unvergesslichen und für uns bleibenden Eindrücken und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Gutgelaunte Gondelführer bei der Ankunft trotz Sturm und eine abenteuerliche erste Gondelfahrt, grandioser Schnee, beste Pistenverhältnisse - zwischendurch im Blindflug, aber tolle Sonnentage folgten, engagierte Skilehrer, viele schöne Abfahrten mit netter Begleitung, wertvolle Gespräche, ein abwechslungsreiches Programm bei dem man immer euer Herzblut spürt… wir wiederholen uns gerne- Danke, dass ihr immer wieder so viel eurer Freizeit opfert, um das alles hier auf die Beine zu stellen. Das ist nicht selbstverständlich! Eine Woche von der die ganze Familie profitiert und wir alle in wunderschöner Erinnerung halten werden💚 Es war uns ein Fest.

Hi ihr Lieben, es ist zum Heulen, dass es zu Ende ist. Ihr seid eine riesengroße tolle Familie, eine wunderbare Stütze von der wir das ganze Jahr zehren können. Danke danke danke

…auch wir sagen herzlichen Dank für die großartige Woche und wünschen allen eine gute Fahrt nach Hause!

Wir möchten uns auch für eine ganz wunderbare Woche mit euch bedanken. Wir haben es wieder sehr genossen und viele neue Erfahrungen mitgenommen.

Gute Heimreise wünschen wir allen 🚘 Unvergessliche Tage liegen hinter uns, viele schöne Erlebnisse und Begegnungen 🎿 Danke an Michael und die Crew 💐

Es war wieder so eine tolle Woche und wir sind einfach nur happy, das wir so spontan noch nachgerutscht sind und wieder diese tolle Zeit mit Euch verbringen konnten.🫶

Es war einfach, wie Ute oben schon schrieb, ein wenig wie nach Hause kommen...🫶

Grandios was Michael und die Crew wieder auf die Beine gestellt hat. DANKE 🫶

Viele tolle Momente und Gespräche.

Wir fahren wieder gestärkt und erholt nach Hause und hoffen wir werden viele von Euch wiedersehen.

Auch wenn wir einen langen Weg zurück nach Berlin haben, hat es sich gelohnt, diese Woche mit euch zu verbringen, die uns noch lange in Erinnerung bleiben wird. Vielen Dank und wir hoffen, euch bald wiederzusehen.

Nun sitzen wir im Zug Richtung Köln und nehmen all die besonderen Eindrücke mit. Ein ganz großes Dankeschön von Herzen an alle - insbesondere Familie Bertsch - die mitgeholfen haben, diese Begegnung in wundervoller Landschaft zu organisieren! Das Skifahren in sicherer Gemeinschaft, die Gespräche, das Laufen in fast 3000 m Höhe und das Treffen von lieben Menschen hat uns beide "weiterkommen lassen". Ich fand es auch besonders schön zu sehen wie die ganz Kleinen in die Ski-Dia-Gemeinschaft eingetaucht sind.

An Tagen wie diesen...wünscht man sich Unendlichkeit 🎸🎵.

Superjeile Zick!

Wir sind alle wieder gut am Niederrhein ankommen.

Danke an alle für die tolle Woche !

Hallo zusammen, auch wie nähern uns zu Hause 🥳es war eine tolle Zeit mit euch und den Kids, tausend Dank für diese unvergesslichen Tage und euer Vertrauen in uns!

Auch die Meenzer bedanken sich bei „Team Michael B.& Co.“ für eine wunderbare Woche , die leider viel zu schnell zu Ende ging..

Zurück in Bad Honnef, auch wir möchten uns ganz herzlich bedanken für eine super schöne und unvergessliche Zeit mit Euch. Wir können gar nicht anfangen zu beschreiben, wie wertvoll die Woche für Dia-Kid und -Familie gewesen ist.

Auch von uns ein riesiges Dankeschön für die schönen Tage auf der Rudolfshütte, für die super Organisation und die super Zeit mit Euch allen!

Lieber Michael, liebe Crew, herzlichen Dank für die fantastischen Tage auf der Rudolfshütte. Wir durften viele tolle Menschen kennenzulernen und hoffen auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr!

Lieber Michael und Crew nochmal herzlichen Dank für die schöne Woche. Wir durften ganz liebe Menschen kennenlernen und haben von der Woche alle etwas mitgenommen.

Vielen lieben Dank an Michael und Crew, danke für die tolle Organisation. Die Woche ist so fantastisch und toll, wir haben unheimlich viel Spaß gehabt. Hoffentlich bis zum nächsten Mal!

Nochmals vielen lieben Dank an alle, die es ermöglicht haben, dass wir eine so schöne Zeit miteinander verbringen konnten. Wir können uns nur allen vorherigen anschließen! Als „Neulinge“ wussten wir nicht, worauf wir uns einlassen würden, aber unsere Erwartungen wurden übertroffen!

Auch Familie I... ist seit heute Nacht zurück in Münster. Im Gepäck ganz wundervolle Erinnerungen an eine tolle Woche mit Euch. Die Zeit wird noch lange nachklingen und uns durchs Jahr tragen. Ein riesengroßes Dankeschön an Familie Bertsch und die ganze Crew für die grandiose Organisation und die Möglichkeit, dass wir erstmalig dabei sein konnten. Es hätte nicht schöner sein können. Wir hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.

Lieber Michael und Crew nochmal herzlichen Dank für die schöne Woche - für die unglaublich tolle Organisation. Danke für die Zeit! Wir durften ganz liebe Menschen kennenlernen und haben viel Kraft tanken dürfen!

Lieber Michael und liebe Crew, vielen lieben Dank für diese unvergesslichen Tage

@ Michael, Crew und Alle....eine besondere Woche mit besonderen Menschen 🫶🏻! Ihr habt uns mitgenommen, Wege aufgezeigt, Meinungen zugelassen und gebildet. Ihr habt die Kinder gestärkt und Selbstvertrauen geschenkt 🍀...ein Dankeschön 🙏🏻 aus ganzem Herzen

Unser Team vor Ort

Andrea Finke

Andrea Finke

Kinderdiabetologin im Diabetes-Zentrum für Kinder- und Jugendliche am Krankenhaus Bethanien in Moers. Andrea ist Fachärztin für Kinder- & Jugendmedizin und Diabetologin (DDG). Sie ist sehr engagiert wenn es um die Unterstützung von betroffenen Familien geht. Auch hat sie selbst seit ihrer Kindheit Typ1 Diabetes





Semik Khodaverdi

Semik ist Kinderdiabetologe und Oberarzt am Klinikum Hanau, und hat schon auf vielen Diabetes-Kids Freizeiten für super Stimmung und viel Info zum Thema Diabetes gesorgt.





Bastian Niemeier

Ist sicherlich den Youtube Fans hier ein Begriff. Er betreibt dort für mittlerweile über 20.000 Abonnenten den Kanal "Diabetes ohne Grenzen" in dem er auf sehr sympathische Art und Weise vielfältige Diabetes Themen anspricht und erklärt.





Sandra Reinert mit ihrem Mann Andreas und Kindern

Ältestes Diabetes Kids und zwischenzeitlich selbst Diabetes Beraterin und Mama.

Ist bereits seit 23 Jahren bei den Diabetes-Kids Events am Edersee mit dabei.





Michael Charbonnier

Diabetes-Kids Papa und Experte zum Thema Closed Loop Systeme





Unsere Junior Crew Mitglieder Astrid, Kristin, Rieke, Luis, Milo, Damian, Patrick und Fritz.



und Mein Sohn Marius Bertsch mit Frau Tanja und Enkelchen Matilda und Louis.

Sind immer zur Stelle, wenn man sie braucht und stehen bei jedem Ederseetreffen hinter dem Zapfhahn.





Mein großer Sohn Dominic, auch immer sofort und voll motiviert mit am Start, wenn man ihn braucht.





Carolin Bertsch

Meine Tochter und der Grund weshalb es Diabetes-Kids seit 23 Jahren gibt. Auch sie hilft immer fleißig mit.





Susann Bertsch

Gibt mir den nötigen Freiraum um ein solches Intensivhobby, wie Diabetes-Kids zu betreiben. Ohne das sie mir den Rücken frei hält, ginge das nicht.





Michael Bertsch

Gründer und Webmaster von Diabetes-Kids.de und Planer der Diabetes-Kids Veranstaltungen.

Kommentar von Diabetes-Kids:

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns:



Bei unserer unfassbar tollen Crew, die mit ihrem große ehrenamtlichen Einsatz dieses Event erst möglich gemacht habe.

Beim Berghotel Rudolfshütte mit ihrer Direktorin Edit Luca die uns bestens versorgt und beherbergt hat.

Beim Team der Skischule Lederer und Chef Paul, die unsere Kids fit für die Piste gemacht haben und dabei auch bereit waren, daß Thema Diabetes im Auge zu behalten.

Und nicht zuletzt auch bei unseren Sponsoren Dexcom, Medtronic, DiaExpert, Ypsomed, I nsulet und Abbott Diabetes Care .

. Bei DiabetesDE, die uns wieder eine Ladung Schalmützen und Schals für alle Teilnehmer beigestellt hat.

Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal

Eure Familie Bertsch /

Susann, Carolin, Dominic, Marius, Tanja, Matilda, Louis und Michael

www.Diabetes-Kids.de

