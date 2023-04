Video zum Diabetes-Kids Skievent 2023

Vom 19. bis 24. März 2023 fand unser fünftes Diabetes-Kids Skievent im Berghotel Rudolfshütte statt. Es war wieder ein voller Erfolg!

Dort ging es nicht nur ums Thema Diabetes, sondern hauptsächlich um Skifahren, Spiel, Spaß, Vergnügen und ums Kennenlernen.

Dieses Mal haben insgesamt 310 Personen bzw. 90 Familien daran teilgenommen.

Aufgrund der überwältigend positiven Resonanz vor Ort haben wir sofort beschlossen, dieses Event im nächsten Jahr zu wiederholen.

Das nächste Skievent wird also vom 9.-16. Mär. 2024 stattfinden.

Wenn ihr informiert werden möchtet, sobald die Anmeldephase losgeht, tragt Euch in unserem Newsletter Verteiler ein.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr war die Liveschaltung mit Alexander Zverev und moderiert von Bastian Niemeier. Alexander hat auf sehr sympatische Art die Fragen der Kinder beantwortet.

Hier nun das Video zum Event:

Link zu Youtube

Unser Team vor Ort

Andrea Finke

Kinderdiabetologin im Diabetes-Zentrum für Kinder- und Jugendliche am Krankenhaus Bethanien in Moers. Andrea ist Fachärztin für Kinder- & Jugendmedizin und Diabetologin (DDG). Sie ist sehr engagiert wenn es um die Unterstützung von betroffenen Familien geht. Auch hat sie selbst seit ihrer Kindheit Typ1 Diabetes





Semik ist Kinderdiabetologe und Oberarzt am Klinikum Hanau, und hat schon auf vielen Diabetes-Kids Freizeiten für super Stimmung und viel Info zum Thema Diabetes gesorgt.





3-facher Deutscher Meister im 200 Meter Lauf und hat selbst auch seit Kindesalter Typ 1 Diabetes.





Ist sicherlich den Youtube Fans hier ein Begriff. Er betreibt dort für mittlerweile über 16.500 Abonnenten den Kanal "Diabetes ohne Grenzen“ in dem er auf sehr sympathische Art und Weise vielfältige Diabetes Themen anspricht und erklärt.





Ältestes Diabetes Kids und zwischenzeitlich selbst Diabetes Beraterin und Mama.

Ist bereits seit 23 Jahren bei den Diabetes-Kids Events am Edersee mit dabei.





Diabetes-Kids Papa und Experte zum Thema Closed Loop Systeme





und Mein Sohn Marius Bertsch mit Frau Tanja und Enkelchen Matilda

Sind immer zur Stelle, wenn man sie braucht und stehen bei jedem Ederseetreffen hinter dem Zapfhahn.





, auch immer sofort und voll motiviert mit am Start, wenn man ihn braucht. Carolin Bertsch

Meine Tochter und der Grund weshalb es Diabetes-Kids seit 22 Jahren gibt. Auch sie hilft immer fleißig mit.





Gibt mir den nötigen Freiraum um ein solches Intensivhobby, wie Diabetes-Kids zu betreiben. Ohne das sie mir den Rücken frei hält, ginge das nicht.





Gründer und Webmaster von Diabetes-Kids.de und Planer der Diabetes-Kids Veranstaltungen.

Kommentar von Diabetes-Kids:

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns:



Bei unserer unfassbar tollen Crew, die mit ihrem große ehrenamtlichen Einsatz dieses Event erst möglich gemacht habe.

Beim Berghotel Rudolfshütte mit ihrer Direktorin Edit Luca die uns bestens versorgt und beherbergt hat.

Beim Team der Skischule Lederer und Chef Paul, die unsere Kids fit für die Piste gemacht haben und dabei auch bereit waren, daß Thema Diabetes im Auge zu behalten.

Und nicht zuletzt auch bei unseren Sponsoren Dexcom, Medtronic, DiaExpert, Ypsomed und Insulet sowie unserem Werbepartner Abbott Diabetes Care.



Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal

Eure Familie Bertsch /

Susann, Carolin, Dominic, Marius, Tanja, Matilda und Michael

www.Diabetes-Kids.de

