Diabetes-Kids.de feiert den 20. Geburtstag

Heute, am 23.12.2020 hat www.Diabetes-Kids.de seinen 20 jährigen Geburtstag und wenn wir zurückblicken kann man sicherlich sagen, daß es sehr erfolgreiche Jahre waren, worauf wir sehr stolz sind.

Die private Initiative Diabetes-Kids der Familie Bertsch ist seit Jahren ein fester Bestandteil der Diabetes Welt für Kinder in Deutschland und sorgt jeden Tag dafür, daß sich betroffene Kids und ihre Eltern nicht mit Ihrer Krankheit alleine fühlen müssen. Zu jeder Zeit stehen dort andere Familien und auch einige Fachleute mit Rat und Tat oder manchmal auch nur ein paar aufmunternden Worten gerne zur Seite.

Die mittlerweile sehr große Gemeinschaft der Diabetes-Kids hat auch schon an vielen Stellen für eine bessere Versorgung unserer Kinder geführt. So wurde nicht zuletzt wegen unserer gemeinsamen Petition und der Berichterstattung auf Diabetes-Kids entschieden, daß für Kinder schnellwirksames Insulinanaloga weiterhin verschreibungsfähig bleibt.

Dies hatten wir uns damals, als unsere Tochter Carolin im Alter von anderthalb Jahren Diabetes bekam und wir, getrieben von Informationshunger, diese Seiten zum Leben erweckten, nicht vorgestellt.

Sicherlich kann man dies nicht nur in Zahlen ausdrücken, jedoch spiegeln diese sehr gut den Zuwachs bei Diabetes-Kids wider. Hier nur ein paar davon:

Im Mitgliederbereich haben sich aktuell über 3700 Kinder mit Diabetes bzw. deren Eltern angemeldet und kommunizieren dort sehr rege. Unser monatlicher Newsletter geht an insgesamt über 8100 betroffene Familien.

Die Diabetes-Kids Seiten werden derzeit pro Monat von rund 40.000 Menschen ca. 130.000 Mal aufgerufen.

Im Diskussionsforum wurden bislang über 93.000 Beiträge zu fast 14.000 verschiedenen Themen geschrieben.

Auch in der realen Welt waren wir nicht ganz faul und es fanden bereits 32 Diabetes-Kids Treffen statt, an denen insgesamt über 5000 Menschen teilnahmen. Seit 19 Jahren veranstalten wir jedes Jahr ein großes Campingwochenende mit bis zu 200 Teilnehmern am Edersee. Im jetzten Jahr waren wir zum sechsten Mal mit 20 Familien auf einem Segeltön auf dem Isselmeer. Auch haben wir mit 310 Teilnehmern unser drittes Diabetes-Kids Skievent in Österreich organisiert. An den über 85 Pumpen-Informationstagen, welche wir gemeinsam mit einigen Insulinpumpen Herstellern organisiert haben, nahmen nochmal etwa 2700 Menschen teil.

Folgende Events sind bereits für 2021 fest in Planung:

Auch auf Facebook sind wir aktiv, haben dort bereits fast 4200 Fans und eine Facebook Gruppe mit über 6800 Mitgliedern. Unser großes Diabetes-Kids Adressbuch umfasst mittlerweile fast 550 Einträge zu verschiedensten Kategorien wie, Kinderdiabetologen, Kurstätten, Selbsthilfegruppen, Babysitter und Diabetes-Kids Paten. Über eine komfortable Adresskarte könnt ihr nach Adressen in Eurer Umgebung suchen. Im geschützten Mitgliederbereich können sich die derzeit fast 3700 Mitglieder in einem, vor äusserene Beobachtern und Suchmaschinen verborgenen Umfeld austauschen.

Wir freuen uns auf die nächsten Jahre zusammen mit euch und frei nach unserem Motto "Einer für Alle und Alle für Einen".

In diesem Sinne viele Grüße, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2021

Eure Fam. Bertsch

www.diabetes-kids.de

