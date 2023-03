Die erste gute Zeit nach der Manifestation - Erste Stimmen zum Diabetes-Kids Skievent 2023

Vom 19. bis 24. März 2023 fand unser fünftes Diabetes-Kids Skievent im Berghotel Rudolfshütte statt. Es war wieder ein voller Erfolg!

Dort ging es nicht nur ums Thema Diabetes, sondern hauptsächlich um Skifahren, Spiel, Spaß, Vergnügen und ums Kennenlernen.

Dieses Mal haben insgesamt 315 Personen bzw. 100 Familien daran teilgenommen.

Aufgrund der überwältigend positiven Resonanz vor Ort haben wir sofort beschlossen, dieses Event im nächsten Jahr zu wiederholen.

Das nächste Skievent wird also vom 9.-16. Mär. 2024 stattfinden.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr war die Liveschaltung mit Alexander Zverev und moderiert von Bastian Niemeier. Alexander hat auf sehr sympatische Art die Fragen der Kinder beantwortet. Den Mitschnitt findet ihr im folgenden Youtube Video.

Link zu Youtube

Erste Stimmen der Teilnehmer:

Vielen lieben Dank für die wunderschöne Woche mit Euch auf dem Berg. Bis hoffentlich ganz bald

Vielen herzlichen Dank an alle! Es war ganz ganz toll, wir haben viel gelernt und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder dabeisein können. Besonderer Dank an Michael und die Crew! Sensationell, was Ihr auf die Beine stellt und mit welchem Engagement Ihr dabei seid! Alles Gute!

Auch wir bedanken uns ganz herzlich bei euch allen für die schöne gemeinsame Zeit und die vielen guten Gespräche! Schön, dass wir euch und eure Kinder kennenlernen durften. Auch nochmal vielen Dank an Michael & das Orgateam. Wirklich großartiG7, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Es war uns ein Fest!

Dankeschön! Es war eine sehr schöne Woche. Die netten Menschen, die tollen Gespräche und die super Crew, gaben alle ihren Teil dazu. Auch die schönste Skifreizeit muss zu Ende gehen, wir hoffen auf ein Wiedersehen

Vielen Dank auch von mir für die super Organisation, die tollen Menschen die ich kennenlernen durfte und die ganzen Gespräche, aus denen ich viel mitnehmen konnte! Kommt gut heim und ich freue mich euch bald wiederzusehen.

Was für eine tolle Woche! Wir sagen Danke für alles und wünschen Euch eine gute Heimreise. Vielleicht bis nächstes Jahr

Auch wir haben leider nicht mehr alle angetroffen um uns aus tiefstem Herzen ❤️ für diese wunderschöne Zeit, die mega tolle Organisation und Planung zu bedanken 🫶🏼.

Es war wieder eine sehr, sehr wertvolle Woche für uns, von der wir noch laaaange zehren werden. Ganz herzlichen Dank für ALLES

Es war wieder eine sehr, sehr wertvolle Woche für uns, von der wir noch laaaange zehren werden. Ganz herzlichen Dank für ALLES Lieber Michael, Liebe Crew, und auch an alle anderen Teilnehmer.

Herzlichen Dank für dieses wunderbare Erlebnis. Ein toller Skiurlaub und ganz besondere Momente durften wir miterleben. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder dabei sein dürfen!

…leider ging die Woche viel zu schnell vorbei! Solch besondere Momente, Skierlebnisse und wertvolle Informationen haben uns allen gut getan! Wir bedanken uns bei Michael und bei allen der gesamten Crew für die fantastische Zeit! Bis hoffentlich im nächsten Jahr, liebe Grüße in die große Runde

Eine großartige Erfahrung, die wir machen durften. Vielen Dank an Michael und Crew für Euren Einsatz und auch an die Sponsoren vor Ort, der persönliche Austausch war sehr wertvoll.

Ganz herzlichen Dank an alle - Michael und Familie, Crew, Teilnehmer! Sowohl wir Eltern als auch die Kids hatten eine tolle Zeit und hoffen, nächstes Jahr wieder dabei sein zu dürfen!

Wir sagen Michael und der gesamten Crew herzlichen Dank für die tolle, lustige, informative und erholsame Woche und hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!

Auch wir sagen TSCHÜSS an Alle, es hat wieder riesigen Spaß gemacht und für unsere beiden Dia-Kids war es wieder ein echtes Krafttanken und Balsam für die Seele🙏. Aber auch Julian als nicht Dia-Kind genoss die Zeit sehr🥳. Ein ganz herzliches DANKE auch an Michael & die Crew sowie die Hersteller, es war wieder sehr lehr- und hilfreich für uns👌🙏. Danke, dass wir dabei sein durften! Bleibt gesund! Liebe

Es war eine traumhaft schöne Woche, die viel zu schnell vorbei ging. Wir waren das erste Mal dabei und hoffen es war nicht das letzte Mal.😉

Viele tolle Kontakte, klasse Austausch, eine mega Crew und viele Informationen von den Herstellern. Nun sitzen wir im Zug Richtung Norden 🙋‍♀️.

Lea und mir taten die Tage richtig gut und fahren gut gelaunt, aber auch ein wenig traurig nach Hause.😉 Ganz großen Dank an Michael, deine Organisation und deine Mühe sind einfach mega!

Auch wir sagen wieder Tschüss und auf Wiedersehen 👋🏼 danken Michael und der Crew, sowie den Herstellerteams für viele tolle Gespräche, Tips und Hinweise. Es war wieder eine tolle Zeit mit allen und wir haben es sehr genossen. Mia hat auch wieder viel mitgenommen, vor allem wohl auch neue Bekanntschaften 🥰 So fahren wir nun mit einem lachenden und einem weinenden Auge nach Hause und hoffen viele im kommenden Jahr wieder zu sehen.

Dem Orgateam einen riesigen Dank für die tolle informative Woche

Wir möchten uns bei Michael & Familie, der Crew und Herstellern für eine unvergessliche Woche mit abwechslungsreichem Abendprogramm, Kinderbetreuung, Vorträgen, Herstellermesse und und und bedanken. Wir hatten eine schöne Zeit. Allen eine gute Heimfahrt und hoffentlich bis zum nächsten Jahr.

Wir sagen Tschüss und danken den großartigen Organisatoren und den Sponsoren für eine wunderbare Woche voller wertvoller Informationen, schönen Begegnungen und Skispass. Das alles nehmen wir stärkend in unseren Alltag mit. Auf bald hoffentlich!

Auch wir möchten uns ganz herzlich bei Michael und seiner tollen Crew für die super Organisation und Planung bedanken . 🫶 Es war eine wunderschöne und unvergessliche Woche für uns . Wir hoffen das wir im nächsten Jahr wieder dabei sein dürfen.

Auch wir möchten uns ganz herzlich bei Michael und allen anderen, die diese super Zeit ermöglicht haben, bedanken. Mit euch die Woche zu verbringen war etwas ganz Wertvolles für uns alle 4. Wir waren zum ersten Mal dabei und werden hoffentlich die Chance bekommen, wieder mitzumachen. Bye bye und auf Wiedersehen.

Mit schönen Erinnerungen und Erfahrungen im Schlepptau sagen wir auch vielen Dank für alles. Es war wirklich schön!

Wir möchten uns auch nochmal rechtherzlich für die tolle Organisation und eine ganz tolle Ski- Freizeit bedanken . Rundum eine tolle Woche mit vielen interessanten Gesprächen und netten Leuten. Lieben Dank.

Auch ich möchte mich herzlich bedanken...ich bin so dankbar, dass ich dabei sein durfte/konnte und so viele tolle Familien mit großartigen Kindern (mit und ohne Diabetes) kennenlernen durfte! Ich bin schwer beeindruckt und fühle mich wieder einmal bestätigt: "Mit Diabetes kann man alles schaffen!" Ein Hoch auf's Leben! Euch allen alles Gute und vielleicht auf ein Wiedersehen!

Ein riesiges Dankeschön an Michael und dem gesamten DiaKids-Team für dieses sensationelle Event!

Vielen Dank auch aus Leopoldshöhe für das tolle Event. Aus gesundheitlichen Gründen (Amelie ist jetzt wieder gesund) konnten wir nur zwei Tage teilnehmen aber die zwei Tage waren super.

Danke von ❤️ für die tolle gemeinsame Zeit! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen,

Auch wir wollen uns für die Zeit mit „EINZIGARTIGEN“ Menschen bedanken, Ihr seid alle super „NICE“! Unsere Kinder werden in Ihrem Leben „ALLES ERREICHEN“ was sie möchten!!!

Danke an Michael, Family und Team, dass Ihr das möglich macht. Es bringt uns als Familie sehr viel zu wissen, dass wir es alle schaffen mit Diabetes zu Leben! So hoch die Berge auch sind wir erklimmen Sie mit viel Freude und Traubenzucker in der Tasche.

Lieber Michael und das gesamte Team - viiiieeeeelen Dank, dass Ihr all dies auf die Beine stellt! Ihr macht eine phantastische Arbeit. Hatten eine tolle Zeit und hoffen auf ein Wiedersehen - online, am Edersee oder hier.

Bye, bye, adios, auf Wiedersehn, bis wir uns Wiedersehen…. Vielleicht nächstes Jahr. Wir machen Schluss für Heut‘ , und singen doch voll Freud‘, wie schön es war…. Danke! Liebe Crew, ihr wart klasse!

DANKE für alles 🫶 und hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen

Es war wieder mega👍👍 Vielen lieben Dank an euch alle

Vielen Dank für alles an die Crew und Michael. Es war bombastisch.

Wir sind auch sehr dankbar und froh, dabei gewesen zu sein🙏 Danke, dass ihr sowas möglich macht! Wir fühlten uns gut aufgehoben und unterstützt. Kind 1 möchte nächstes mal Platz 1 beim Abschlussrennen, Kind 2 möchte jetzt jeden Tag Disco

Vielen herzlichen Dank an Michael und das Team für die super tolle Organisation und schöne gemeinsame Zeit! Der Austausch und Erfahrungen mit Euch Allen zu teilen war sehr wertvoll für uns. Viel Pistenspaß war natürlich mit dabei

Ein ganz ❤️liches Dankeschön an Michael und die gesamte Crew!!!🫶 Wir hatten eine wunderbare Zeit mit Euch allen, von der wir im Alltag noch lange zehren werden. Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen.

Lieber Michael, Caro und die ganze Crew, ganz herzlichen Dank 🙏für die wunderschöne Zeit, die wir hier verbringen dürften

Von uns auch vielen lieben Dank. Das war eine fantastische Zeit! Wir hoffen euch noch mal zu sehen. Dank Michael und die Crew wissen wir, dass wir trotz Diabetes ein normales Leben als Familie führen können und unsere Tochter sich ihre Träume erfüllen kann.

Lieber Michael, liebe Crew! Auch von uns einen lieben Dank für die tolle Organisation einer wunderschönen Skifreizeit.

Unsere fünfjähre Milla meinte gestern, dass sie ganz vergessen hätte, dass ihr Bruder Linus Diabetes hat, weil ja "alle hier Diabetes hätten". Wir finden das beschreibt schön, wie wohltuend diese Zeit war.

Es war eine tolle Zeit für uns, viele Erlebnisse und schöne Begegnungen. Dankeschön an die Organisatoren und viele Grüße an alle

Liebe Freunde der Rudolphshütte, wir verabschieden uns mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wir werden unsere guten Freunde vermissen und freuen uns schon auf den Edersee. An dieser Stelle danken wir ganz doll noch mal Micha und Csro, der Familie Bertsch und der gesamte Crew für diese unfassbar schönen Tage. All die schöne Erinnerung nehmen wir als Gepäck mit nach Hause. Ganz dickes Dankeschön auf ein baldiges Wiedersehen.

Auch von unserer Seite vielen Dank an Michael und die gesamte Crew und hoffentlich bis bald!

Liebe Crew, auch von uns ein herzliches Dankeschön für die tolle Zeit/ es war wunderschön

Es war wieder eine so wertvolle Woche für die ganze Familie. Wir haben die netten Gespräche, das Wetter, die Stimmung, das Skifahren und die tolle Organisation sehr genossen. Danke an Michael und das ganze Team, dass ihr so viel von eurer Freizeit investiert und das alles mit so viel Liebe auf die Beine stellt. Von Herzen allen ein gutes Ankommen zuhause

Wir freuen uns immer noch über die letzten Tage, die mit euch so wunderbar kunterbunt und spannend waren. Ich hoffe die Meisten sind schon gut zu Hause angekommen, wir starten morgen früh erst.

Lieber Michael und Crew, wir waren ja auch schon zweimal sehr glücklich mit euch beim Edersee und wollen uns jetzt für diese unbeschreiblich schöne Woche bedanken. Es war so toll organisiert und einfach eine sehr warme und herzliche Atmosphäre, dass wir von Anfang an (obwohl Skiurlaub-Beginner) sehr wohlgefühlt haben! Es waren soo tolle Menschen da, die wir hoffentlich im nächsten Jahr wiedersehen (einige bestimmt privat auch eher).

Herzlichen Dank

Wir sind gerade gut zu Hause angekommen. Milo vermisst seine Freunde schon jetzt. Jetzt müssen wir leider wieder länger warten, um uns wieder zu sehen. Lieben Dank für die zauberhaften Tage an Micha, Caro, der Crew, Markus und Ivonne, Moritz und Leo, Iwona, Mike und David, Maria und MIKE mit Anna, Kristin, Maria, Katharina, Katrin, Kathrin, Antje, Lucia, Sabrina und all die zauberhaften Menschen, die wir oben getroffen haben❤️ wir freuen uns ganz doll auf ein Wiedersehen

Lieber Michael, liebe Alle!

Heute heißt es auch für uns tschüss und ein ganz ♥️liches Danke zu sagen!

Es war wieder eine tolle Skifreizeit mit ganz wunderbaren Begegnungen und Gesprächen. Wir freuen uns schon sooooo sehr auf die nächste Skifreizeit…bis ganz bald

Hallo Michael, hallo liebe Skibegeisterte und Spaziergänger, auch für uns ist es an der Reihe Danke und hoffentlich bis zum nächsten mal zu sagen. Dir Michael und Rest der Crew lieben Dank für alles, toll dass es euch gibt und ihr eure Freizeit und Herzblut für unsere Kinder opfert.

Unser Team vor Ort

Andrea Finke

Andrea Finke

Kinderdiabetologin im Diabetes-Zentrum für Kinder- und Jugendliche am Krankenhaus Bethanien in Moers. Andrea ist Fachärztin für Kinder- & Jugendmedizin und Diabetologin (DDG). Sie ist sehr engagiert wenn es um die Unterstützung von betroffenen Familien geht. Auch hat sie selbst seit ihrer Kindheit Typ1 Diabetes





Semik Khodaverdi

Semik ist Kinderdiabetologe und Oberarzt am Klinikum Hanau, und hat schon auf vielen Diabetes-Kids Freizeiten für super Stimmung und viel Info zum Thema Diabetes gesorgt.





Daniel Schnelting

3-facher Deutscher Meister im 200 Meter Lauf und hat selbst auch seit Kindesalter Typ 1 Diabetes.





Bastian Niemeier

Ist sicherlich den Youtube Fans hier ein Begriff. Er betreibt dort für mittlerweile über 16.500 Abonnenten den Kanal "Diabetes ohne Grenzen" in dem er auf sehr sympathische Art und Weise vielfältige Diabetes Themen anspricht und erklärt.





Sandra Reinert mit ihrem Mann Andreas und Kindern

Ältestes Diabetes Kids und zwischenzeitlich selbst Diabetes Beraterin und Mama.

Ist bereits seit 23 Jahren bei den Diabetes-Kids Events am Edersee mit dabei.





Michael Charbonnier

Diabetes-Kids Papa und Experte zum Thema Closed Loop Systeme





Unsere Junior Crew Mitglieder Astrid, Kristin, Luis und Milo



Mein Sohn Marius Bertsch mit Frau Tanja und Enkelchen Matilda

Sind immer zur Stelle, wenn man sie braucht und stehen bei jedem Ederseetreffen hinter dem Zapfhahn.





Mein großer Sohn Dominic, auch immer sofort und voll motiviert mit am Start, wenn man ihn braucht.





Carolin Bertsch

Meine Tochter und der Grund weshalb es Diabetes-Kids seit 22 Jahren gibt. Auch sie hilft immer fleißig mit.





Susann Bertsch

Gibt mir den nötigen Freiraum um ein solches Intensivhobby, wie Diabetes-Kids zu betreiben. Ohne das sie mir den Rücken frei hält, ginge das nicht.





Michael Bertsch

Gründer und Webmaster von Diabetes-Kids.de und Planer der Diabetes-Kids Veranstaltungen.

Kommentar von Diabetes-Kids:

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns:



Bei unserer unfassbar tollen Crew, die mit ihrem große ehrenamtlichen Einsatz dieses Event erst möglich gemacht habe.

Beim Berghotel Rudolfshütte mit ihrer Direktorin Edit Luca die uns bestens versorgt und beherbergt hat.

Beim Team der Skischule Lederer und Chef Paul, die unsere Kids fit für die Piste gemacht haben und dabei auch bereit waren, daß Thema Diabetes im Auge zu behalten.

Und nicht zuletzt auch bei unseren Sponsoren Dexcom, Medtronic, DiaExpert, Ypsomed und Insulet sowie unserem Werbepartner Abbott Diabetes Care.



Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal

Eure Familie Bertsch /

Susann, Carolin, Dominic, Marius, Tanja, Matilda und Michael

