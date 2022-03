Die beste Zeit ever - Erste Stimmen zum Diabetes-Kids Skievent 2022

Vom 20. bis 25. März 2022 fand nach zwei Jahren Corona Pause unser viertes Diabetes-Kids Skievent im Berghotel Rudolfshütte statt. Es war wieder ein voller Erfolg!

Dort ging es nicht nur ums Thema Diabetes, sondern hauptsächlich um Skifahren, Spiel, Spaß, Vergnügen und ums Kennenlernen.

Dieses Mal haben insgesamt 312 Personen bzw. 99 Familien daran teilgenommen.

Aufgrund der überwältigend positiven Resonanz vor Ort haben wir sofort beschlossen, dieses Event im nächsten Jahr zu wiederholen.

Das nächste Skievent wird also vom 19.-24. Mär. 2023 stattfinden.

Wenn ihr informiert werden möchtet, sobald die Anmeldephase losgeht, tragt Euch in unserem Newsletter Verteiler ein.

Erste Stimmen der Teilnehmer:

Lieber Michael, wir bedanken uns auch sehr herzlich für Deine Offenheit, Wärme und Grosszügigkeit! Kaj hatte die beste Zeit ever - wie er mir heute auf der Heimfahrt sagte. Ganz liebe Grüsse an Dich, das tolle Team und alle Familien! hoffentlich bis nächstes Jahr

Vielen lieben Dank Euch allen für diese wundervolle Woche und Speziell an Michael für die immer wieder grandiose Ideen und Umsetzung!

Hallo Michael, wir möchten uns noch einmal ganz, ganz herzlich bei Dir und der gesamten Crew für diese tolle Diabetesfreizeit bedanken. Es ist wirklich Wahnsinn, was ihr da immer auf die Beine stellt. Wir haben wieder viel Spaß gehabt, nette Leute kennen gelernt und viele neue Informationen bekommen. Vielen lieben Dank dafür und viele Grüße an den Rest der Crew.

Wir möchten uns noch mal von ganzem Herzen bedanken, dass wir als Nachrücker an der Skifreizeit teilnehmen durften. Diese Woche hat uns so enorm viel geben, als Familie wie auch für jedes einzelne Familienmitglied. Bei M... wurde im Februar 2021 Diabetes diagnostiziert, also vor ziemlich einem Jahr und ich habe manche Tage das Gefühl, noch bei weitem nicht alles zu wissen. Das Ganze wird dadurch erschwert, dass M... in zwei Monaten 18 wird und jegliche Einmischung von den Eltern als nervig empfindet und auch keine Ratschläge und Tipps annehmen möchte. In diesem einen Jahr ist schon vieles passiert…. Erst den Libre Sensor, dann seit Dezember die t-slim + Dexcom Sensor, immer wieder etwas Neues. Als Mama + Papa möchte man sich gerne intensiver mit der Pumpe usw. beschäftigen, aber unser Sohn lässt das nicht so wirklich zu. Dabei ist er doch selbst eher noch ein Neuling was das Thema Diabetes angeht. Bei unserer Diabetologin fühle ich mich nicht so richtig informiert was die Einstellungen der Pumpe wie auch die richtigen Werte angeht… Die tollen Vorträge und der Austausch mit anderen Eltern waren daher einfach GOLDwert. Das alles machte diese Woche so unbezahlbar und wertvoll für uns. In manchen Gesprächen merkte ich, dass ich als Mama dieses „Trauma“ ein „krankes“ Kind zu haben noch nicht überwunden habe. So manche Träne ist geflossen … auch von Mamas die schon länger betroffen sind. Solch eine Empathie kann man nur von Menschen erfahren die im gleichen Boot sitzen und die hätte ich in solch einer Menge ohne Skifreizeit nie bekommen. Für M... war es auch eine ganz besondere Woche, er hat gesehen ICH BIN NICHT ALLEINE. Er hat sich sicherlich mit den anderen Jugendlichen ausgetauscht, denn so wie es aussieht, sind seine Werte viel besser geworden. Anscheinend fällt das Bolen jetzt gewissenhafter aus ;). Wir wollten hiermit einfach nochmal ein GANZ HERZLICHES DANKSCHÖN sagen. Mega tolles Event, super organisiert, super durchdacht, informativ und sehr hilfreich.

Danke für die tolle Zeit, danke an dich Michael und die Crew…ihr seid einzigartig!!! Bis hoffentlich 2023

Vielen Dank an Michael und die ganze Crew für die schöne Woche. Die tollen Vorträge und die super Betreuung.

Allen eine gute Heimfahrt und vielleicht bis bald wieder

Vielen Dank, dass wir ein Teil dieser tollen Gemeinschaft sein konnten. An Michael und Crew: danke für eure Mühen und die tolle Organisation des Events!! Wir freuen uns schon sehr auf ein baldiges Wiedersehen

Vielen Dank für diese schöne Zeit! Es war eine tolle Woche mit klasse Vorträgen! Lieben Dank an die Crew.

Vielen Dank euch, das Nils und ich dabei sein konnten, es war ein sehr schönes Erlebnis für ihn 🙏 kommt wohlbehalten und gesund nach Hause

Wir sind fast zu Hause und möchten auch nochmal vielen Dank sagen!!!!! Es war wieder eine ganz tolle, schöne und erfahrungsreiche Woche.

Wir schließen uns auch gern dem vielen Lob und Dank an. Es war eine rundum schöne, wertvolle Woche für uns!

Es war eine tolle Zeit für uns, hatten die letzten 2 Jahre echt viel Mist an den Hacken und daher war die Reise für uns besonders wichtig und echt entspannend. Danke!!! Freuen und alle irgendwann wieder zu sehen

The best time and the best team ever - worth every minute and minor hassles. I wouldn‘t want to miss it. Das tollste Ereignis/Erlebnis seit der Diagnose. Setzt alles wieder besser ins Lot und gibt Kraft für den weiteren Weg.

Die Woche war soooooooo toll und hat uns als Familie und Max so viel gebracht das es sich gelohnt hat 3 Jahre darauf zu warten um das erste mal dabei zu sein. Ich wünsche Allen gute Besserung und einen milden Verlauf und allen anderen bleibt schön gesund.

Diese unvergessliche Woche, war es Wert . Die letzte drei Jahren waren so schwer und für die kommende Zeit haben wir Menge Kraft auftanken können.

Nochmals vielen Dank an die ganze Crew, tolle Vorträge und viele unterstützende Worte und offenes Ohr

Nochmals vielen Dank an die ganze Crew, tolle Vorträge und viele unterstützende Worte und offenes Ohr Besonders wertvoll finde ich diese Zeit auch für die Geschwisterkinder (auch wenn unser Sohn wg. seiner Klausuren dieses Jahr leider nicht mit dabei sein konnte), sie müssen schon oft genug "zurückstecken". Ein ganz großes Danke auch dafür!!!

Das war eine ganz ganz tolle Woche für uns alle. Wir bedanken uns herzlich.

Wir sind überglücklich über diese so entspannte Woche mit vielen neuen Eindrücken, guten Gesprächen, Kaiserwetter und einer absolut gelungenen Organisation. Danke für eure Leidenschaft und das Engagement. Wir haben es alle sehr genossen!

Ich danke euch allen sehr für euer wirklich außergewöhnliches Engagement für das Thema, um dass sich unser aller Leben immer wieder dreht. Sowohl Crew als auch die anderen Eltern. Bin froh über diese Erfahrung. Ich hoffe auf ein Wiedersehen und spannende neue Eindrücke in der Zukunft

Lieber Micha, liebe Caro und Liebe Crew von den Diabeteskids! Wir möchten euch noch einmal aus tiefstem Herzen für diese wertvollen Tage danken. Wie immer war das ein Hammer-Event. Gerade für uns mit unserem Sohn der sich in der Haupt-Pubertät befindet waren viele wertvolle Gespräche, Anregungen und Schulungen dabei. Ich bin immer wieder begeistert wieviel wir doch obwohl wir alte Hasen sind aus den Schulungen mitnehmen können. Jeder der Crewmitglieder nimmt sich für uns Urlaub um mit an Bord auf der Rudolfs-Hütte zu sein. Danke, danke, danke! Ein besonderer Dank geht hier an dich Micha, an Caro und Lars, an Semi(k) und an Luisa, an Daniel für die tolle Hilfe und Unterstützung, an Andreas für die Snowboardtipps ein dickes fettes Dankeschön auch an Mike und Maria – ihr habt uns wegen der gecrashten Loops zweimal gerettet und ein großes Dankeschön an alle anderen Crew- Mitglieder. Für manch einen der zum ersten Mal dabei war hatte vielleicht auch andere Vorstellungen. Von manch einen Elternteil hätte ich mir gewünscht dass er das Event so sieht wie es ist. Eine Privatinitiative in der absolut viel Herzblut und Vorbereitungen steckt und egal ob Crew oder auch beide Ärzte- jeder kommt in seinem Urlaub um für uns als Eltern und für die Kinder da zu sein. Wir haben viele Eltern wiedergetroffen und so großartige Gespräche gehabt aber auch viele neue Eltern kennengelernt. Danke auch dafür. Ein besonderer Dank gilt auch den Eltern, die uns mit der Unfallschiene ausgeholfen haben. Ihr seid uns ans Herz gewachsen und die vielen großartigen Gespräche und Unterstützungen geben uns immer noch Halt und das Gefühl nicht allein zu sein. Danke an alle für diese lehrreiche, emotionale und sonnenscheinreiche Woche auf der Rudolphs -Hütte. Ich hoffe wir sehen den einen oder anderen am Edersee oder im Zoom-Meeting wieder!

Wir haben die Woche mit euch gehabt und sind unendlich dankbar für diese wunderbare Zeit. lieben Dank nochmal für alles: der Crew für ihre Mühe, dass alles so wunderbar organisiert war. Man merkt in jedem Detail, dass das eine Herzensangelegenheit ist & allen Menschen, die diese Woche für uns so wertvoll gemacht haben.

Lieber Michael und liebe Crew, herzlichen Dank an Euch: wir waren das erste Mal dabei und waren begeistert : Tolle Vorbereitung, klasse Vorträge, coole Ideen für die Jugend und Infos, prima Erfahrungsaustausch, dazu das Kaiserwetter: einfach Sitze!!!! Dankeschön

in großes Dankeschön auch von uns.. es war eine tolle Woche, mit viel Spaß, neuen und alten Freundschaften, großartigen Erinnerungen und tollem Austausch. Wir haben wieder neuen Mut gefasst und blicken positiv in die Zukunft. Danke dafür. Hoffentlich dürfen wir nächstes Jahr wieder dabei sein. Liebe Grüße

War eine unglaublich aufregende Woche, vielen Dank an alle!

Vielen Dank euch allen für die tolle Zeit!

Vielen Dank für Alles. Es war mal wieder eine tolle Zeit, tolle Veranstaltung, und wie immer eine top Organisation, trotz der schwierigen Zeit. Danke lieber Michael & komplette Crew ... es hat mal wieder ganz viel Spaß gemacht.

Wir sind gut zu Hause angekommen, danke an Michael und die Crew für die tolle Woche. Es war wieder mega schön!

Es war eine großartige Zeit mit euch allen. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr... Vielen lieben Dank an die Crew und alles gute für dich, Michael.

Auch von uns ein dickes Lob an die Crew. Es war ein sehr schönes Event!

Ein gaaaaanz großes DANKE an Michael und seine Crew. Es war eine sehr beeindruckende Woche. Mit vielen schönen Gesprächen, viel Lachen und auch ein paar Tränen verdrücken. Wir sind sehr dankbar für diese schöne Woche.

Liebe Crew, es war richtig toll und wir und auch unsere Kids nehmen ganz viel mit nach Hause! Wir möchten uns ganz herzlich für die tolle Zeit bedanken! Ihr seid ein super Team! Und wir freuen uns wenn es nächstes Jahr wieder klappt!!! Danke für alles

Ein ganz herzliches Dankeschön an alle

Dieser Aufenthalt auf der Rudolfshütte mit Euch allen war Spitze! Ich hatte anfangs auch Sorgen. Aber es war wunderbar: möchte keinen Tag missen. Vielen Dank Michael, liebe Crew!

Wir möchten gerne noch einmal auf das Engagement und den unermüdlichen Einsatz von Michael und der Crew zurückkommen und uns recht herzlich für die tolle, inspirierende, ermunternde und informative Zeit bedanken. Euer Einsatz ist einzigartig und nicht selbstverständlich!

Hallo ihr lieben, wir fanden die Woche oben auf der Rudolfshütte extrem entspannt und wir sind überglücklich, dabei sein zu dürfen. Davon werden wir noch sehr lange zehren. Es gab so viele tolle Begegnungen, Vorträge und Gespräche die wir nicht missen wollten und das Wetter hat ja auch echt super mitgemacht ein Träumchen. Unsere Kids waren auch sehr gut drauf und hatten ihren Spass in den Gruppen. Danke liebe Caro du bist echt ne coole Socke. Liebes Orgateam ihr habt einen megaguten Job gemacht

Chapeau!!! besser geht's nicht. Danke an euch alle

Chapeau!!! besser geht's nicht. Danke an euch alle Liebe Grüße aus Frankfurt und ein ganz herzliches Dankeschön an Michael und die ganze Crew. Wir waren zum ersten Mal dabei und hatten wirklich eine tolle Woche. Hoffentlich bis nächstes Jahr.

War eine unvergessliche Zeit, vielen Dank an ganze Crew . Wünschen euch eine gute Heimreise

Lieber Michael, vielen Dank für Deine tolle Organisation, die super Crew.Für uns war es wieder eine wunderbare Woche mit vielen Eindrücken.

War schön mit euch allen! Wir hatten viel Spaß und schöne interessante Gespräche.

Wir möchten uns den Dankesworten von vielen anschließen! Danke Michael und Crew! Klasse Event… es sind sogar ein paar Abschiedstränen geflossen.

Die Woche war wunderbar, vielen Dank an Dich und die Crew

Unser Team vor Ort

Louisa van den Boom

Kinderdiabetologin und Chefärztin für die Pädiatrie am DRK-Krankenhaus in Kirchen. Ihr Schwerpunkt, vielmehr ihre Leidenschaft, ist die Kinder-Diabetologie und sie hat selbst seit 2004 Typ1 Diabetes.





Kinderdiabetologin und Chefärztin für die Pädiatrie am DRK-Krankenhaus in Kirchen. Ihr Schwerpunkt, vielmehr ihre Leidenschaft, ist die Kinder-Diabetologie und sie hat selbst seit 2004 Typ1 Diabetes. Semik Khodaverdi

Semik ist Kinderdiabetologe und Oberarzt am Klinikum Hanau, und hat schon auf vielen Diabetes-Kids Freizeiten für super Stimmung und viel Info zum Thema Diabetes gesorgt.





Semik ist Kinderdiabetologe und Oberarzt am Klinikum Hanau, und hat schon auf vielen Diabetes-Kids Freizeiten für super Stimmung und viel Info zum Thema Diabetes gesorgt. Daniel Schnelting

3-facher Deutscher Meister im 200 Meter Lauf und hat selbst auch seit Kindesalter Typ 1 Diabetes.





3-facher Deutscher Meister im 200 Meter Lauf und hat selbst auch seit Kindesalter Typ 1 Diabetes. Sandra Reinert mit ihrem Mann Andreas und Kindern

Ältestes Diabetes Kids und zwischenzeitlich selbst Diabetes Beraterin und Mama.

Ist bereits seit 22 Jahren bei den Diabetes-Kids Events am Edersee mit dabei.





mit ihrem Mann und Kindern Ältestes Diabetes Kids und zwischenzeitlich selbst Diabetes Beraterin und Mama. Ist bereits seit 22 Jahren bei den Diabetes-Kids Events am Edersee mit dabei. Michael Charbonnier

Diabetes-Kids Papa und Experte zum Thema Closed Loop Systeme





Diabetes-Kids Papa und Experte zum Thema Closed Loop Systeme Unsere Junior Crew Mitglieder Astrid, Luis und Lars



und Mein Sohn Marius Bertsch mit Frau Tanja und Enkelchen Matilda

Sind immer zur Stelle, wenn man sie braucht und stehen bei jedem Ederseetreffen hinter dem Zapfhahn.





mit Frau Sind immer zur Stelle, wenn man sie braucht und stehen bei jedem Ederseetreffen hinter dem Zapfhahn. Carolin Bertsch

Meine Tochter und der Grund weshalb es Diabetes-Kids seit 21 Jahren gibt. Auch sie hilft immer fleißig mit.





Meine Tochter und der Grund weshalb es Diabetes-Kids seit 21 Jahren gibt. Auch sie hilft immer fleißig mit. Susann Bertsch

Gibt mir den nötigen Freiraum um ein solches Intensivhobby, wie Diabetes-Kids zu betreiben. Ohne das sie mir den Rücken frei hält, ginge das nicht.





Gibt mir den nötigen Freiraum um ein solches Intensivhobby, wie Diabetes-Kids zu betreiben. Ohne das sie mir den Rücken frei hält, ginge das nicht. Michael Bertsch

Gründer und Webmaster von Diabetes-Kids.de und Planer der Diabetes-Kids Veranstaltungen.

Kommentar von Diabetes-Kids:

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns:



Bei unserer unfassbar tollen Crew, die mit ihrem große ehrenamtlichen Einsatz dieses Event erst möglich gemacht habe.

Beim Berghotel Rudolfshütte mit ihrer Direktorin Edit Luca die uns bestens versorgt und beherbergt hat.

Beim Team der Skischule Lederer und Chef Paul, die unsere Kids fit für die Piste gemacht haben und dabei auch bereit waren, daß Thema Diabetes im Auge zu behalten.

Und nicht zuletzt auch bei unseren Sponsoren Dexcom, Medtronic, DiaExpert, Ypsomed, Insulet und Vitalaire sowie unserem Werbepartner Abbott Diabetes Care.



Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal

Eure Familie Bertsch /

Susann, Carolin, Marius, Tanja, Matilda und Michael

www.Diabetes-Kids.de

Unsere Platin Sponsoren:​









Unser Platin Werbepartner:



Unser Gold Sponsor:

Tags: Veranstaltungen, Diabetes-Kids Event, Skifahren, Ski Events

Drucken E-Mail