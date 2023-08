Bericht zum Diabetes-Kids Ederseetreffen 2023

Inmitten der malerischen Kulisse am Rand des Edersees mitten im Sauerland fand vom 4. bis 6. August 2023 das 21. Edersee Treffen der Diabetes-Kids statt, das nicht nur Freude und Hoffnung, sondern auch eine starke Gemeinschaft von Familien mit Typ 1 Diabetes wieder zusammenbrachte. Das Edersee Treffen, ins Leben gerufen und organisiert von der engagierten Bertsch-Familie, war ein ergreifendes Treffen der Verbindung, des Wissensaustauschs und des gegenseitigen Stützens.

Trotz widriger Wettervorhersagen und heranziehender Regenwolken wagten sich 190 Teilnehmer – darunter viele Kinder mit Typ 1 Diabetes und ihre Familien – auf das Camping-Gelände am Rande des Edersees. Ihre Entschlossenheit und der unbezwingbare Wille, sich nicht vom Wetter abhalten zu lassen, prägten das Wochenende auf ganz besondere Weise. Die Botschaft war klar: Gemeinschaft und Unterstützung lassen sich nicht vom Wetter abhalten.

Der Freitagnachmittag brachte nach den letzten dunklen Wolken den ersten strahlenden Sonnenschein und strahlende Gesichter hervor, als die Teilnehmer einander begrüßten und die Grundlagen für ein Wochenende voller Erlebnisse legten. Neue Kontakte wurden geknüpft, Geschichten ausgetauscht und es entstand ein Gefühl von Verbundenheit, das stärker war als jeder Regenschauer.

Manch ein Kind hat zum ersten Mal andere Diabeteskinder getroffen. Aber auch für Eltern war es beim ersten Mal genauso überraschend: ein Spiegel zu erleben, wie andere Eltern doch ganz ähnlich damit umgehen. Manch einen Tipp konnte wie ein Befreiungsschlag wirken. Diese Treffen bewirken viel mehr als die regelmäßigen Kliniktermine wo doch aufgrund von Routine manchmal gar nicht so viel Zeit für die Eltern und Kinder oder Jugendlichen bleibt.

Am Abend dann erste großen Show des Wochenendes an der Grillhütte: "Wer wird Diabetes Champion". Unter der charmanten Moderation von Andrea Finke- Kinderdiabetologin im Bethanien Krankenhaus in Moers- traten kleine, intelligente Teilnehmer auf die Bühne, um ihr Wissen und ihre Cleverness unter Beweis zu stellen. Die Show wurde von vielen kleinen und großen Teilnehmern mit Spannung erwartet, und bei so mancher Frage bewiesen die Kinder, dass sie oft sogar fast klüger waren als ihre Eltern.

Andrea beeindruckte nicht nur mit ihrem umfassenden Fachwissen, sondern auch mit ihrer Fähigkeit, eine Atmosphäre des Miteinanders und der Freude zu schaffen. Ihre Empathie und hohe emotionale Kompetenz zeigten sich in jedem Moment, und sie verstand es meisterhaft, sowohl die kleinen Teilnehmer als auch ihre Eltern zu motivieren und zu ermutigen und vor allem emotional abzuholen.

Ein zweites Highlight des ersten Abends war die kleine Nachtwanderung um den See, begleitet von den Caro, Milo und Kristin sowie einigen engagierten Crewmitgliedern. Die Stimmung erreichte ihren Höhepunkt, als eine spontane Polonaise die Gruppe in Schwung brachte. Doch das Beste kam noch: Ein Eiswagen tauchte unerwartet auf und überraschte die Teilnehmer mit einer Kugel "Zufallseis", dank der großzügigen Geste von Andrea und Tina.

An der Grillhütte erwartete die Teilnehmer ein kulinarisches Highlight: die legendären Edersee-Nussecken. Diese Leckereien waren ein wahrer Genuss für die Sinne und sorgten für das perfekte kulinarische Finale- wie jedes Jahr.

Der krönende Abschluss am ersten Abend fand am Lagerfeuer statt, wo die Teilnehmer gemeinsam mit Frank Lieder sangen und die warme Atmosphäre des Feuers genossen. Die Kinder konnten Stockbrot und Marshmallows über dem lodernden Feuer rösten und dabei Momente des Lachens und der Verbundenheit erleben.

Der Samstag begann mit einem leckeren Frühstück am Nationnalparkeingang, gefolgt vom Programm an der Grill Hütte- einer zauberhafte Schauspielperformance von Andrea Finke und Sandra Reinert. Andrea schlüpfte in die Rolle eines pubertierenden Jugendlichen und brachte auf humorvolle Weise die Herausforderungen und Emotionen dieser Phase des Lebens zum Ausdruck. Gleichzeitig informierte Sandra Reinert, eine ehemalige Diabetes-Kid und mittlerweile selbst Mutter und Diabetesberaterin, die Eltern über wichtige Themen wie Alkohol, Blutzuckerschwankungen und die Auswirkungen von Diabetes auf das Gedächtnis. Gemeinsam mit Caro, der zukünftigen Diabetesberaterin, standen alle drei Rede und Antwort und schufen so einen Raum für tiefe Gespräche und wertvollen Austausch.

Nach einer kleinen Pause wurde der Samstag zu einem Fest der Vielfalt und Kreativität: Die älteren Jugendlichen hatten die Gelegenheit, auf dem glitzernden Wasser des Sees beim Stand Up Paddling ihre Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. Unter der fachkundigen Anleitung von Christian, Alex und Emma hatten die Kids ab 13 Jahren das Glück, die Sonne in vollen Zügen zu genießen und jede Menge Spaß auf dem Wasser zu erleben.

Fast gleichzeitig fand eine bewegende Gesprächsrunde statt, die den jungen Teilnehmern die Möglichkeit gab, ihre Sorgen und Ängste bezüglich ihres Diabetes in geschützter Atmosphäre auszudrücken. Caro und die Juniorcrew führten die Diskussion mit einfühlsamer Unterstützung von anderen Jugendlichen, und es wurde deutlich, dass diese offene Kommunikation eine wahre Bereicherung für die Teilnehmer war. Egal ob Kind oder Jugendlicher.

Parallel dazu fand das Herstellerevent statt, bei dem verschiedene Firmen ihre neuesten Produkte zum Thema Diabetes präsentierten. Die Eltern hatten die Gelegenheit, geduldig ihre Fragen zu aktuellen Insulinpumpen und Zubehör zu stellen. Auch für die jungen Teilnehmer gab es viele spannende Angebote, darunter eine zuckerfreie Zuckerwatte, die zu einem unerwarteten kulinarischen Highlight wurde. Natürlich aus einem zuckerfreien Bonbon hergestellt.

Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt, als die jungen Teilnehmer an den Kreativständen Blumenkränze, Gestecke, Anhänger und sogar Armbänder bastelten. Spaßige Aktivitäten wie Seifenblasen und Wasserpistolen und jede Menge Tattoos sorgten für Heiterkeit und unvergessliche Momente. Und wer hätte gedacht, dass gestandene Väter am Ende des Tages stolz rosa Einhörner auf muskulösen Oberarmen präsentierten?

Nach einem gemütlichen Abendessen in der Grillhütte, bei dem das Wetter bis dahin überraschend durchgehalten hatte, folgte ein herzlicher Karaoke-Abend. In vertrauter Runde, als ob man sich schon ewig kennen würde, sangen und lachten alle gemeinsam. Hier ging es nicht um perfekte Gesangskünste, sondern um den Mut, sich selbst zu zeigen. Es war eine wundervolle Gelegenheit für die Teilnehmer, sich auszuleben und sich gegenseitig zu ermutigen. Der Abend endete zu pünktlich und während die Karaoke-Mikrofone verstummt waren, hallten der Gesang und die Freude noch etwas nach.

Am Sonntag hieß es nach dem Frühstück, Zelte abzubauen oder die Häuser zu verlassen, während sich alle noch einmal zu einer intensiven und interaktiven zweistündigen Gesprächsrunde mit dem Titel "Frag das Diabetes Team" versammelten. Andrea, Sandra und Caro gaben hier noch einmal ihr Bestes, um alle ausstehenden Fragen intensiv zu beantworten. Das Wetter hielt bis zum Schluss durch, bis zu dem Augenblick, als sich alle wieder in den Armen lagen und Abschied nehmen mussten.

Es war ein Abschied von drei äußerst emotionalen Tagen, die reich an neuen Ideen und Inputs für den Alltag zu Hause waren und vielleicht sogar Vorfreude auf ein nächstes Treffen weckten, bei dem man seine Diabetes-Familie wiedersehen kann. Dieses Wochenende hat einmal mehr gezeigt, dass die Teilnehmer nicht nur eine Gemeinschaft sind, sondern eine Familie, die fest zusammenhält und gemeinsam durch dick und dünn geht.

Selbst der Himmel musste plötzlich weinen und es regnete in Strömen, als wir voneinander Abschied nahmen. Doch die Teilnehmer sind zuversichtlich, dass es nicht lange dauern wird, bis sie sich wiedersehen. Michael Bertsch und seine gesamte Familie sind mit so viel Herz dabei auch weitere Treffen ins Leben zu rufen. Sie geben damit so vielen Familien Mut und Hoffnung und schaffen einen wertvollen Raum für Treffen und Gespräche.

Ein besonderer Dank, daher gebührt Michael, Caro und seiner Frau Susann für ihr unfassbares Engagement. Ihre Hingabe und ihr Einsatz haben diese einzigartige Veranstaltung ermöglicht. Die Bedeutung und der emotionale Wert dieser Treffen für alle Familien sind kaum in Worte zu fassen. Sie symbolisieren, was Familie wirklich bedeutet: Zusammenhalt und Unterstützung. Dieses Motto trifft auf jeden Teilnehmer zu, und gemeinsam sind sie stark.

Kommentar von Diabetes-Kids:





Ganz herzlich bedanken möchten wir uns:

bei Tina Parlow für diesen tollen Bericht

bei Andrea Finke, die mit ihrer interessanten Gesprächsrunde zum Thema "Pubertät&Alkohol" sowie dem Spiel, Wer wird "Diabetes Champion" alle mitgerissen und bewegt hat.

bei Sandra Reinert für die tollen und informative Gesprächrunde "Frag das Diabetes Team"

beim Orgateam (Sandras Reinert mit Ehemann Andreas, Petra, Berthold und Christian Förster, Tina und Milo Parlow, Frank und Julian Brands, Kristin, Alex, Emma , Juni und natürlich Rieke) welches mit vollem Einsatz dafür gesorgt hat, daß das Treffen wieder ein voller Erfolg wurde.

bei Familie Förster, welche die tollen Buttons und natürlich wieder eine große Ladung der berühmten Edersee Nussecken beigesteuert hat.

bei Frank Brands, der unsere Lagerfeuerrunden mit seiner Gitarre und einigen schönen Liedern untermalt hat.

beim Team des GastRaums im NationalparkZentrum Kellerwald, welches uns Abends und zum Frühstück wieder vorzüglich bewirtet hat.

und nicht zuletzt auch bei den Sponsoren, Abbott, Dexcom, DiaExpert, Insulet, Medtronic, Roche Diabetes Care, Vitalaire und Ypsomed, welche ihre neusten Produkte auf unserer Hausmesse am Edersee vorgestellt haben.

