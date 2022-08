Anrührend, Berührend, Wunderschön - Erste Stimmen zum Diabetes-Kids Ederseetreffen 2022

Vom 5. Aug. bis 7. Aug. 2022 fand unser mittlerweile 20. Diabetes-Kids Treffen am Edersee statt.

Am Edersee geht es nicht nur ums Thema Diabetes, sondern hauptsächlich um Spiel, Spaß, Vergnügen und ums Kennenlernen. Dieses Mal haben insgesamt 230 Personen bzw. 70 Familien daran teilgenommen.

In diesem Jahr hatten wir Andrea Finke, Kinderdiabetologin im Bethanien Krankenhaus in Moers, zu Gast. Sie hat auch selbst schon seit ihrer Kindheit Typ1 Diabetes und hat die Eltern in zwei sehr interessanten und auch emotionalen Gesprächsrunden absolut begeistert und mitgenommen.

Das ehemalige Diabetes-Kid und mittlerweile selbst Mutter und Diabetesberaterin, Sandra Reinert, hat die Eltern zusammen mit Andrea in einer sehr interaktiven zweistündigen Geprächsrunde "Frag das Diabetes Team" mit vielfältigen Informationen versorgt.

Für die Kids gab es eine Rally um den See mit Caro, Luis und ihrem Team, eine Gesprächsrunde "Was nervt mich bei meinen Eltern im Hinblick auf meinen Diabetes?", sowie einen StandUp Paddling Kurs mit Christian, Alex und Emma. Auch Bastian Niemeier, der bekannte Diabetes Vlogger mit seinem Youtube Kanal "Diabetes ohne Grenzen", war bei diesen Gesprächsrunden dabei und hat die Kids und Jugendlichen super motiviert.

Das nächste Treffen am Edersee wird vom 4. - 6. Aug. 2023 stattfinden.

Erste Stimmen der Teilnehmer:

Vielen vielen lieben Dank für neue Eindrücke, neue Anregungen und neue nette Begegnungen!!! Und vielen tausend Dank für das aufgefüllte Selbstvertrauen und neuen Kampfgeist den meine Tochter jedesmal von diesem Wochenende mitnimmt!!! Das gesamte Team macht einen großartigen Job mit unglaublich viel Herz





Danke für dieses lustige, anregende, anrührende und wunderschöne Wochenende! Wir waren zum ersten, aber sicher nicht zum letzten Mal dabei. Danke an die gesamte Crew





Dem kann ich mir nur anschließen! Vielen herzlichen Dank!





Wir bedanken uns von ganzen Herzen! Wir kommen sehr gerne nächstes Jahr wieder! Es hat unseren Kids und uns richtig gut getan!!!!





Vielen lieben Dank, auch für das tolle Wochenende. Bis nächstes Jahr am Edersee! Liebe Grüße





Auch Lea und ich sagen ganz herzlich Danke. Es hat uns sehr gut gefallen und vorallem Lea tat es richtig gut Kontakt zu anderen zu bekommen und zu sehen das noch viele andere Kids in diesem schwankendem Boot sitzen. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr





Wir sind gerade zu Hause und sind froh, dass wir ein Teil von Diabetes-Kids sind. Für uns ist das seit vielen Jahren ein fester Termin, auf den sich alle sehr freuen.





Und ich freue mich besonders, dass die Gemeinschaft immer weiter wachsen kann und so viel für sich positive Verstärkung für den Umgang mit Diabetes mitnehmen können.





Lieben Dank an alle für das tolle und gefühlt viel zu kurze Wochenende und so viele, nette Gespräche! Noch einen schönen restlichen Sonntag! Liebe Grüße





Es war ein super Event. Wir werden nächstes Jahr dann zu dritt kommen





Es war wieder mal ein wundervoll tolles Event mit vielen neuen Freundschaften und vielen neuen Informationen! Vielen Dank





Wir fanden es auch super





Vielen Dank nochmals für das tolle Wochenende. Ich hoffe dass wir uns nächstes Jahr wieder sehen





Diese Familientreffen sind wunderbar! Vielen Dank! Es hat Spaß gemacht für die jüngeren Kindern die Rallye zu machen und sie einmal persönlich zu erleben oder auch die größeren am Lagerfeuer zu erleben und einmal den Diabetes zu vergessen... und natürlich mit euch allen zu feiern! Wir freuen uns auf nächstes Jahr!





…ging viel zu schnell vorbei.





Ziemlich tolles Treffen meine Tochter ist begeistert





Auch von unsere Seite einen große Dankeschön. Es war alles sehr gut und Man kommt nachhause mit gute Gefühle. Wir sehen uns wieder mit Sicherheit. Liebe Grüße.





Basti (Niemeier) war einen sehr gute Überraschung für unsere Sohn. Er war schon sein Fan.





Wir sind auch gut gelandet und sind unfassbar glücklich für diese schön Tage am Edersee mit so vielen netten Familien neuen und alten Gesichtern. Ein tiefen Dank von ganzem Herzen dem gesamten Team, der zauberhaften Caro und der zauberhaften Familie Bertsch. Wir freuen uns schon wie verrückt aufs nächste Jahr. Herzliche Grüße





Auch von uns (beinahe Mainzern) vielen Dank für dieses wunderbare Wochenende ! . Viele Grüße





Danke, dass wir Teil vom Ganzen sein duften. Ohne euch alle, wäre es nicht geworden, was es dann war. Danke für die schönen Momente, die immer als Erinnerung in unserm Herzen bleiben werden. Vielleicht sieht man sich im nächsten Jahr…





Vielen Dank an alle für die Offenheit, die vielen Infos und die tolle Atmosphäre!





Wir haben heute noch lange Zeit bei der Sommerrodelbahn verbracht und wieder gute Gespräche, wie so viele in den letzten Tagen, geführt. Danke, dass uns das ermöglicht wurde. Bis nächstes Jahr! Viele Grüße





Vielen lieben Dank für das tolle Wochenende.

An die die wir gerne jedes Jahr wiedersehen und an die welche wir neu kennenlernen durfte . Es war wie immer so informativ.





An die die wir gerne jedes Jahr wiedersehen und an die welche wir neu kennenlernen durfte . Es war wie immer so informativ. Vielen Dank für die tolle Organisation und Gestaltung des ganzen Treffens. Danke für die tollen Gespräche, für das Lachen, für das zuhören, für die vielen Informationen, für die leckeren nussecken , einfach danke für euch alle. Und ein ganz großes Dankeschön an unseren kleinen großen Helden des Alltags, die jeden Tag mit Ihrer Diabetes so toll meistern. Bis spätestens nächstes Jahr. Passt auf euch auf.





Auch wir möchte uns von ganzem Herzen für das tolle Wochenende bedanken Es gab tolle Gespräche, berührende Worte, viel Gelächter und einfach ein ganz tolle Atmosphäre. Ein großes Dankeschön an Familie Bertsch die uns das alles ermöglicht Bis zum nächsten Jahr

Kommentar von Diabetes-Kids:





Ganz herzlich bedanken möchten wir uns:

bei Andrea Finke der mit ihrer interessanten und emotionalen Gesprächsrunde zum Thema "Diabetes&Pubertät" alle mitgerissen und bewegt hat.

bei Sandra Reinert für die tollen und informative Gesprächrunde "Frag das Diabetes Team"

beim Orgateam (Sandras Reinert mit Ehemann Andreas, Birgit und Guido Bedronka, Petra, Berthold und Christian Förster, Angela und Luis Chimienti, Julian Brands, Kristin Wierschem und natürlich Falk) welches mit vollem Einsatz dafür gesorgt hat, daß das Treffen wieder ein voller Erfolg wurde.

bei Familie Förster, welche die tollen Buttons und natürlich wieder eine große Ladung der berühmten Edersee Nussecken beigesteuert hat.

bei Frank Brands, der unsere Lagerfeuerrunden mit seiner Gitarre und einigen schönen Liedern untermalt hat.

beim Campingplatz Teichmann, der uns, wie schon in den vergangenen Jahren, wieder eine schöne Location geboten hat.

beim Team des GastRaums im NationalparkZentrum Kellerwald, welches uns Abends und zum Frühstück wieder vorzüglich bewirtet hat.

und nicht zuletzt auch bei den Sponsoren, Abbott, Dexcom, DiaExpert, Insulet, Medtronic, Roche Diabetes Care, Vitalaire und Ypsomed, welche ihre neusten Produkte auf unserer Hausmesse am Edersee vorgestellt haben.

Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal

Eure Familie Bertsch /

Susann, Carolin, Tanja, Marius, Dominic und Michael

www.Diabetes-Kids.de

