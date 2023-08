Ein großes Geschenk - Erste Stimmen zum Diabetes-Kids Ederseetreffen 2023

Vom 4. Aug. bis 6. Aug. 2023 fand unser mittlerweile 21. Diabetes-Kids Treffen am Edersee statt.

Am Edersee geht es nicht nur ums Thema Diabetes, sondern hauptsächlich um Spiel, Spaß, Vergnügen und ums Kennenlernen. Dieses Mal haben insgesamt 190 Personen bzw. 55 Familien daran teilgenommen.

In diesem Jahr hatten wir wieder Andrea Finke, Kinderdiabetologin im Bethanien Krankenhaus in Moers, dabei. Sie hat auch selbst schon seit ihrer Kindheit Typ1 Diabetes und hat die Eltern in zwei sehr interessanten und auch emotionalen Gesprächsrunden sowie einer "Wer wird Diabetes Champion" Spieleshow absolut begeistert und mitgenommen.

Das ehemalige Diabetes-Kid und mittlerweile selbst Mutter und Diabetesberaterin, Sandra Reinert, hat die Eltern zusammen mit Andrea in einer sehr interaktiven zweistündigen Geprächsrunde "Frag das Diabetes Team" mit vielfältigen Informationen versorgt.

Für die Kids gab es eine Nachtwanderung um den See mit Caro, Milo, Kristin und ihrem Team, eine Gesprächsrunde "Was nervt mich bei meinen Eltern im Hinblick auf meinen Diabetes?", sowie einen StandUp Paddling Kurs mit Christian, Alex und Emma. Auch gab es rings um die Grillhütte viele Aktivitäten wie Wassertatoos, Blumenkranz flechten, Wasserpistolen schießen.....

Vielen lieben Dank an alle, die das Treffen zu einem so tollen Erlebnis gemacht haben. Wir sind gerade wieder in Wesel angekommen und freuen uns, dass wir dabei sein durften





Auch von uns ein ganz großes Dankeschön an die ganze Crew und alle zusammen. Es war auch für uns sehr schön und wertvoll!





Wir sind auch wieder gut zu Hause gelandet, alles ist weggeräumt oder zum Trocknen ausgereitet. Allen, ein ❤️ liches Dankeschön es war ein tolles Wochenende.





Ganz lieben Dank an die Crew.. es war super und tat sehr gut!





vielen Dank an Susanne und Michael mit dem mega Team, die mit Liebe und Weitsicht planen und perfekt umsetzen. Und ein ganz besonders großer Dank an das Motivations-Trio Andrea, Sandra und Caro, ihr habt meine Energiereserven kräftig aufgefüllt. Und auch Adalie hat es wieder genossen, unter den ganzen Kids mit Diabetes einfach „normal“ zu sein. Ich nehme zwei Dinge für mich mit: Erstens: egal was noch kommt, irgendwie meistern wir das! Und Zweitens: auch wenn ich oft an mir / uns und unserem Umgang mit der Erkrankung zweifel und manchmal denke „das ginge doch auch besser“, so kam während der Gesprächsrunden eine Form von Zufriedenheit mit mir auf und ich kann annehmen, dass es gar nicht perfekt sein muss. Es reicht, wenn wir unser Bestes geben! Und alleine, dass wir in so großer Runde zusammenkamen zeigt, dass wir das alle geben 🫶





Auch wir wollen uns anschließen. Es war wieder ein megaa Wochenende und es war so toll / liebgewonne Wiederzusehen. Ein ganz dickes Dank an euch Familie Bertsch





Vielen Dank für Inspiration, Motivation und seelische Stärkung an Andrea, Sandra, Caro und Michael und die gesamte Crew! Es war wieder toll! Wir freuen uns auf nächstes Jahr - vielleicht auch auf ein Wiedersehen bei der Kidskon im September!





Wie können uns den vorherigen Kommentaren nur anschließen. Lea fühlte sich so wohl mal wie alle anderen zu sein und hat schon gesagt sie möchte nächstes jahr auch gern wieder kommen. Viele Grüße und hoffentlich bis nächstes Jahr,





wir senden ein großes DANKE an das ganze Team.





Wir möchten uns auch ganz doll bedanken.Es war für uns das erste Treffen und es war einfach wundervoll🍀Wir haben all einfach ganz ganz tolle Kinder❤️





Das Edersee-Treffen mit euch allen ist für mich ein großes Geschenk! Danke dafür!!





Wir sind auch gut wieder zuhause angekommen und möchten allen Organisatoren und Organisatorinnen ganz herzlich danken für das entspannte, informative und herzlich schöne Wochenende ❤️ Ihr schafft es jedes Mal, dass ich gestärkt nach Hause fahre und mich nicht mehr so sehr unter Druck setze, alles perfekt machen zu müssen. Besonders dafür ein riesengroßes Dankeschön 😘





Einfach DANKE an Michael und sein Team , die uns wieder diese wunderbaren Tage voller Erfahrungen und Emotionen ermöglicht haben 🍀🤗





Wir möchten uns auch beim gesamten Team für die tolle Organisation bedanken. Das Edersee Treffen ist für Mark ein Jahres Highlight.





Für uns war es auch das erste Mal am Edersee und die Location ist Klasse! Vielen Dank an die tolle Organisation und die gute Programmgestaltung!

Sehr gut fand ich, dass der Vortrag Diabetes - Pubertät - Alkohol , den gleichen Rahmen hatte, aber doch einen anderen Inhalt vermittelt hat als bei der Skifreizeit. Das zeigt, dass es sich doch immer wieder lohnt darüber zu sprechen und wenn sich auch vieles ähnelt, die einzelnen Punkte doch andere sind. Das Thema ist doch sehr vielfältig und komplex.

Vielen Lieben Dank und wir hoffen viele mal wieder zu sehen





Für uns war es wieder eine außergewöhnliche Zeit mit vielen herzhaften Begegnungen. Auch uns alten Hasen macht es nicht nur Spaß, sondern es gibt immer wieder neuen Input und das, was wir mittlerweile an Alltag erleben, konnten wir auch mit ein paar Tipps weitergeben. Wir danken vielen wundervollen Begegnungen , der gesamten Familie Bertsch sowieso. Ihr seid für uns wie ein Teil unserer Familie.💫 Nimmt alle diese wertvolle Zeit und all diese vielen GedankenAnstöße und auch die schönen und lustigen Momente mit in euren Alltag. Wir sind zusammen eine ganz wundervolle Community. Wir freuen uns schon sehr auf September wenn wir den ein oder anderen auf der KidsKon wieder sehen ☀️





Alle 'Vorredner' haben es schön formuliert. Dem schließen wir uns an. DAAANKE!!





Vielen Dank für das tolle Event. Es war wieder wunderschön! Die vielen Begegnungen und der positive Umgang mit diabetes waren wieder sehr hilfreich und erfüllend. Wir konnten gut auftanken!

Kommentar von Diabetes-Kids:





Ganz herzlich bedanken möchten wir uns:

bei Andrea Finke, die mit ihrer interessanten Gesprächsrunde zum Thema "Pubertät&Alkohol" sowie dem Spiel, Wer wird "Diabetes Champion" alle mitgerissen und bewegt hat.

bei Sandra Reinert für die tollen und informative Gesprächrunde "Frag das Diabetes Team"

beim Orgateam (Sandras Reinert mit Ehemann Andreas, Petra, Berthold und Christian Förster, Julian, Kristin, Alex, Emma und natürlich Rieke) welches mit vollem Einsatz dafür gesorgt hat, daß das Treffen wieder ein voller Erfolg wurde.

bei Familie Förster, welche die tollen Buttons und natürlich wieder eine große Ladung der berühmten Edersee Nussecken beigesteuert hat.

bei Frank Brands, der unsere Lagerfeuerrunden mit seiner Gitarre und einigen schönen Liedern untermalt hat.

beim Campingplatz Teichmann, der uns, wie schon in den vergangenen Jahren, wieder eine schöne Location geboten hat.

beim Team des GastRaums im NationalparkZentrum Kellerwald, welches uns Abends und zum Frühstück wieder vorzüglich bewirtet hat.

und nicht zuletzt auch bei den Sponsoren, Abbott, Dexcom, DiaExpert, Insulet, Medtronic, Roche Diabetes Care, Vitalaire und Ypsomed, welche ihre neusten Produkte auf unserer Hausmesse am Edersee vorgestellt haben.

Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal

Eure Familie Bertsch /

Susann, Carolin, Tanja, Marius, Dominic und Michael

www.Diabetes-Kids.de

