Begeistert von der schönen Atmosphäre - Erste Stimmen zum Diabetes-Kids Ederseetreffen 2021

Vom 20. Aug. bis 22. Aug. 2022 fand unser mittlerweile 19. Diabetes-Kids Treffen am Edersee statt.

Am Edersee geht es nicht nur ums Thema Diabetes, sondern hauptsächlich um Spiel, Spaß, Vergnügen und ums Kennenlernen. Dieses Mal haben insgesamt 215 Personen bzw. 64 Familien daran teilgenommen.

In diesem Jahr hatten wir Rechtsanwalt und selbst Typ 1 Diabetiker, Jan Twachtmann, zu Besuch, der mit den Eltern eine Gesprächsrunde zum Thema Diabetes&Recht abgehalten hat. Hierbei wurden die Schwerpunktthemen "(Schwer-)Behinderung bei Diabetes und Führerschein" ausführlich mit den Eltern erörtert.

Das ehemalige Diabetes-Kid und mittlerweile selbst Mutter und Diabetesberaterin, Sandra Reinert, hat die Eltern in einem sehr interessanten Vortrag über Neuigkeiten zu Insulinpumpen, CGM Systemen und Loop Systemen aufgeklärt.

Für die Kids gab es eine Rally um den See mit Caro, Luis und ihrem Team, eine Gesprächsrunde "Was nervt mich bei meinen Eltern im Hinblick auf meinen Diabetes?", sowie einen StandUp Paddling Kurs mit Christian.

Das nächste Treffen am Edersee wird vom 5. - 7. Aug. 2022 stattfinden.

Erste Stimmen der Teilnehmer:

Liebe Familie Bertsch, liebes Helferteam! Es war wie immer ein sehr schönes Treffen mit vielen alten aber auch neuen Gesichtern. Dieser hilfreiche Austausch, tolle Gespräche, gemeinsames Lachen und die vielen Tipps die wir uns gegenseitig geben sind gut und wichtig- aber die Hauptrolle spielen die Kids- für die das Treffen einfach nur unbeschreiblich schön und wichtig ist. Wir ❤ danken ❤ euch von Herzen, dass ihr das so für unsere Familien ermöglicht. Auch wir sind seit 2014 mit den Diabetes Kids unterwegs- was wären wir nur ohne euch. Danke, dass es euch gibt. Danke auch an alle Eltern, mit denen wir so schön im Austausch waren. Wir freuen uns schon sehr auf ein nächstes Treffen.





Es war sehr schön mit Euch und wir kommen gerne wieder.





Es war ein tolles Wochenende!





Wir sagen auch vielen Dank.Wir waren das erste Mal dabei,aber sicher nicht das letzte Mal.





Wir bedanken uns bei der tollen Planung, dem leckeren Essen den vielen Infos und der Austausch mit euch allen. Wir kommen bestimmt wieder.





Ja. Vielen Dank für das tolle Wochenende. Kommen auf jeden Fall wieder.





Michael, herzlichen Dank fürs Organisieren des schönen Wochenendes. Wir hatten viel Spaß.





Vielen Dank. Es war wieder ein richtig tolles Edersee-Wochenende.





Auch von uns ein großes "Dankeschön" an alle ,die dieses Wochenende mitgestaltet haben .





Es hat uns wieder sehr gut gefallen!





Auch von uns vielen Dank für das schöne Wochenende!





Vielen Dank für die super Orga und das schöne Wochenende. Freuen uns auf 2022





Danke, dass ihr alle Teil des Ganzen wart und wir mittendrin. Dankbar dafür! Es waren wunderschöne Stunden mit euch





Vielen Dank an alle, die ihren Teil für das Gelingen des Treffens beigetragen haben. Danke fürs Reden, Zuhören, Mitsingen und überhaupt für die schönen Stunden und Erinnerungen!





Vielen Dank für die Organisation des Treffens! Es hat wieder viel Spaß gemacht und wir haben viel dazu gelernt.





Vielen Dank an Michael und die Crew. Wir haben uns sehr gefreut bekannte Gesichter wieder zu sehen und neue kennenzulernen. Es war wie immer 👍👍👍 wir freuen uns bereits viele in 2022 wieder zu sehen.





Auch der Odenwald Trupp bedankt sich ganz herzlich bei allen Organisatoren. Wir freuen uns bereits auf die nächsten Treffen





Wir waren das erste Mal dabei und sind ganz begeistert von der schönen Atmosphäre und den netten und informativen Gespächen. Wir haben vor allem gesehen, wie wichtig solche Treffen für die Kids und ihre Familien sind! Vielen Dank für Alles! Bis zum nächsten Treffen.





Wir bedanken uns für das wunderbare Wochenende mit euch allen. Danke für die tollen Gespräche. Super Vortrag von Sandra. U.die tolle Organisation.





Dankeschön an das Organisationsteam. Unser erstes Treffen war prima!





Heile und glücklich zu Hause angekommen, es war toll! Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Organisatoren und an alle nette Menschen die dabei waren!





Ein gelungenes Wochenende mit Euch allen. Danke an das Orgateam. Unser erstes Treffen war sehr gut und wir kommen wieder.





Auch wir sind wieder zu Hause in der Wetterau und bedanken uns für die schöne Zeit! Bis 2022!





Danke an alle Helfer und Familie Bertsch. Unser 2. Edersee war wieder 👍👏. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!





Wir danken dem ganzen Team vor allem der Familie Bertsch für dieses wertvolle Wochenende und senden ganz liebe Grüße





Wir bedanken uns für das tolle Wochenende, die super Organisation, die klasse Vorträge, die netten Kontakte und die wirklich wertvollen und entlastenden Gespräche. Es hat uns allen sehr gefallen und gut getan. Wir werden gerne wiederkommen!





Auch wir bedanken uns ebenfalls für dieses klasse Wochenende bei dem tollen Orga-Team





Herzlichen Dank an euch alle für ein wunderschönes Wochenende. @Petra wieder ein Jahr warten auf Nussecken 😭

@Michael Bertsch Dir und Deinem ganzen Team vielen vielen Dank.





@Michael Bertsch Dir und Deinem ganzen Team vielen vielen Dank. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die dieses Wochenende wieder zu etwas ganz besonderem gemacht haben! Wir freuen uns aufs nächste Jahr





Was für eine tolle Truppe! Wir sind seit über 1,5 Jahrzehnten so gerne dabei!

Kommentar von Diabetes-Kids:





Ganz herzlich bedanken möchten wir uns:

bei Jan Twachtmann, der mit seiner interessanten Gesprächsrunde zum Thema "Diabetes&Recht" das Treffen sehr bereichert hat.

bei Sandra Reinert für den tollen und informativen Vortrag zum akuellen Stand der Diabetes Technik

beim Orgateam (Sandras Reinert mit Ehemann Andreas, Birgit und Guido Bedronka, Petra, Berthold und Christian Förster, Angela und Luis Chimienti, Julian Brands, David) welches mit vollem Einsatz dafür gesorgt hat, daß das Treffen wieder ein voller Erfolg wurde.

bei Kristin Wierschem und Milo Parlow, die mit Bravour das erste Mal den Check-In der Teilnehmer übernommen haben.

bei Familie Förster, welche die tollen Buttons und natürlich wieder eine große Ladung der berühmten Edersee Nussecken beigesteuert hat.

bei Frank Brands, der unsere Lagerfeuerrunden mit seiner Gitarre und einigen schönen Liedern untermalt hat.

beim Campingplatz Teichmann, der uns, wie schon in den vergangenen Jahren, wieder eine schöne Location geboten hat.

beim Team des GastRaums im NationalparkZentrum Kellerwald, welches uns Abends und zum Frühstück wieder vorzüglich bewirtet hat.

und nicht zuletzt auch bei den Sponsoren, Abbott, DiaExpert, IME-DC GmbH, Insulet, Medtronic, Roche Diabetes Care, Vitalaire und Ypsomed, welche ihre neusten Produkte auf unserer Hausmesse am Edersee vorgestellt haben.

Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal

Eure Familie Bertsch /

Susann, Carolin, Tanja, Marius, Dominic und Michael

