BÄRT1 auf Reisen

Mit Diabetes im Gepäck sicher unterwegs

Hurra, die Ferien starten! BÄRT1 freut sich schon riesig: Koffer packen, Abenteuer erleben und vielleicht sogar mit dem Zug, dem Auto oder dem Flugzeug in die Ferne reisen. Aber weil BÄRT1 Diabetes hat, muss er vor der Reise an ein paar besonders wichtige Dinge denken. Keine Sorge: Mit guter Vorbereitung kann BÄRT1 fast überallhin mitkommen.

BÄRT1 freut sich auf das Abenteuer

„Reisen ist toll!“, ruft BÄRT1 und setzt seine Mütze auf. „Aber mein Diabetes reist natürlich mit.“

Und genau das ist wichtig: Diabetes macht einen Ausflug oder Urlaub nicht unmöglich. Man muss nur rechtzeitig planen. Denn unterwegs ist manches anders als zuhause. Das Essen kommt später, man bewegt sich mehr, es ist heiß oder kalt, und manchmal ist man ganz schön aufgeregt. All das kann den Blutzucker beeinflussen.

Darum gilt für BÄRT1: Gut vorbereitet reisen ist die beste Superkraft.

Was BÄRT1 unbedingt einpackt

Bevor es losgeht, legt BÄRT1 alle wichtigen Diabetes-Sachen bereit. Denn ohne sie sollte keine Reise starten.

In BÄRT1s Diabetes-Reisetasche gehören zum Beispiel:

genug Insulin

Blutzuckermessgerät und CGM-Zubehör

Sensoren

Katheter oder Pods

Insulinpen und Ersatzpen

Batterien und Ladegeräte

Traubenzucker und andere schnelle Kohlenhydrate

ein kleiner Snack für unterwegs

Ersatzmaterial — lieber etwas zu viel als zu wenig

BÄRT1 weiß: Doppelt hält besser. Darum nimmt er wichtige Dinge lieber in ausreichender Menge mit. Wenn etwas kaputtgeht oder verloren geht, ist es gut, Ersatz dabeizuhaben.

Wichtig: Diabetes-Sachen gehören ins Handgepäck

Wenn BÄRT1 mit dem Flugzeug reist, kommen die wichtigsten Diabetes-Sachen nicht in den großen Koffer, sondern ins Handgepäck. Denn ein Koffer kann verloren gehen oder verspätet ankommen.

Ein weiteres Notfallset mit Insulin, Sensor und Katheter oder Pod sollte auch im Handgepäck der Eltern sein, falls BÄRT1s Handgepäck abhandenkommt.

Ins Handgepäck gehören deshalb immer:

Insulin

Messgerät und Empfangsgerät

Sensoren

Pen oder Pumpe

Traubenzucker

Ersatzmaterial

So hat BÄRT1 alles sofort griffbereit, wenn er es braucht.

Hitze, Sonne und Kälte – das muss BÄRT1 beachten

BÄRT1 liebt Sonne, Strand und spannende Ausflüge. Aber Insulin mag es nicht zu heiß und nicht zu kalt. Deshalb passt BÄRT1 gut darauf auf.

Bei großer Hitze lässt er sein Insulin nicht in der prallen Sonne oder im heißen Auto liegen. Auch Sensoren und Pumpen mögen extreme Temperaturen nicht besonders gern. Im Winter oder beim Skiurlaub muss BÄRT1 wiederum aufpassen, dass nichts einfriert.

Darum denkt BÄRT1 immer:

Diabetes-Sachen brauchen Schutz – genau wie ich.

Unterwegs öfter mal nachschauen

Auf Reisen ist vieles anders als im Alltag. Man läuft mehr, schwimmt, klettert, ist aufgeregt oder isst ungewohnte Sachen. Deshalb schaut BÄRT1 unterwegs lieber etwas häufiger auf seinen Glukosewert.

Manchmal sinkt der Wert schneller, wenn BÄRT1 viel herumtobt. Manchmal steigt er auch, wenn er nervös ist oder lange im Auto sitzt. Deshalb ist es gut, nicht einfach „nach Gefühl“ zu reisen, sondern immer wieder nachzusehen.

BÄRT1 sagt:

„Lieber einmal mehr kontrollieren als einmal zu wenig!“

Traubenzucker ist BÄRT1s Reiseheld

Egal ob auf dem Spielplatz, im Auto, im Zug oder am Flughafen: BÄRT1 hat immer schnelle Kohlenhydrate dabei. Zum Beispiel Traubenzucker, Saft oder Gummibärchen.

Denn wenn der Blutzucker zu niedrig wird, muss BÄRT1 schnell handeln können. Darum gehören schnelle Helfer immer in die Hosentasche, in den Rucksack oder ins Handgepäck.

Wichtig ist auch: Die Erwachsenen, die mitreisen, sollten wissen, wo diese Sachen sind und was sie im Notfall tun müssen.

Beim Essen darf BÄRT1 trotzdem genießen

Neue Länder, neue Gerichte, leckeres Eis oder ein besonderes Urlaubsfrühstück — natürlich darf BÄRT1 das alles genießen. Aber bei Diabetes ist es hilfreich, beim Essen kurz mitzudenken.

Manche Speisen wirken schnell, andere langsam. Manche Portionen sind schwer einzuschätzen. Darum schauen BÄRT1 und seine Familie lieber gemeinsam: Was ist das ungefähr? Braucht es Insulin? Muss man später nochmal nachsehen?

Das Wichtigste ist: Nicht in Stress geraten. Auf Reisen muss nicht alles perfekt sein. Man gibt einfach sein Bestes.

Lange Fahrten und Pausen

Wenn BÄRT1 lange im Auto unterwegs ist, plant er mit seiner Familie Pausen ein. Das ist für alle gut – und auch für den Diabetes. So kann man messen, essen, trinken, sich bewegen und kurz durchatmen.

Denn langes Sitzen, Aufregung oder ungewohnte Tagesabläufe können die Werte verändern. Kleine Pausen helfen oft sehr.

Am Flughafen oder bei Kontrollen ruhig bleiben

Wenn BÄRT1 fliegt, kann es an der Sicherheitskontrolle Fragen zu Pumpe, Sensor oder Insulin geben. Das ist normal. Darum reisen viele Familien mit einer Bescheinigung vom Arzt oder mit einem Diabetes-Ausweis.

Dann kann man in Ruhe erklären:

„Das brauche ich wegen meines Diabetes.“

So fühlt sich BÄRT1 sicherer – und die Reise startet entspannter.

Bei Fernreisen vorher mit dem Diabetes-Team sprechen

Wenn BÄRT1 sehr weit reist oder in eine andere Zeitzone fliegt, wird es etwas kniffliger. Dann können sich Essenszeiten, Schlafenszeiten und manchmal auch die Insulinplanung verändern.

Darum ist es bei größeren Reisen besonders wichtig, vorher mit dem Diabetes-Team zu sprechen. Gemeinsam kann man überlegen, worauf man achten sollte.

BÄRT1s wichtigste Reise-Regeln

Bevor es losgeht, wiederholt BÄRT1 nochmal seine goldenen Reise-Regeln:

Ich nehme genug Diabetes-Material mit.

Ich packe wichtige Sachen immer ins Handgepäck.

Ich habe Traubenzucker griffbereit.

Ich schaue unterwegs öfter auf meine Werte.

Ich schütze Insulin vor Hitze und Kälte.

Ich bleibe ruhig, auch wenn mal etwas nicht perfekt läuft.

Und jetzt: Gute Reise, BÄRT1!

BÄRT1 weiß: Diabetes fährt immer mit — aber er muss nicht den Urlaub bestimmen. Mit Vorbereitung, ein bisschen Aufmerksamkeit und lieben Menschen an der Seite kann man wunderbare Reisen erleben.

Ob ans Meer, in die Berge, zu Oma und Opa oder in ein fernes Land:

Auch mit Diabetes warten viele Abenteuer.

Denn BÄRT1 ist sich sicher:

„Mit meinem Diabetes muss ich gut aufpassen — aber reisen kann ich trotzdem richtig toll!“

Wenn du auch Diabetes hast, denk daran:

Du bist nicht allein.

Du bist mutig.

Du bist klug.

Und du bist stark – genau wie BÄRT1!

👉 Habt ihr Fragen an BÄRT1 oder Ideen, was er euch erklären oder erzählen soll?

Dann schreibt ihm an baert1@diabetes-kids.de! BÄRT1 freut sich auf eure Nachrichten und antwortet sehr gerne – so bärenstark, wie er eben ist. 🐾💌

Wichtiger Hinweis:

In einigen Fällen führt ein Hormonausstoss (Adrenalin) beim Skifahren auch zu einem erhöhtem Insulinbedarf. Also seid wachsam!!