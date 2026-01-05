BÄRT1 beim Skifahren

BÄRT1 ist ganz aufgeregt: Heute geht es zur großen Skifreizeit in die Berge!

In seinem Koffer sind Ski, Helm, Kuscheltier – und natürlich seine Pumpe und sein Sensor.

Oben im Schnee treffen sich alle Tiere in der Hütte.

Frau Dr. Eisbär und Schwester Schneehase erklären:

„Wenn ihr Ski fahrt, arbeitet euer Körper ganz viel“, sagt Frau Dr. Eisbär.

„Dann braucht euer Körper weniger Insulin als sonst. Das Insulin kann den Zucker im Blut schneller wegschaffen.“

BÄRT1 schaut auf seine Pumpe.

„Heißt das, ich kann schneller in eine Unterzuckerung rutschen?“

„Genau“, sagt Schneehase. „Darum machen wir das so:

Wir stellen deine Lieblings-Zuckerzahlen – also die Zielwerte – etwas höher ein, damit du genug Reserve hast.

Deine Eltern geben dir für den Skitag weniger Insulin, weil dein Körper so viel arbeitet.“

BÄRT1 nickt. „Also: Beim Skifahren kommt mein Körper mit weniger Insulin aus, und mein Zucker darf ein bisschen höher sein. Das ist mein Ski-Sicherheitsbereich!“

Spaß im Schnee

Dann geht’s los:

BÄRT1 und sein Bärenfreund sausen den Berg hinunter. Der Schnee spritzt, die Sonne scheint, und zwischendurch gibt es immer wieder „Zucker-Pause“.

BÄRT1 scannt seinen Sensor.

„Alles gut“, denkt er. „Meine Zahl ist etwas höher als an normalen Tagen – aber genau so wollen es Frau Dr. Eisbär und meine Eltern beim Skifahren.“

Der Abend danach

Abends sitzt BÄRT1 müde in der Hütte. Frau Dr. Eisbär kommt noch einmal vorbei.

„Weißt du, BÄRT1“, sagt sie, „nach so viel Sport ist dein Körper immer noch fleißig.

Auch später am Tag und in der Nacht kommt er oft mit weniger Insulin aus.“

Gemeinsam schauen sie auf seine Werte und sprechen mit seinen Eltern darüber, ob die Basalrate für die Nacht etwas niedriger gestellt wird oder ob BÄRT1 noch einen kleinen Snack isst.

BÄRT1 lächelt.

„Jetzt weiß ich: Beim Sport braucht mein Körper weniger Insulin, meine Zuckerzahlen dürfen dann etwas höher sein – und wir müssen auch nach dem Skifahren gut aufpassen.“

Glücklich kuschelt er sich ins Bett und träumt schon vom nächsten Skitag.

Wenn du auch Diabetes hast, denk daran:

Du bist nicht allein.

Du bist mutig.

Du bist klug.

Und du bist stark – genau wie BÄRT1!

👉 Habt ihr Fragen an BÄRT1 oder Ideen, was er euch erklären oder erzählen soll?

Dann schreibt ihm an baert1@diabetes-kids.de! BÄRT1 freut sich auf eure Nachrichten und antwortet sehr gerne – so bärenstark, wie er eben ist. 🐾💌