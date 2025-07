Hallo, ich bin BÄRT1 – euer neues Maskottchen auf Diabetes-Kids.de

Hallo liebe Diabetes-Kids, liebe Eltern und Freunde! 👋🏼

Wir freuen uns riesig, euch heute jemanden ganz Besonderen vorzustellen:

Unser neues Maskottchen – BÄRT1! 🎉

BÄRT1 ist ein kleiner, mutiger Bär mit einem großen Herz. Er liebt Abenteuer, Honigwaffeln 🍯🧇 und hat – genau wie viele von euch – Typ-1-Diabetes.

Aber wisst ihr was? Das hält ihn kein bisschen davon ab, jeden Tag etwas Neues zu erleben und anderen Mut zu machen!

🧸 Wie BÄRT1 Diabetes bekommen hat…

Eines Tages hat sich BÄRT1 plötzlich ganz komisch gefühlt.

Er war oft müde, hatte riesigen Durst und musste ständig auf die Bärentoilette. 🐻🚽

Seine Freunde dachten erst, er hätte einfach zu viel Honig genascht – aber zum Glück war Mama Bär aufmerksam und ging mit ihm zum Arzt.

Dort bekam BÄRT1 die Diagnose: Typ-1-Diabetes.

Das war erst einmal ganz schön aufregend – aber zum Glück hat BÄRT1 viele tolle Menschen um sich herum.

Jetzt trägt er seine Insulinpumpe, benutzt einen CGM-Sensor und kennt sich richtig gut mit KH-Zählen aus! 💉📱🍌

💪 Warum BÄRT1 jetzt für euch da ist

BÄRT1 möchte euch zeigen, dass man mit Diabetes alles schaffen kann – egal ob im Kindergarten, in der Schule, beim Klettern, auf Reisen oder beim Spielen mit Freunden.

Er ist euer Freund, euer Begleiter und euer Mutmacher.

Er hat sogar schon einen kleinen Rucksack voller Tipps, Tricks und Gute-Laune-Ideen für den Alltag mit Typ 1. 🎒✨

🤗 Und jetzt seid ihr dran!

Habt ihr Lust, BÄRT1 besser kennenzulernen?

Dann schaut regelmäßig auf Diabetes-Kids.de vorbei – denn bald gibt’s Geschichten, Malvorlagen, Bastelideen und vielleicht sogar mal ein BÄRT1-T-Shirt.

BÄRT1 freut sich auf euch – und sagt zum Schluss:

„Ich bin BÄRT1 – und ich bin bärenstark mit Typ 1!“ 🐻💙

👉 Habt ihr Fragen an BÄRT1 oder Ideen, was er euch erklären oder erzählen soll?

Dann schickt sie uns! BÄRT1 freut sich auf eure Nachrichten und antwortet sehr gerne – so bärenstark, wie er eben ist. 🐾💌