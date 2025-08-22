BÄRT1 kommt in den Kindergarten

Eines Morgens ist BÄRT1 ganz aufgeregt. Heute ist sein erster Tag im Tierkindergarten!

Er zieht seinen Superhelden-Umhang an und macht sich auf den Weg.

Vor dem Kindergarten winken ihm schon seine Freunde Hoppel, der Hase, und Mimi, die Maus, zu. Alle freuen sich, dass BÄRT1 da ist.

BÄRT1 hat Diabetes. Das bedeutet, dass er manchmal seinen Blutzucker messen oder Insulin bekommen muss. Eigentlich könnte er auch einen extra Helfer bekommen, der nur für ihn da ist und ihm hilft.

Aber der Kindergarten hat von Dr. Dachs eine Schulung bekommen. Jetzt wissen die Erzieher genau, was zu tun ist, damit es BÄRT1 gut geht.

Außerdem können sie jederzeit BÄRT1s Eltern anrufen, wenn sie unsicher sind. Und das Beste: BÄRT1 hat ein Superhelden-CGM-System. Damit können seine Eltern immer auf ihrem Handy sehen, wie es BÄRT1 geht und ob seine Werte in Ordnung sind.

„Wir schaffen das gemeinsam!“, sagen die Erzieher. Und so probieren sie es erst einmal ohne zusätzliche Hilfe.

BÄRT1 fühlt sich sicher und spielt fröhlich mit seinen Freunden.

Er weiß: Wenn alle Bescheid wissen und zusammenhalten, kann er alles machen – genau wie die anderen Kinder.

Wenn du auch Diabetes hast, denk daran:

Du bist nicht allein.

Du bist mutig.

Du bist klug.

Und du bist stark – genau wie BÄRT1!

👉 Habt ihr Fragen an BÄRT1 oder Ideen, was er euch erklären oder erzählen soll?

Dann schreibt ihm an baert1@diabetes-kids.de! BÄRT1 freut sich auf eure Nachrichten und antwortet sehr gerne – so bärenstark, wie er eben ist. 🐾💌