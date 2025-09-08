BÄRT1 und das große Superhelden-Treffen

Eines Morgens sagten BÄRT1s Eltern zu ihm:

„Heute fahren wir zu einem ganz besonderen Treffen. Dort wirst du viele Kinder treffen, die genauso wie du Diabetes haben.“

BÄRT1 staunte. „Gibt es wirklich noch andere Superhelden-Kinder wie mich?“

Sein Papa nickte: „Ja, und sie sind genauso stark und mutig.“

Gespannt machte sich BÄRT1 mit Mama und Papa auf den Weg. Als sie ankamen, waren sie in einem Waldcamp – und BÄRT1 traute seinen Augen kaum: überall waren Tierkinder in bunten Superhelden-Kostümen!

Ein kleiner Waschbär mit einer Pumpe am Gürtel winkte: „Hey, ich bin Leo. Schau mal, meine Pumpe ist mein Super-Gadget!“

Neben ihm hüpfte eine Fuchsmädchen namens Nila: „Ich habe auch Diabetes – und trotzdem kann ich super schnell rennen!“

Und auf der Bühne zeigte eine Eule stolz ihren Sensor: „Damit kann ich immer sehen, wie es mir geht. Ziemlich cool, oder?“

BÄRT1s Augen wurden groß. Er hatte noch nie so viele Kinder gesehen, die genauso wie er ihren Diabetes meisterten – und dabei so fröhlich und stark waren.

Seine Mama legte die Hand auf seine Schulter: „Siehst du, du bist nicht allein. Es gibt ganz viele Kinder, die genauso mutig sind wie du.“

Da breitete BÄRT1 seine Arme aus und rief: „Dann lasst uns alle zusammen Superhelden sein!“

Und so verbrachten sie den ganzen Tag miteinander – spielten, lachten, tauschten Tricks und Geheimnisse aus. Am Ende wusste BÄRT1:

Diabetes macht niemanden weniger cool. Zusammen sind wir eine ganze Superhelden-Familie.

Wenn du auch Diabetes hast, denk daran:

Du bist nicht allein.

Du bist mutig.

Du bist klug.

Und du bist stark – genau wie BÄRT1!

👉 Habt ihr Fragen an BÄRT1 oder Ideen, was er euch erklären oder erzählen soll?

Dann schreibt ihm an baert1@diabetes-kids.de! BÄRT1 freut sich auf eure Nachrichten und antwortet sehr gerne – so bärenstark, wie er eben ist. 🐾💌