BÄRT1 und der mutige Pieks

BÄRT1 ist ein echter Superheld. Er hatte sein Superheldenlogo auf der Brust, seine Insulinpumpe an der Seite und den Sensor, der ihm hift, seinen Blutzucker immer im Blick zu behalten. Aber es gibt eine Sache, die ihm manchmal Sorgen macht: der neue Katheter oder der CGM-Sensor musste gesetzt werden. Und das bedeutete – ein kleiner Pieks.

„ Oh nein, schon wieder…“, murmelte BÄRT1 und hielt sich vorsichtig die Pfote an die Stelle, wo gleich der neue Sensor hinmusste.

„Ich weiß ja, dass es wichtig ist. Aber ein bisschen Angst hab’ ich trotzdem.“

Da kam Mama-Bär und setzte sich zu ihm.

„Weißt du, BÄRT1“, sagte sie sanft, „manchmal ist ein Pieks wie ein winzig kleiner Donner – er ist gleich wieder vorbei. Und es gibt Tricks, damit du ihn kaum spürst.“

„Tricks?“, fragte BÄRT1 neugierig.

Mama-Bär nickte:

„Es gibt zum Beispiel eine Zaubersalbe, die die Haut ein bisschen einschlafen lässt. Dann fühlt sie den Pieks kaum.“

Sie holte die kleine Tube hervor und strich etwas davon auf seinen Arm. „Schau, das ist wie ein kleiner Superhelden-Schutzschild.“

BÄRT1 grinste. „Ein Schutzschild – das klingt gut!“

Als es so weit war, schaltete er seine Lieblingssendung im Fernseher ein. Er lachte über die witzigen Figuren, während Mama-Bär vorsichtig den Sensor vorbereitete.

„Jetzt guck mal genau hin, da kommt gleich die lustigste Stelle!“, sagte sie.

BÄRT1 kicherte – und zack war der Sensor schon drin.

„Hä? Schon vorbei?“

Er war ganz erstaunt und sah auf seinen Arm. Der neue Sensor saß dort, als wäre er schon immer da gewesen.

Mama-Bär lächelte: „Siehst du, mein Superheld. Du hast es geschafft. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Mut bedeutet, etwas trotzdem zu machen.“

BÄRT1 fühlte, wie seine Brust ein bisschen stolzer wurde.

„Ich bin also wirklich tough, oder?“

„Oh ja!“, sagte Mama-Bär und drückte ihn fest an sich. „Du bist so mutig wie ein echter Superheld.“

Von diesem Tag an dachte BÄRT1 jedes Mal beim Setzen:

„Es ist nur ein kleiner Pieks. Und danach bin ich noch stärker.“

Wenn du auch Diabetes hast, denk daran:

Du bist nicht allein.

Du bist mutig.

Du bist klug.

Und du bist stark – genau wie BÄRT1!

👉 Habt ihr Fragen an BÄRT1 oder Ideen, was er euch erklären oder erzählen soll?

Dann schreibt ihm an baert1@diabetes-kids.de! BÄRT1 freut sich auf eure Nachrichten und antwortet sehr gerne – so bärenstark, wie er eben ist. 🐾💌