BÄRT1 – Der mutige Superheld bekommt Diabetes

BÄRT1 war ein fröhlicher kleiner Bär.

Er lebte im Wald mit vielen Freunden und liebte es, zu spielen, zu rennen und auf Bäume zu klettern.

Doch eines Tages merkte er, dass etwas nicht stimmte.

Er war ständig durstig. Egal wie viel Wasser oder Waldbeeren-Saft er trank – sein Durst wollte einfach nicht verschwinden. Außerdem musste er viel öfter zur Toilette und war oft sehr müde. Er wollte nicht mehr spielen, sondern nur noch liegen.

„Was ist nur los mit mir?“, murmelte BÄRT1 traurig.

Seine Freunde im Wald – Häschen Hopsi, Füchschen Felix und Eule Emma – merkten, dass es BÄRT1 nicht gut ging.

„Früher warst du immer der Schnellste beim Fangenspielen!“, sagte Hopsi.

„Und jetzt siehst du so schlapp aus“, ergänzte Felix besorgt.

Eule Emma, die klügste von allen, hatte eine Idee:

„Wir gehen zu Doktor Dachs. Er weiß sicher, was dir fehlt.“

Beim Walddoktor angekommen, erzählte BÄRT1, wie es ihm ging.

Doktor Dachs hörte aufmerksam zu und machte ein paar kleine Tests.

Er nahm ein Tröpfchen Blut aus BÄRT1s Pfote und sah sich alles ganz genau an.

Dann sagte er freundlich:

„BÄRT1, dein Körper hat etwas vergessen. Er kann kein Insulin mehr machen. Deshalb fühlst du dich so schwach.“

„Insulin? Was ist das?“, fragte BÄRT1 neugierig.

„Insulin ist wie ein Schlüssel“, erklärte Doktor Dachs.

„Es hilft deinem Körper, Zucker aus dem Essen in Energie umzuwandeln. Ohne Insulin bleibt der Zucker im Blut – und du fühlst dich müde, durstig und krank.“

„Aber was kann ich tun?“, fragte BÄRT1 besorgt. „Bin ich jetzt für immer krank?“

Doktor Dachs lächelte:

„Du hast Diabetes Typ 1. Aber das bedeutet nicht, dass du aufgeben musst. Du bekommst jetzt eine Insulinpumpe – die hilft deinem Körper rund um die Uhr. Und du bekommst einen Sensor, der deinen Blutzucker misst.“

BÄRT1 schaute gespannt auf die kleine Pumpe und den runden Sensor.

„Das sieht ja aus wie Superhelden-Technik!“, rief er begeistert.

Am nächsten Morgen wachte BÄRT1 auf, bereit für ein neues Abenteuer.

Er fühlte sich viel besser – dank der Insulinpumpe, die jetzt für ihn arbeitete.

Er lernte, wie man seinen Blutzucker misst, wie Kohlenhydrate wirken und wie er auf seinen Körper hört.

Seine Freunde waren stolz auf ihn – und er war stolz auf sich selbst.

„Ich bin BÄRT1“, sagte er laut,

„und ich habe Diabetes Typ 1. Aber ich bin stark, schlau – und ein echter Superheld!“

Wenn du auch Diabetes hast, denk daran:

Du bist nicht allein.

Du bist mutig.

Du bist klug.

Und du bist stark – genau wie BÄRT1!

👉 Habt ihr Fragen an BÄRT1 oder Ideen, was er euch erklären oder erzählen soll?

Dann schreibt ihm an baert1@diabetes-kids.de! BÄRT1 freut sich auf eure Nachrichten und antwortet sehr gerne – so bärenstark, wie er eben ist. 🐾💌