BÄRT1 und das süße Halloween-Abenteuer

Es war eine dunkle, aber fröhliche Nacht. Der Mond schien hell, und kleine Lichter funkelten in den Gärten. Heute war Halloween – und BÄRT1 konnte es kaum erwarten, mit seiner Kürbislaterne loszuziehen.

Zusammen mit seinen Freunden, die als Hexe, Skelett und Dinosaurier verkleidet waren, lief er von Haus zu Haus. Überall riefen sie: „Süßes oder Saures!“ Und tatsächlich – die Taschen füllten sich schnell mit Schokolade, Bonbons und bunten Gummibärchen.

BÄRT1 strahlte:

„Auch mit meinem Diabetes darf ich alles naschen!“

Aber er wusste auch, dass es Regeln gibt, die wichtig sind.

👉 Er teilt sich die Süßigkeiten ein. Nicht alle auf einmal – schließlich sollen sie bis Weihnachten reichen. So kann er jeden Tag ein bisschen naschen und hat lange Freude daran.

👉 Er fragt Mama und Papa. Wenn er ein Bonbon nicht kennt oder nicht weiß, wie viel Zucker drin ist, geht er zu seinen Eltern. „Kann ich das essen?“, fragt er neugierig. Und seine Eltern helfen ihm, die richtige Menge zu finden.

Am Ende des Abends sitzt BÄRT1 zufrieden zu Hause. Vor ihm steht eine große, bunte Box. Dort legt er alle Süßigkeiten ordentlich hinein. Jeden Tag darf er sich etwas herausnehmen – so wie gesunde Kinder auch.

Mit einem glücklichen Lächeln denkt er:

„So macht Halloween noch mehr Spaß – und bis Weihnachten habe ich immer noch kleine süße Schätze.“

Und mit dieser schönen Gewissheit kuschelt er sich in seine Decke und träumt von Fledermäusen, Kürbissen und einem Rucksack voller Abenteuer.

Wenn du auch Diabetes hast, denk daran:

Du bist nicht allein.

Du bist mutig.

Du bist klug.

Und du bist stark – genau wie BÄRT1!

👉 Habt ihr Fragen an BÄRT1 oder Ideen, was er euch erklären oder erzählen soll?

Dann schreibt ihm an baert1@diabetes-kids.de! BÄRT1 freut sich auf eure Nachrichten und antwortet sehr gerne – so bärenstark, wie er eben ist. 🐾💌