BÄRT1 und das Geheimnis der juckenden Haut

Es war ein sonniger Morgen im Diabetes-Kids-Land. Superheld BÄRT1 sprang fröhlich aus seinem Bett, streckte seine Tatzen in die Luft und rief:

„Heute wird ein starker Tag!“

Wie jeden Tag trug BÄRT1 seinen Sensor und achtete gut auf seinen Diabetes. Aber als er sich anziehen wollte, kribbelte es plötzlich an seinem Arm.

„Huch! Warum juckt das denn so?“ fragte BÄRT1 und schaute ganz genau hin.

Unter dem Pflaster war seine Haut ein bisschen rot.

Da kam seine schlaue Freundin Euli, die Eule, angeflogen.

„Manchmal ist die Haut einfach genervt“, erklärte sie. „Wenn lange ein Pflaster auf der Haut klebt, kann sie sogar gereizt werden.“

„Also bin ich gegen mein Pflaster allergisch?“ fragte BÄRT1 erschrocken.

Euli schüttelte den Kopf.

„Nicht immer. Manchmal ist es nur eine Reizung. Das heißt: Die Haut sagt einfach: ‘Das war mir zu viel!’ Aber manchmal kann es auch eine richtige Allergie sein. Dann reagiert die Haut bei jedem Kontakt.“

BÄRT1 setzte sich auf einen Baumstamm und hörte gut zu.

„Woran merkt man das?“ wollte er wissen.

Euli zählte mit den Flügeln auf:

„Die Haut kann rot werden, jucken, schuppen oder sogar anschwellen. Manchmal kommen auch kleine Bläschen. Und wenn es immer wieder passiert, sollte ein Hautarzt draufschauen.“

BÄRT1 nickte ernst. „Dann muss ich gut auf meine Haut aufpassen.“

„Genau!“, sagte Euli. „Deine Haut ist wie ein Schutzschild. Und ein Superheld muss seinen Schutzschild pflegen.“

Also machten sich die beiden an die Arbeit.

Zuerst entfernte BÄRT1 das alte Pflaster ganz vorsichtig.

Dann reinigte er die Stelle mit Wasser, etwas Babyöl und milder Seife.

„Nur auf gesunde Haut kleben“, erinnerte Euli ihn.

Anschließend durfte die Haut ein bisschen ausruhen.

„Und was ist mit Creme?“ fragte BÄRT1.

„Eine gute Pflegecreme kann helfen“, sagte Euli. „Am besten sanft, ohne viel Duft und ohne Sachen, die die Haut ärgern.“

BÄRT1 cremte seine Haut ein und schnurrte zufrieden.

„Das fühlt sich viel besser an!“

Am nächsten Tag wollte BÄRT1 seinen neuen Sensor nicht wieder genau auf dieselbe Stelle kleben.

„Super gemacht!“, rief Euli. „Ein Stellenwechsel ist oft eine prima Idee.“

Da kam auch noch Dr. Fuchs, der freundliche Hautdoktor, vorbei.

Er sagte: „Wenn die Haut immer wieder heftig reagiert, ist es wichtig, gut aufzuschreiben, wann der Sensor oder Katheter gesetzt wurde, wann das Jucken begann und wie die Haut aussah. Fotos können auch helfen.“

„Wie ein echter Superhelden-Bericht!“, rief BÄRT1.

„Ganz genau“, sagte Dr. Fuchs. „So kann man besser herausfinden, ob es nur eine Reizung ist oder vielleicht doch eine Allergie.“

BÄRT1 fühlte sich jetzt viel sicherer.

Er hatte gelernt:

Die Haut ist wichtig.

Sie braucht Pausen.

Sie braucht Pflege.

Und sie darf sagen, wenn ihr etwas nicht gut tut.

Am Abend stand BÄRT1 auf einem Hügel, die Pfoten in die Seiten gestemmt, und sagte:

„Ich bin nicht nur ein Dia betes-Superheld. Ich bin auch ein Hautschutz-Held!“

Euli lachte.

„Und was ist die wichtigste Superkraft?“

BÄRT1 grinste und rief:

„Gut hinschauen, gut pflegen und sich Hilfe holen, wenn die Haut Hilfe braucht!“

Und so lief BÄRT1 in den Sonnenuntergang — mit starkem Herzen, klugem Kopf und einer Haut, auf die gut aufgepasst wurde.

Wenn du auch Diabetes hast, denk daran:

Du bist nicht allein.

Du bist mutig.

Du bist klug.

Und du bist stark – genau wie BÄRT1!

👉 Habt ihr Fragen an BÄRT1 oder Ideen, was er euch erklären oder erzählen soll?

Dann schreibt ihm an baert1@diabetes-kids.de! BÄRT1 freut sich auf eure Nachrichten und antwortet sehr gerne – so bärenstark, wie er eben ist. 🐾💌