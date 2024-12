Video-Reihe „Diabetes-Docs erklären Technik“ von diabetesDE und "Diabetes-Anker" geht in die zweite Staffel

diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe und „Diabetes-Anker“ setzen gemeinsamen Kurs fort

Video-Reihe „Diabetes-Docs erklären Technik“ geht in die zweite Staffel

Berlin/Wiesbaden – Immer mehr Menschen mit Diabetes mellitus nutzen Technologien wie AID-Systeme oder Smartpens. Im Alltag erleichtern sie das lebenslang täglich notwendige Management der Erkrankung. Zu Beginn kann ihre Handhabung Neueinsteigende jedoch überfordern. Wie gelingt der Einstieg, was sind die Vorteile und wie nutzt man sie im Alltag? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Interessierte kostenfrei, kompakt, praxisnah und verständlich in den 4 Folgen der 2. Staffel der Video-Reihe „Diabetes-Docs erklären Technik“, eine gemeinsame Initiative von Diabetes-Anker.de (MedTriX Group) und der Gesundheitsorganisation diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe. Dr. Jens Kröger, Vorstandsvorsitzender von diabetesDE, und Dr. Oliver Schubert-Olesen vermitteln im Gespräch mit Patienten wertvolles Wissen.

Die erste Folge ist nun auf der Plattform https://diabetes-anker.de/diabetes-docs-erklaeren-technik/ verfügbar.

„Ob Eltern von Kindern mit frisch diagnostiziertem Typ-1-Diabetes oder Senioren, die zwar schon lange mit Diabetes leben, aber sich zum ersten Mal mit Medizintechnologie beschäftigen – der Bedarf, allgemeinverständlich Diabetestechnik erklärt zu bekommen, ist groß“, sagt Dr. Jens Kröger, Vorstandsvorsitzender von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe. Auch können unterschiedliche Lebenssituationen dazu führen, dass Menschen mit Diabetes ihre bisher genutzten Systeme anpassen oder neue nutzen möchten – das kann eine Schwangerschaft sein, ein hohes Sportpensum oder der Austausch eines veralteten Geräts gegen ein neues. „Daher haben wir die Video-Reihe geschaffen, mit der wir über die verschiedenen Technologien informieren und etwaige Hemmschwellen abbauen möchten.“ Die erste Staffel war ein voller Erfolg, nun erscheinen 4 neue Folgen von „Diabetes-Docs erklären Technik“.

In der ersten Folge mit dem Titel „AID mit Schlauchpumpe“ erklärt Diabetologe Dr. med. Oliver Schubert-Olesen, wie das System funktioniert. Seine Patientin Pia Eberstein aus Hamburg hat dieses System gewählt, weil sie die Erkrankung gerne sichtbar machen will. Außerdem möchte sie eine Schwangerschaft nicht ausschließen, ein weiteres Kriterium für ihre Wahl. Andrees Buckow hat sich für eine Patchpumpe mit Messsystem entschieden. Er hat seit 40 Jahren Diabetes, möchte aber nicht, dass man etwas von der Erkrankung mitbekommt. Er hatte zunächst Bedenken, dass ihn eine Pumpe bei seinen Aktivitäten stören könnte, da er viel Sport treibt, insbesondere fährt er Radrennen. In einer weiteren Episode geht es um die Patientin Inken Schröder, die beim Wechsel auf AID bei dem Hersteller bleiben möchte, mit dem sie Jahrzehnte lang gute Erfahrungen gemacht hat. Ebenso testet Dr. Oliver Schubert-Olesen, der selbst mit Typ-1-Diabetes lebt, einen brandneuen Smartpen, der bald auf den Markt kommt. Weitere Folgen der Videoreihe erscheinen am 18.12. und in der zweiten Januarhälfte.

Alle Folgen im Überblick:

Folge 1: ”AID mit Schlauchpumpe”

Folge 2: „Intelligentes Smartpen-System für die intensivierte Insulintherapie“

Folge 3: „AID mit Patchpumpe“

Folge 4: „Smartes AID mit Mahlzeitenerkennung“

„Diabetes-Docs erklären Technik“ – die 2. Video-Staffel der Online-Plattform diabetes-anker.de ist ab 11. Dezember abrufbar.

Die Folgen der 2. Staffel werden unterstützt von Insulet, Medtronic und Ypsomed. Auf Diabetes-Anker.de gibt es neben der Videoreihe weitere Formate wie die Podcasts „Diabetes-Anker“ und „Höhen & Tiefen“, bei dem Menschen mit Diabetes selbst zu Wort kommen.

Quellverweis: diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe vom 11.12.2024