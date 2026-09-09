Klassenfahrt mit Typ-1-Diabetes: Begleitpersonen gesucht – damit alle Kinder dabei sein können

Typ-1-Diabetes sollte kein Grund sein, bei einer Klassenfahrt zu Hause bleiben zu müssen.

Klassenfahrten gehören für Kinder und Jugendliche zu den besonderen Erlebnissen der Schulzeit: gemeinsam unterwegs sein, Abenteuer erleben, abends noch mit den Freundinnen und Freunden zusammensitzen – und ein Stück selbstständiger werden.

Viele Kinder mit Typ-1-Diabetes können ihren Diabetes bereits weitgehend selbstständig managen. Gerade jüngere Kinder oder Kinder, die erst seit kurzer Zeit mit Diabetes leben, benötigen aber möglicherweise noch Unterstützung. Wenn Lehrkräfte diese zusätzliche Betreuung während einer mehrtägigen Fahrt nicht leisten können, kann eine diabeteserfahrene Begleitperson eine gute Lösung sein.

Die Deutsche Diabetes-Hilfe – Menschen mit Diabetes (DDH-M) organisiert mit ihrem Projekt „Klassenfahrtbetreuung“ bereits seit mehreren Jahren bundesweit solche Begleitungen. Diabetes-Kids möchte dabei helfen, weitere Menschen zu finden, die sich eine solche Unterstützung vorstellen können.

Was macht eine Begleitperson?

Das hängt ganz vom Alter des Kindes, seiner Selbstständigkeit, der verwendeten Diabetes-Technik und dem Ablauf der Klassenfahrt ab.

Eine Begleitperson soll dem Kind so viel Unterstützung wie nötig und gleichzeitig so viel Selbstständigkeit wie möglich ermöglichen.

Das kann beispielsweise bedeuten:

gemeinsam einen Blick auf die CGM-Werte zu werfen,

bei Mahlzeiten und der Einschätzung von Kohlenhydraten zu unterstützen,

bei Insulinpumpe oder AID-System Hilfestellung zu geben,

bei Unter- oder Überzuckerungen zu unterstützen,

Bewegung, Ausflüge und besondere Aktivitäten im Blick zu behalten,

bei Bedarf auch nachts auf Glukosewerte oder Alarme zu achten,

Ansprechpartner für das Kind und bei Bedarf Bindeglied zu Eltern und Lehrkräften zu sein.

Welche Aufgaben tatsächlich notwendig sind, wird vor der Fahrt individuell vereinbart. Es geht nicht darum, dem Kind alles abzunehmen – sondern ihm eine möglichst normale und unbeschwerte Klassenfahrt mit seinen Mitschülerinnen und Mitschülern zu ermöglichen.

Die DDH-M beschreibt die Begleitperson ebenfalls als Unterstützung, die möglichst im Hintergrund bleibt. Sie ist für das Kind mit Diabetes zuständig und übernimmt keine allgemeinen pädagogischen Aufgaben innerhalb der Klasse.

Wen suchen wir?

Wir suchen volljährige Menschen mit guter praktischer Erfahrung rund um Typ-1-Diabetes und Freude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen.

Besonders geeignet sind beispielsweise Menschen, die selbst mit Typ-1-Diabetes leben, Eltern oder Angehörige mit umfangreicher Diabetes-Erfahrung sowie Menschen aus medizinischen oder diabetologischen Berufen. Wichtig sind fundierte Kenntnisse über Typ-1-Diabetes und moderne Hilfsmittel wie CGM-Systeme, Insulinpumpen und AID-Systeme. Auch die DDH-M richtet ihre aktuelle Helferherz-Suche ausdrücklich an diese Gruppen.

Vor einer konkreten Begleitung muss natürlich geprüft werden, ob Erfahrung, Anforderungen des Kindes und die jeweilige Klassenfahrt zusammenpassen.

Für eine Tätigkeit im Rahmen des DDH-M-Projekts wird außerdem ein erweitertes Führungszeugnis benötigt.

Muss ich mich gleich für eine Klassenfahrt verpflichten?

Nein.

Wenn Ihr Euch bei Diabetes-Kids in unseren Verteiler eintragt, ist das zunächst völlig unverbindlich.

Wenn uns eine Anfrage für eine Klassenfahrt erreicht, informieren wir die eingetragenen Interessierten. Ihr könnt Euch dann die Eckdaten anschauen und selbst entscheiden, ob Ort, Zeitraum und Anforderungen für Euch passen.

Erst danach würde alles Weitere mit den Beteiligten besprochen.

Die Namen der bei Diabetes-Kids eingetragenen Interessierten werden nicht öffentlich veröffentlicht.

Wie sieht es mit den Kosten aus?

Niemand soll eine Klassenfahrt auf eigene Kosten begleiten müssen.

Je nach Einzelfall und bewilligter Kostenübernahme können beispielsweise Fahrtkosten, Unterkunft, Verpflegung, Eintrittsgelder und eine Aufwandsentschädigung berücksichtigt werden. Die genaue Finanzierung muss jedoch für die jeweilige Fahrt im Vorfeld geklärt werden. Auch die DDH-M weist darauf hin, dass die Kostenübernahme von der jeweiligen behördlichen Bewilligung abhängt.

Deshalb würde ich an dieser Stelle bewusst keine pauschale Zusage über eine bestimmte Kostenerstattung machen.

Ihr könnt Euch vorstellen, ein Kind zu begleiten?

Dann würden wir uns sehr freuen, wenn Ihr Euch unverbindlich in unseren Diabetes-Kids Klassenfahrt-Verteiler eintragt.

Wenn eine Begleitperson gesucht wird, erhaltet Ihr von uns eine Nachricht. Ihr entscheidet anschließend selbst, ob Ihr Euch die jeweilige Begleitung vorstellen könnt.

Schon eine einzige begleitete Klassenfahrt kann für ein Kind einen riesigen Unterschied machen.

Denn am Ende sollte die entscheidende Frage nicht lauten:

„Kann das Kind trotz Diabetes mitfahren?“

Sondern:

„Welche Unterstützung braucht es, damit es selbstverständlich dabei sein kann?“

Vielen Dank an alle, die mit ihrer Erfahrung dazu beitragen. ❤️

Michael Bertsch

Diabetes-Kids.de

Hier könnte ihr Euch unverbindlich in unseren Klassenfahrt Verteiler eintragen:



Name E-Mail Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen × Datenschutzerklärung × Bitte JavaScript aktivieren, um das Formular zu senden Eintragen

Für Familien: Euer Kind braucht eine Begleitung?

Auch Eltern, deren Kind für eine Kita-, Hort-, Ferien- oder Klassenfahrt Unterstützung benötigt, können sich an das Projekt Klassenfahrtbetreuung der Deutschen Diabetes-Hilfe – Menschen mit Diabetes wenden.

Die DDH-M empfiehlt, sich möglichst frühzeitig darum zu kümmern, da für die Suche nach einer passenden Begleitperson und eine mögliche Kostenbeantragung Vorlauf notwendig ist. Im DDH-M-Flyer werden mindestens drei Monate vor der Fahrt empfohlen.

Informationen und Anmeldung zum DDH-M-Projekt „Klafa“