DDG Herbsttagung 2025: Wichtige Erkenntnisse für Familien mit einem Kind mit Diabetes

Am 7.–8. November 2025 fand in Mannheim die DDG Herbsttagung 2025 unter dem Motto „360° Diabetes – Leinen los, gemeinsam zu neuen Ufern“ statt. Auch wenn die Veranstaltung offiziell an Ärzt:innen und Fachpersonal gerichtet war, bot sie zahlreiche Inhalte, die direkt für Familien mit einem an Diabetes erkrankten Kind relevant sind. Diabetes-Kids.de hat für euch rückblickend die wichtigsten Themen herausgefiltert – kompakt, verständlich und mit Blick auf euren Familienalltag.

1. Kinder & Jugendliche im Fokus: Jede Altersstufe wurde ernst genommen

Mehrere Sitzungen widmeten sich ausdrücklich der pädiatrischen Diabetesversorgung:

Besonderheiten bei Diabetes im Kleinkindalter, Schulalter und in der Pubertät

Daten aus Registern (z.B. DPV), die Unterschiede zwischen den Altersgruppen belegten

Zunehmende Bedeutung von Adipositas und Typ-2-Diabetes bei Jugendlichen

Der Übergang von der Kinder- zur Erwachsenenambulanz (Transition) als kritische Phase

Was bedeutet das für euch?

Die Tagung machte deutlich: Eine altersgerechte, spezialisierte Betreuung ist entscheidend. Familien können diese Erkenntnisse nutzen, um im Behandlungsteam gezielt nach Transition-Konzepten, Schul- und Kita-Unterstützung und technikgestützter Versorgung für Kinder zu fragen.

2. Digitale Helfer, KI & Medfluencer: Chancen wurden klar, Risiken auch

Im Themenfeld „Diabetes 4.0“ wurden unter anderem behandelt:

der Einsatz von Gesundheits-Apps, Online-Programmen und DiGAs,

erste Erfahrungen mit KI-gestützten Tools und Chatbots,

der Einfluss von Social Media und „Medfluencern“ auf Therapieentscheidungen.

Was bedeutet das für euch?

Die Referent:innen betonten: Digitale Angebote können den Alltag erleichtern – sie müssen aber seriös, transparent und evidenzbasiert sein. Therapieentscheidungen gehören weiterhin in Absprache mit dem Diabetes-Team getroffen. Für Familien heißt das: Angebote kritisch prüfen und fragwürdige Online-Tipps nicht unreflektiert übernehmen.

3. Psyche, Stigmatisierung & Social Media: Diabetes wurde als Familiensystem betrachtet

Mehrere Sitzungen nahmen psychosoziale Belastungen und Stigmatisierung in den Blick:

Stress und Überforderung bei Eltern und Kindern,

Diabetes-Fatigue und Erschöpfung,

Ausgrenzung oder Unverständnis in Schule, Kita, Ausbildung und Verein,

die Rolle von Fehlinformationen in sozialen Netzwerken.

Was bedeutet das für euch?

Die Herbsttagung bestätigte: Psychische Unterstützung ist ein fester Bestandteil moderner Diabetesversorgung. Es wurde ausdrücklich dazu ermutigt,

psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen,

Peer-Angebote, Camps und Selbsthilfe zu nutzen

und Überlastung offen anzusprechen. Genau hier knüpfen viele Angebote von Diabetes-Kids.de an.

4. Bewegung & Sport: „Leinen los“ wurde praktisch umgesetzt

Im Rahmen des Mottos wurden praxisnahe Konzepte zur Förderung von Bewegung und Sport vorgestellt:

konkrete Strategien zur Hypovermeidung vor, während und nach Sport,

Empfehlungen für Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes im Freizeit- und Vereinssport,

Beispiele, wie AID-Systeme und Pumpen beim Sport sinnvoll genutzt wurden.

Was bedeutet das für euch?

Die Botschaft war klar: Kinder mit Diabetes sollen sportlich aktiv sein dürfen. Mit guter Vorbereitung, angepasster Insulintherapie, Notfallplänen und geschulten Betreuer:innen lassen sich Risiken deutlich reduzieren.

5. Diabetes-Technologie & Barrierefreiheit: Mehr Sicherheit im Alltag

Ein Technik-Schwerpunkt beleuchtete:

aktuelle und kommende CGM-Systeme, Insulinpumpen und AID-Lösungen,

deren Nutzen im Alltag von Familien, in Schule und Kita,

Aspekte der Barrierefreiheit, z.B. für Kinder mit zusätzlichen Einschränkungen.

Was bedeutet das für euch?

Vorgestellte Daten und Erfahrungsberichte untermauerten, dass moderne Systeme:

Zeit im Zielbereich verbessern können,

Eltern entlasten,

Selbstständigkeit der Kinder fördern.

Gleichzeitig wurde betont: Die Auswahl des Systems bleibt individuell. Entscheidend sind eine gute Schulung, verlässlicher Support und ein Team, das Technik kompetent begleitet.

6. Familie, Schwangerschaft & Zukunftsperspektiven

Beiträge zu Schwangerschaft bei Typ-1-Diabetes, Langzeitfolgen und Vorsorgestrategien machten deutlich:

Gute Vorbereitung und engmaschige Betreuung ermöglichen sichere Schwangerschaften,

frühzeitige Aufklärung nimmt jungen Frauen die Angst vor späterer Familienplanung,

konsequente Vorsorge ist wichtig – ohne Panik, aber mit Plan.

Was bedeutet das für euch?

Die Tagung sendete ein positives Signal: Mit moderner Therapie sind Ausbildung, Beruf, Reisen, Sport, Partnerschaft und Familienplanung mit Diabetes realistische Ziele.

7. Versorgung & Politik: Rahmenbedingungen im Blick

Im gesundheitspolitischen Teil ging es u.a. um:

die Sicherung spezialisierter kinderdiabetologischer Zentren,

Personalengpässe in Ambulanzen,

die Notwendigkeit besserer struktureller und finanzieller Rahmenbedingungen.

Was bedeutet das für euch?

Die Diskussion zeigte: Gute Versorgung fällt nicht vom Himmel. Fachgesellschaften, Selbsthilfe und betroffene Familien müssen gemeinsam Druck machen, damit kindgerechte Strukturen erhalten und ausgebaut werden. Diabetes-Kids.de versteht sich hier als Stimme der Familien – und als Plattform, um Erfahrungen zu bündeln.

Unser Fazit für Diabetes-Kids-Familien

Die DDG Herbsttagung 2025 hat gezeigt:

Kinder und Jugendliche mit Diabetes wurden fachlich klar in den Mittelpunkt gestellt.

Digitalisierung, AID-Systeme und Online-Wissen eröffneten neue Chancen – mit Betonung auf Qualität und Verantwortung.

Moderne Diabetesversorgung bedeutet heute: Medizin + Technik + Psyche + Familie + Umfeld.

Diabetes-Kids.de bleibt auch nach der Tagung eure Anlaufstelle, um diese Fachthemen in alltagstaugliche Informationen zu übersetzen – mit Erfahrungen aus der Community, Angeboten für Familien und einer klaren Stimme für eine bessere Versorgung.