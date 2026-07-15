Kinder mit Typ-1-Diabetes in Kindergarten und Schule

Wenn ein Kind mit Typ-1-Diabetes in den Kindergarten kommt oder eingeschult wird, entstehen bei Eltern, Erzieherinnen, Erziehern und Lehrkräften häufig viele Fragen: Welche Unterstützung benötigt das Kind? Was ist bei einer Unterzuckerung zu tun? Was muss beim Essen, beim Sport oder bei Ausflügen beachtet werden?

Eine wertvolle Hilfe bieten zwei ausführliche und verständlich geschriebene Broschüren, die von der Deutschen Gesellschaft für pädiatrische und adoleszente Endokrinologie und Diabetologie (DGPAED) gemeinsam mit der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) und Novo Nordisk erarbeitet wurden.

Die Broschüren richten sich speziell an Betreuungspersonen und behandeln unter anderem folgende Fragen:

Was ist Typ-1-Diabetes und wie wird er behandelt?

Wobei benötigt das Kind Unterstützung?

Was ist bei einer Unterzuckerung zu tun?

Was essen Kinder mit Diabetes?

Was muss beim Sport und bei Ausflügen beachtet werden?

Wie sollte im Notfall gehandelt werden?

Wie kann Diabetes den anderen Kindern erklärt werden?

Die Broschüren können Eltern den Erzieherinnen, Erziehern und Lehrkräften ihres Kindes zur Information und als Grundlage für gemeinsame Absprachen zur Verfügung stellen.

Broschüren zum Herunterladen

➡️ Kinder mit Diabetes im Kindergarten und in der Kita

➡️ Kinder mit Diabetes in der Schule

Die Broschüren sind außerdem Bestandteil unseres kostenlosen Diabetes-Kids Starterpakets.

Erfahrungen und Austausch

Viele praktische Fragen lassen sich besonders gut im Austausch mit anderen Familien klären. In unserem Diskussionsforum Schule–Kindergarten findet Ihr zahlreiche Erfahrungen und Tipps rund um Betreuung, Schulbegleitung, Mittagessen, Sport, Ausflüge und Klassenfahrten.

Auch unser Maskottchen BÄRT1 hat den Schritt in den Kindergarten bereits gewagt. Seine Geschichte zeigt kindgerecht, wie eine gute Vorbereitung und die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Diabetesteam und Kindergarten gelingen können:

➡️ BÄRT1 kommt in den Kindergarten



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