Der Deutsche Gesundheitsbericht Diabetes 2025 wurde veröffentlicht - Was Familien dazu wissen sollten

Der Deutsche Gesundheitsbericht Diabetes 2025 ist voll mit Zahlen, Fachbegriffen und Politik – aber was heißt das konkret für Familien mit einem Kind mit Diabetes?

Hier eine verständliche Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.

1. Wie viele Kinder sind betroffen?

In Deutschland leben aktuell rund 37.000 Kinder und Jugendliche (0–20 Jahre) mit Typ-1-Diabetes – das ist eine Verdopplung in den letzten 20 Jahren .

Für Familien bedeutet das:

Ihr seid nicht allein – und die Versorgung von Kindern steht sehr im Fokus der Fachgesellschaften.

2. Diabetestechnik: CGM & AID werden zum Standard

Der Bericht zeigt sehr deutlich: Deutschland ist bei Kinder-Diabetestechnik weit vorne.

Fast alle Kinder und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes nutzen mittlerweile einen CGM-Sensor .

wird bereits mit einem behandelt – Tendenz . AID-Systeme verbessern die Glukosewerte, senken Hypo- und Hyperglykämien und entlasten Familien spürbar.

Gleichzeitig betont der Bericht:

AID- und CGM-Systeme sind großartig – aber sie brauchen gute Schulung, damit Kinder, Eltern und Teams die Technik wirklich sicher und sinnvoll nutzen können.

Für Familien:

Wenn ihr noch keinen CGM oder kein AID-System habt, lohnt sich das Gespräch mit eurem Diabetes-Team. Und: Scheut euch nicht, umfassende Schulung einzufordern – die Technik soll euch dienen, nicht umgekehrt.

3. Psychische Gesundheit: Diabetes ist mehr als nur Zucker

Der Bericht stellt klar: Diabetes belastet nicht nur den Körper, sondern auch die Seele – bei Kindern wie Eltern.

Psychische Belastungen wie Diabetes-Distress, Angst und Depression kommen bei Menschen mit Diabetes häufiger vor als in der Allgemeinbevölkerung.

kommen bei Menschen mit Diabetes vor als in der Allgemeinbevölkerung. Schon „subklinische“ Belastungen – also noch keine Diagnose wie Depression – können das Selbstmanagement deutlich verschlechtern (z. B. Vergessen von Bolus, Vermeiden von Messen, Konflikte in der Familie).

Fachgesellschaften fordern, dass psychosoziale Unterstützung ein fester Bestandteil der Diabetesbehandlung sein soll, nicht nur ein „Extra“, wenn es ganz schlimm wird.

Die Realität in Deutschland:

Im stationären Bereich (z. B. Diabetes-Schulung in Kliniken) gibt es eher multiprofessionelle Teams inkl. Psychologie. Im ambulanten Bereich sind solche Angebote oft schlecht finanziert – es gibt zu wenig Therapieplätze und zu wenig vergütete psychosoziale Betreuung.



Für Familien:

Wenn ihr merkt, dass euer Kind oder ihr als Eltern psychisch leidet (Ängste, Überforderung, Konflikte rund um Diabetes):

Das ist kein Versagen, sondern eine bekannte Folge der Dauerbelastung. Sprecht euer Diabetesteam aktiv auf psychologische Unterstützung an und nutzt ggf. auch Online-Angebote und Selbsthilfegruppen.

4. Ungleichheit in der Versorgung: Nicht alle Kinder haben die gleichen Chancen

Aus den DPV-Registerdaten (dem großen deutschen Diabetesregister) geht hervor:

Über 90 % der Kinder mit Diabetes sind dort erfasst – wir haben also ein sehr gutes Bild der Versorgung. Kinder und Jugendliche aus sozioökonomisch benachteiligten Regionen haben: schlechtere HbA1c-Werte häufiger akute Komplikationen, insbesondere Ketoazidosen bei Manifestation eine schlechtere Versorgung mit moderner Technik. An Wochenenden und Feiertagen werden weniger Kinder diagnostiziert – dann kommt es häufiger zu schweren DKA bei Manifestation.



Für Familien:

Wohnt ihr in einer strukturell schwächeren Region, lohnt es sich besonders, aktiv zu werden:

moderne Technik einfordern

auf Schulung bestehen

ggf. eine spezialisierte Kinderdiabetologie auch außerhalb des Wohnorts suchen.

5. Kita & Schule: Große Baustelle – große Bedeutung

Der Bericht sagt sehr deutlich, was Familien schon lange erleben:

Kinder mit Typ-1-Diabetes im Kita- und Grundschulalter können ihre Therapie nicht alleine managen. Pädagogisches Personal ist oft überlastet und fühlt sich nicht zuständig oder ausreichend geschult. Es gibt keine einheitliche bundesweite Lösung : In vielen Fällen müssen Eltern selbst eine Schulbegleitung beantragen, die Finanzierung ist von Bundesland zu Bundesland und sogar von Kommune zu Kommune unterschiedlich.



Änderungen in der Häuslichen Krankenpflegeverordnung und der neuen „Außerklinischen Intensivpflege“ haben die Situation eher komplizierter gemacht – einige Fälle landen vor Gericht, erste Urteile fielen zugunsten der Kinder aus.

Für Familien:

Holt euch Unterstützung (z. B. Sozialberatung, Selbsthilfe, Elternnetzwerke), wenn es um Schulbegleitung/Kita-Unterstützung geht.

geht. Dokumentiert den Bedarf eures Kindes (Therapieaufwand, Unterzuckerungsgefahr etc.).

Lasst euch nicht abspeisen mit „Das geht nicht“ – der Bericht zeigt: Hier ist offiziell eine Versorgungslücke.

6. Sport & Bewegung: Technik hilft, aktiv zu bleiben

Der Bericht macht Mut: Bewegung ist machbar – auch mit Diabetes, und Technik hilft dabei.

Schrittzähler, Aktivitätstracker, Smartphone-Apps und CGM können helfen, mehr Bewegung in den Alltag zu bringen und den Effekt auf den Blutzucker besser zu verstehen. Studien zeigen: Solche Tools steigern die Aktivität (z. B. >1.000 Schritte mehr pro Tag) und helfen, dran zu bleiben. Für Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes sind CGM, Pumpen und AID-Systeme gerade beim Sport ein großer Vorteil, weil Trends früh sichtbar werden und Hypoglykämien besser vermeidbar sind.



Für Familien:

Sport ist nicht nur „erlaubt“, sondern ausdrücklich erwünscht. Nutzt eure Technik, besprecht Sportstrategien mit dem Team (Basalreduktion, Zielbereiche, Zusatz-KH) und lasst euer Kind seine Lieblingssportarten ausprobieren.

7. Früh erkennen & Forschung zur Prävention von Typ-1-Diabetes

Ein spannender Bereich des Berichts: Früherkennung und Immuntherapien beim Typ-1-Diabetes.

Bevor ein Diabetes „ausbricht“, gibt es oft jahrelang eine stille Autoimmunphase . Durch das Testen auf Inselautoantikörper (z. B. in Studien wie Fr1da) kann man diese Frühstadien erkennen, das Risiko besser einschätzen und Ketoazidosen bei Manifestation deutlich senken. Erste Immuntherapien (z. B. Teplizumab) können den Ausbruch bei Hochrisikopersonen um 2–3 Jahre verzögern , sind aber aktuell nur in den USA zugelassen und vor allem noch Forschungs- und Spezialthema.



Wichtig:

Es gibt noch keine Therapie, die Typ-1-Diabetes zuverlässig verhindert – aber die Forschung macht Fortschritte.

8. Politik & Stimme der Betroffenen

Der Bericht spart auch die politische Ebene nicht aus:

Eine echte Nationale Diabetesstrategie wird weiterhin nicht konsequent umgesetzt. Werbebeschränkungen für ungesunde Kinderlebensmittel wurden politisch ausgebremst, eine Zuckersteuer ist nicht in Sicht. Gleichzeitig wird viel zu wenig in Prävention und sprechende Medizin investiert.



Positiv:

Mit der Kampagne „Diabetes-Stimme – #SagEsLaut“ versucht die Community, politisch mehr Druck zu machen und Betroffene zu vernetzen.

Für Familien:

Eure Erfahrungen sind wichtig – ob in Selbsthilfegruppen, Online-Communities, Petitionen oder direkten Rückmeldungen an Politik und Kassen.

9. Was können Familien jetzt konkret mitnehmen?

Kurz zusammengefasst:

Technik nutzen:

CGM und AID sind heute bei Kindern weit verbreitet und verbessern Stoffwechsel und Lebensqualität – fordert gute Schulung ein und fragt nach modernen Systemen, wenn ihr sie noch nicht habt.

Belastung, Erschöpfung und Angst sind häufig und normal. Psychosoziale Unterstützung ist kein Luxus, sondern ein wichtiger Teil der Therapie – sprecht euer Team aktiv darauf an.

Unterstützung ist notwendig und rechtlich begründbar – holt euch Hilfe, vernetzt euch mit anderen Eltern und bleibt dran, auch wenn es mühsam ist.

Wenn ihr in einer Region mit schlechter Versorgung lebt, sucht euch – wenn möglich – ein spezialisiertes Zentrum, nutzt Online-Angebote und macht euren Bedarf deutlich.

Sport und Aktivität sind mit moderner Technik gut machbar. Schrittzähler, Apps und CGM helfen, Muster zu erkennen und Strategien zu entwickeln.

Früherkennungsprogramme und neue Therapien kommen – sie ersetzen das Insulin nicht, können aber langfristig Veränderungen bringen.

Je stärker Familien und Betroffene sich zu Wort melden, desto eher werden Versorgungslücken, Schulprobleme und psychosoziale Themen auch politisch ernst genommen.

Den kompletten Bericht findet ihr unter https://www.ddg.info/fileadmin/user_upload/Gesundheitsbericht_2025_final.pdf