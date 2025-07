Diabetes-Verbände fordern bessere finanzielle und strukturelle Rahmenbedingungen für Diabetestechnologien

Moderne Technologien zur Blutzuckermessung und Insulinabgabe verbessern das Leben von Millionen Menschen mit Diabetes in Deutschland. Doch obwohl neue Technologien zu besserer Zuckerregulation, mehr Lebensqualität und besserer Gesundheit führen, werden sie in der Versorgung bislang nur unzureichend finanziell und strukturell berücksichtigt. Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG), diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe, der Bundesverband niedergelassener Diabetologen (BVND) und der Berufsverband niedergelassener Diabetolog*innen in Bayern e.V (bndb) fordern deshalb mehr politische Unterstützung für die ambulante Diabetologie.

Über 9 Millionen Menschen leben in Deutschland mit der Diagnose Diabetes mellitus. Für viele von ihnen eröffnen moderne Technologien wie kontinuierliche Echtzeit-Zuckermessgeräte (rtCGM) oder automatisierte Insulinpumpen in Kombination mit einem rtCGM-Gerät (so genannte Automated Insulin Delivery-Systeme - AID) neue Chancen. Auf gemeinsame Initiative von Dr. Tobias Wiesner, Vizepräsident der DDG, stellvertretender Vorsitzender des BVND und Vorstandsmitglied der DDG Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Technologie (AGDT), sowie bndb-Vorstandsmitglied Dr. med. Christoph Neumann soll den Chancen dieser Systeme zukünftig mehr Beachtung geschenkt werden. „Diese Systeme helfen, den Blutzucker stabiler einzustellen, das Risiko für Unterzuckerungen zu senken und langfristige Folgeerkrankungen zu vermeiden“, erklärt Wiesner. Gleichzeitig bedeutet der Einsatz dieser Technik für das Praxisteam kontinuierliche Weiterbildung und deutlich mehr Aufwand: „Die Auswahl geeigneter Systeme, Antragstellungen bei den Krankenkassen, individuelle Schulungen und eine regelmäßige Datenanalyse sind zeitintensiv und anspruchsvoll, besonders zu Beginn der Therapieumstellung“, ergänzt Neumann.

Technik bringt Fortschritt, kostet aber Zeit

„Was auf den ersten Blick wie ein selbstlaufendes System wirkt, erfordert in Wahrheit erhebliche zeitliche Ressourcen – für Patientinnen und Patienten, aber auch für die Behandelnden“, erklärt Toralf Schwarz, Vorsitzender des BVND und Facharzt für Innere Medizin, Diabetologe. Der Einsatz von Technologie setzt Fachwissen, strukturierte Abläufe und kontinuierliche Begleitung voraus. Praxen müssen Schulungen anbieten, Glukoseverläufe auswerten und technische Fragen klären – häufig auch über den regulären Termin hinaus. „Dafür fehlt im aktuellen Vergütungssystem jedoch jede Grundlage“, so Schwarz.

Praxen unter Druck: zu wenig Zeit, zu wenig Geld

Die Versorgungsrealität zeigt: Die ambulante Diabetologie ist zunehmend wirtschaftlich gefährdet. Die aktuelle Finanzierung über das Disease-Management-Programm (DMP) spiegelt den Aufwand nicht wider. „Ohne Anpassung der Rahmenbedingungen werden spezialisierte Praxen nicht mehr in der Lage sein, moderne Technologie dauerhaft anzubieten“, warnt Dr. med. Jens Kröger, Vorstandsvorsitzender von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe und Diabetologe aus Hamburg. Schon jetzt finanzieren viele Einrichtungen Schulungen, Technik und Weiterbildung aus eigener Tasche. „Diabetestechnologie rettet keine Leben im Alleingang. Aber gemeinsam mit einer kompetenten ärztlichen Begleitung kann sie Menschen ein selbstbestimmteres Leben ermöglichen“, so Kröger. Damit diese Versorgung auch in Zukunft gesichert ist, müsse die Politik dringend handeln.

WAS JETZT WICHTIG IST

Ausreichende Finanzierung als zentrale Herausforderung

• Hoher Zeitaufwand für Schulung, Beratung und Therapieanpassung

• Zusätzliche Kosten für Technik, Software und Weiterbildung des Teams

• Keine Investitionsanreize für Praxen

• Mehraufwand bleibt unvergütet – der Beruf verliert an Attraktivität



Dringender Handlungsbedarf

• Vergütungssysteme müssen den Aufwand realistisch abbilden

• Förderprogramme für Technik und Weiterbildung erforderlich

• Mehr politische und gesellschaftliche Anerkennung der ambulanten Diabetologie

Die detaillierten Forderungen können Sie hier im gemeinsamen Positionspapier der DDG, der AG „Diabetes und Technologie“ sowie des BVND nachlesen: https://www.ddg.info/politik/stellungnahmen/gemeinsames-statement-von-ddg-bvnd-u...

Quellverweis: Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) vom 23.7.2025