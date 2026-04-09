Schüleraustausch und Sprachreise mit Diabetes: Das musst du wissen
Auch mit Diabetes kannst Du Deinen Traum von einem Auslandsjahr in einer Schule oder einer Sprachreise in den Ferien verwirklichen. Die meisten Jugendlichen aus Deutschland sind zwischen 15 bis 17 Jahre alt, wenn sie an einer Sprachreise oder einem Schüleraustausch teilnehmen. Der Großteil der jungen Menschen mit Diabetes in diesem Alter kann den eigenen Diabetes schon sicher selbständig managen. Dennoch bringt ein längerer Aufenthalt im Ausland – sei es ein paar Wochen, ein Semester oder ein ganzes Schuljahr – spezielle Herausforderungen mit sich. Eine gute Vorbereitung ist deshalb das A und O.
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