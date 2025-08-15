Diabetes-News ad hoc: Die Zertifikate der DDG: Hilfe bei der Suche nach einer Praxis oder Klinik

Menschen mit Diabetes brauchen Praxen und Kliniken, in denen gut ausgebildete Diabetes-Teams sich fachgerecht um die Versorgung des Diabetes sowie möglicher Begleit- und Folgeerkrankungen kümmern. Doch wie können sie sicher sein, ob eine Behandlung wirklich leitliniengerecht und die Therapie evidenzbasiert ist?

Abhilfe schafft hier die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG), deren Zertifikate „Klinik mit Diabetes im Blick DDG“, „Diabeteszentrum DDG“ und „Diabetes Exzellenzzentrum DDG“ für evidenzbasierte Patientenversorgung und hohe Qualität der Behandlung stehen, die sich an wissenschaftlichen Leitlinien orientiert und hohe Qualitätsstandards einhält. So erhalten Menschen mit Diabetes bei der Auswahl ihrer Praxis oder Klinik Orientierung und Hilfestellung.

Mehr über die Zertifikate der DDG

Zur Suche nach Behandlungseinrichtungen der DDG

Quellverweis: Diabetes-News ad hoc von DiabetesDE vom 12.8.2025

Unterstützen Sie die Arbeit von DiabetesDE: Jetzt Förderer werden.