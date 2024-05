"Klinik-Atlas" des BMG - DDG: Register muss Diabetes-Zertifizierungen enthalten!

DDG Pressestatement zum geplanten Start des „Klinik-Atlas“ des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) am 16. Mai 2024:

Berlin – Im Vorfeld des geplanten Starts eines Online-Transparenzregisters für Kliniken erklärt Professor Dr. med. Andreas Fritsche, Präsident der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG):

„Es ist richtig und wichtig in der Krankenhaus-Landschaft für mehr Transparenz zu sorgen und Patientinnen und Patienten die Auswahl einer für sie geeigneten Einrichtung zu erleichtern. Es muss deutlich gemacht werden, welche Leistungen ein Krankenhaus anbietet und welche Behandlungsmöglichkeiten für bestimmte Krankheiten es vorweisen kann. Richtigerweise ist dies die Grundlage für das Krankenhaustransparenzregister.

Doch mit der Etablierung eines neuen Klinik-Atlasses stellt sich derzeit die Frage, inwiefern dieser sich von bereits existierenden Registern abgrenzen möchte und kann. An der Stelle agiert Bundesgesundheitsminister Professor Karl Lauterbach leider sehr intransparent. Es ist nicht klar, welche Daten und Informationen in das neue Online-Register, das am 16. Mai starten soll, einfließen.

Zu einer weiteren Intransparenz führt der Konflikt zwischen dem BMG und anderen Akteuren wie der Krankenhausgesellschaft, die bereits ein Krankenhausverzeichnis verwaltet. Dies schürt Unsicherheiten in der Bevölkerung. Es wirft die Frage auf, welches der bestehenden Register künftig am aussagekräftigsten sein wird. Zu befürchten ist, dass mehrere Register nebeneinander koexistieren und miteinander konkurrieren, was dem Ziel, mehr Transparenz zu schaffen, entgegenwirkt.

Die DDG spricht sich für ein umfassendes Register aus, das alle für Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus relevanten Daten beinhaltet. Hierzu gehören auch geprüfte Gütesiegel und Zertifizierungen, die aufzeigen, worin Kliniken besondere Schwerpunkte und Erfahrungswerte haben.

Die DDG bietet seit Jahrzehnten etablierte und differenzierte Diabetologie-Zertifizierungen für Kliniken und Praxen an. Sie stehen für eine evidenzbasierte Patientenversorgung und die Einhaltung hoher leitlinienkonformer Qualitätsstandards. Diese Zertifikate heißen „Klinik mit Diabetes im Blick DDG“, „Diabeteszentrum DDG“ und „Diabetes Exzellenzzentrum DDG“. Die Zertifikate der DDG geben Menschen mit Diabetes mellitus und möglichen Folge- und Begleiterkrankungen eine qualitätsbasierte Orientierung bei der Suche nach der passenden Behandlungseinrichtung. In dem künftigen Register müssen diese Zertifikate der DDG dringend Berücksichtigung finden.“

Quellverweis: Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) vom 15.5.2024