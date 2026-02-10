Unsere kostenlosen Online Sprechstunden Diabetes & Psychologie mit Isabel Laß sind speziell für Familien mit einem an Diabetes erkrankten Kind oder Jugendlichen ausgelegt. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Die Diplom-Psychologin Isabel Laß ist Diabetes Fachpsychologin DDG sowie Paar- und Familientherapeutin (Deutsche Gesellschaft für Systemische und Familientherapie - DGSF). Auch ist sie seit der Kindheit selbst an Diabetes Typ 1 erkrankt und weiß deshalb sehr gut, wie es Euch damit geht. In unseren Online Sprechstunden steht Isabel zur verschiedenen Schwerpunkt Themen regelmässig und kostenlos für Eure Fragen zum Thema Diabetes und Psychologie zur Verfügung. Die offenen Online Sprechstunden Diabetes & Psychologie sind ein Gemeinschaftsprojekt von Diabetes-Kids und diabetesDE Wenn ihr diese kostenlosen Online Sprechstunden mit Eurer Spende unterstützen möchtet, dann könnt ihr dies hier tun. WICHTIG: Die Teilnehmerzahl bei dieser Veranstaltung ist begrenzt.

Also nehmt bitte nur teil, wenn ihr zum jeweiligen Schwerpunktthema eine Frage oder eine Problemstellung habt. WICHTIG: Wenn das Thema Eurer Wahl bereits ausgebucht ist, dann könnt ihr Euch auf Warteliste anmelden.

In diesem Falle werdet ihr, wenn wir dieses Thema wiederholen, bevorzugt eingeladen. Anstehende Sprechstunden (Klicken zur Anmeldung): ; - Diabetes-Kids Virtuell: Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Diabetes bei den Kleinsten ; - Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Panik vor dem Pieks ; - Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Diabetes ganz frisch - Was nun? ; - Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Zwischen Zwangsjacke und Vogelfreiheit - Erziehung von Kindern mit Diabetes ; - Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Diabetes seelisch verarbeiten - wie können Eltern helfen? ; - Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Wie kann ich den Diabetes bei meinem Kind innerlich verarbeiten? ; - Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Kind mit Diabetes und Geschwister ohne - familiärer Sprengstoff? ; - Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Spritzdemenz & Heimlich naschen ; - Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Diabetes bei Jugendlichen ; - Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Diabetes beim Kind – Einfluss auf die Elternbeziehung? ; - Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Mobbing in der Schule ; - Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Diabetestherapie und Essstörung - eine böse Kombi! ; - Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Fehlender Lebensmut durch Diabetes? Ganzen Kalender ansehen Diese Veranstaltungen werden über das System Zoom stattfinden. Dies geht auch ohne Installation über den Browser. Ansonsten müsst ihr dieses Programm/App auf eurem Gerät installieren. Ihr könnt es unter diesem Link kostenlos runterladen Stimmen der Teilnehmer: Ich war das erste Mal dabei nach 10 Jahren mit dieser Diagnose bei unserer Tochter und es hat sehr gut getan, den Gesprächen zu lauschen, miteinander zu weinen, zu lachen, zu schmunzeln und sich selbst auch in anderen Situationen zu finden. Herzlichen Dank für dieses Angebot!

Es ist beruhigend und berührend, dass jeder auf seine Weise mit den gleichen Gefühlen kämpft. Danke an Isabel für die neue Sichtweise und danke an alle Teilnehmer für die offenen Worte. Es gab so viele Aha-Momente. Das tat so gut!!

Ein Raum für Verständnis und Perspektive.

Es tut einfach gut Gemeinschaft zu erfahren, in der man kompromisslos verstanden wird.

Sehr zu empfehlen , man hat sich in vielen wiedererkannt

Prima, bitte unbedingt daran teilnehmen.

es tut euch gut

Infos und Tipps von Isabel Lass und Beiträge der anderen Teilnehmenden haben mir schon oft geholfen.

diese Sprechstunde öffnet sehr passend die eigene offene Teilnahme und wir sind froh, dass wir als Familie teilgenommen haben.

Herzlichen Dank!

Herzlichen Dank! Absolut Lohnenswert, unbedingte Teilnahme. Danke für dieses Angebot.

Es ist so wertvoll, seine Situation in einem Rahmen schildern zu können, wo Verständnis und Akzeptanz herrscht ohne sich groß erklären zu müssen. Durch die Fragen bekommt man eine neue Perspektive auf seine Sicht, bekommt den Raum sich und sein Verhalten zu reflektieren. Das alles in großer Wertschätzung. Würde ich jedem empfehlen! DANKE

Isabel macht Mut, hilft individuell weiter und gibt einem positive Energie, um gut mit dem Dia-Kind weiter zu gehen. Vielen lieben Dank!!!

Erfahrungen mit anderen betroffenen Teilen, hilft enorm und gibt Kraft.

Es tut so gut, gehört und gesehen zu werden. Und auch der Austausch mit anderen Eltern bzw. zu sehen, dass wir alle ähnliche Themen haben, ist sehr heilsam.

Sehr hilfreich. Es gab auch Zeit für persönliche Fragen.

Das dieses Thema ist auch für 'alte Hasen' total interessant

Die Sprechstunde hat mir sehr geholfen, meine Sorgen/Probleme wieder in den richtigen Kontext zu stellen. Ich kann wieder besser einordnen, was "normal" ist und erkenne, dass es vielen anderen Familien ähnlich geht. Vielen Dank für das tolle Angebot!

Ich kann allen betroffenen Eltern empfehlen, an den Seminaren und Sprechstunden teilzunehmen. Es gibt so viele hilfreiche Infos und Tipps. Ganz lieben Dank dafür Über zukünftige Themen könnt ihr hier abstimmen bzw. Euren Vorschlag machen: Euer zusätzlicher Themenwunsch für eine Online Sprechstunde Diabetes&Pschologie? (Mehrfachnennung möglich) Psychische Stabilität der Eltern

Balance schaffen zwischen Disziplin und Spontaneität/Freiheit

Sprechstunde für Kinder und Eltern zum Thema krankheitsakzeptanz/Krankheitsverarbeitung

Unterstützung von Geschwisterkindern

Schulung für Erstklässler

Diabetes bei Kleinkindern

Diabetes und Alkohol ( für Teens)

Keine Lust auf aufstehen

Loslassen wenn Kinder groß werden

Diabetes und Zöliakie

Wie kann man verfestigte Probleme, die in der Pubertätszeit entstanden sind (Opferrolle, kein Mut und Selbstvertrauen, Auswirkungen auf Geschwister, keine Selbsteinsicht) aufbrechen

Anderes Thema (bitte eintragen) Abstimmen