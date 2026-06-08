Neu bei SugrSugr: Carb Shot jetzt auch in Maracuja und Pfirsich

Gute Nachrichten für alle, die den SugrSugr Carb Shot bereits kennen oder ausprobieren möchten: Neben der bisherigen Sorte Himbeere gibt es den praktischen Kohlenhydrat-Shot jetzt auch in den neuen Geschmacksrichtungen Maracuja und Pfirsich.

Der SugrSugr Carb Shot enthält 20 g Kohlenhydrate in einem 30-ml-Fläschchen und kombiniert schnell verfügbare mit länger anhaltenden Kohlenhydraten. Dadurch kann er besonders unterwegs, beim Sport, in der Schule, auf Reisen oder nachts ein praktischer Begleiter sein, wenn schnell Kohlenhydrate benötigt werden. Die wiederverschließbare Flasche macht ihn außerdem gut dosierbar.

Besonders schön: SugrSugr wurde von drei Gründern entwickelt, die selbst mit Typ-1-Diabetes leben und den Alltag mit Diabetes aus eigener Erfahrung kennen.

Auch fachlich gab es Rückenwind: Der Carb Shot von SugrSugr wurde beim Startup-Preis 2026 der Deutschen Diabetes Gesellschaft ausgezeichnet. Ein tolles Zeichen dafür, dass praxisnahe Ideen aus der Diabetes-Community gesehen und gewürdigt werden.

Weitere Infos gibt es direkt auf der Webseite von SugrSugr.