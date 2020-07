CONTOUR® NEXT LINK für Medtronic Pumpen

TinaSchnecke antwortete auf das Thema: #72981 06 Sep 2012 13:42

Mein Mann hat gleich auch noch bei Medtronic angerufen und ich soll das posten:



Leider auch hier kein Avis für ein deutsches Release (auch nicht für My Sentry). ABER: es wurde unter unserem Namen vermerkt das so ein Wunsch besteht! Beim Plaudern sagte dann der nette Mann das leider alle möglichen potentiellen Leute ellenlange Threads in diversen Foren schreiben und so die Hoffnung haben, das was neues kommt. Das ist ein Irrglaube! Alle sollten direkt bei Medtronic anrufen und diesen Wunsch nach neuem Messgerät bzw. My Sentry äussern, bzw. ein Mail schreiben. DAS HILFT WIRKLICH!



Rufnummer 0800-6464633 (kostenfrei!) und dann die „1“ drücken (technische Beratung)



lg

Tina