SugrSugr - Der Carb Shot Launch war ein voller Erfolg!

Letzten Samstag wurde SugrSugr offiziell gestartet – und war ein voller Erfolg. So viele von euch haben direkt bestellt und gezeigt, dass mit dem Carb Shot genau der richtige Nerv getroffen wurde.





Falls du bisher noch nicht zugeschlagen hast, hier eine kurz Info, was den Carb Shot so gut und einzigartig macht:

Smarte Kohlenhydrate – 8 g Glucose für sofortige Energie, 12 g komplexere Kohlenhydrate für länger anhaltende Energie. Mehr zu unserer besonderen Zusammensetzung findest du auf der Webseite.

– 8 g Glucose für sofortige Energie, 12 g komplexere Kohlenhydrate für länger anhaltende Energie. Mehr zu unserer besonderen Zusammensetzung findest du auf der Webseite. Leckerer Geschmack – fruchtige Himbeere, die einfach gut schmeckt.

– fruchtige Himbeere, die einfach gut schmeckt. Flüssig & schnell trinkbar – Aufdrehen. Trinken. Weitermachen. Unkompliziert in 5 Sekunden erledigt.

– Aufdrehen. Trinken. Weitermachen. Unkompliziert in 5 Sekunden erledigt. Immer & überall griffbereit – kaum größer als ein Lippenpflegestift passt er fast überall rein.

Mindestens 18 Monate haltbar ist er immer dann zur Stelle, wenn du ihn brauchst.

Die Erfinder sind Consti, Ivo & Basti - die drei Jungs, die selber Typ 1 Diabetes und deswegen SugrSugr gegründet haben. Mit deiner Bestellung unterstützt du also nicht nur deinen Alltag, sondern auch das junges Startup. So können in Zukunft hoffentlich weitere Geschmacksrichtungen und neue Produkte entwickelt werden, die den Alltag mit Diabetes einfacher machen.

Mehr Infos unter https://sugrsugr.de/

Beste Grüße

Dein SugrSugr-Team

Basti, Consti & Ivo