Klebe-Tattoos - Einfache-Hilfe für eine bessere medizinische Erstversorgung.

Der ideale Begleiter für Ihren täglich Alltag und auf Reisen. Klein und unauffällig, dass bieten Ihnen die Klebe-Tattoos der Klebe-Hilfe. Mit temporären, organischen Tattoos für unsichtbare Krankheiten, damit bei einem Notfall Ersthelfer schneller und besser handeln können.

„Beim Spaziergang wurde mir plötzlich schwarz vor Augen. Ich bin einfach umgefallen, weil mein Kreislauf zusammen gebrochen ist. Mir ist das nicht neu, aber meine Begleitung war sehr aufgelöst und wusste nicht was Sie machen soll. Ihr erster Gedanke war, dass ich mir Drogen gespritzt habe.

Sie rief deswegen keinen Rettungsdienst. Ich war zu der Zeit noch bewusstlos und konnte Sie nicht aufklären.

Also, woher sollte Sie es wissen?“

(reale Geschichte)

Es sind keine Drogen!

Viele Menschen in der Gesellschaft haben unsichtbare Krankheiten und kommen hin und wieder in Schwierigkeiten wobei sie Hilfe benötigen. z.B. Insulinpflichtige Diabetiker sind gezwungen sich regelmäßig „die Spritze zu setzen“. Nein es sind keine Drogen! In diesem Fall ist es das lebenswichtige Medikament Insulin.

Nachdem wir Zeuge eines Unfalls wurden, bei dem die verunfallte Person nicht mehr ansprechbar war, kam uns der Gedanke „Was wenn diese Person eine unsichtbare

Vorerkrankung hat?“ und dadurch nicht richtig behandelt wird. Nicht jeder möchte seine Krankheit dauerhaft offen herumtragen, aus diesem Grund sollte die Hilfe etwas kleines und unauffälliges sein. Dadurch kamen wir auf temporäre Klebe-Tattoos. Das Klebe-Tattoo kann an verschiedenen Stellen angewendet werden. Die bevorzugte Position

ist am Handgelenk, da die Rettungskräfte dort meist als erstes den Puls messen. Aktuell stehen Klebe-Tattoos für Diabetiker, Allergiker, Epileptiker und Herz erkrankte zur

Verfügung. Aufgrund verschiedener Designs ist für jeden was dabei! Für alle dessen Krankheit wir noch nicht führen, kann eine unverbindliche Anfrage gestellt werden und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung. Wir erstellen mit Ihnen zusammen ein für Sie ansprechendes Design.

Brechen der Tabu-Themen mit kostenloser Lieferung

Die Klebe-Hilfe wurde von zwei Mitarbeiterinnen der medibig GmbH ins Leben gerufen. Das Ziel dieses tollen Projekts ist es, die Erstversorgung von unsichtbaren Krankheiten zu verbessern.

Gleichzeitig sollen Sie durch Information und offene Kommunikation dazu beitragen mit Tabu- Themen zu brechen. Jeder hat eine gute medizinische Versorgung verdient, deshalb ist die

Lieferung bei jeder Bestellung kostenlos.

Mehr Informationen über uns und unsere Produkte finden Sie auf der Internetseite:

Facebook: Klebe-Hilfe

Instagram: https://www.instagram.com/klebehilfe/

Shop: www.klebehilfe.de

Kontakt für Rückfragen per E-mail: info@klebehilfe.de

Tags: Selbsthilfe, Reisen/Urlaub

Drucken E-Mail