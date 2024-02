Neue Selbsthilfegruppe in Wuppertal

Wenn die Kids Diabetes haben

Wuppertal Das Starttreffen für die Selbsthilfegruppe „Dia-Kids“ für Eltern von großen und kleinen Diabetikern findet am Donnerstag (29. Februar 2024) um 17 Uhr im Bildungszentrum des Helios-Klinikums an der Sanderstraße 163 statt.

Themen sind gemeinsamer Austausch und der Aufbau eines Netzwerkes. Wer Fragen hat, mailt an dia.kids.wuppertal@gmail.com oder an Jens Kaldasch von der Selbsthilfe-Kontaktstelle an jens.kaldasch@stadt.wuppertal.de. Seine Nummer ist 0202 / 563-2859

Quellverweis: wuppertaler-rundschau.de vom 19.2.2024