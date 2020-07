Insulin = Heroin? Eine verunglückte PR-Aktion der Hamburger Polizei

..und was wir dagegen tun können.

Dass uns die Aufklärung über Diabetes mellitus am Herzen liegt, wissen Sie. Es gibt immer noch viel zu viele Menschen in Deutschland, die den Unterschied zwischen Typ-1- und Typ-2-Diabetes nicht kennen, die nicht wissen, was die Risikofaktoren für Typ-2-Diabetes sind oder die nicht verstehen, dass es für Millionen Menschen in diesem Land keine Alternative dazu gibt, sich jeden Tag mehrfach Insulin zu spritzen.

Was für Folgen dieses Unwissen haben kann, hat kürzlich eine verunglückte PR-Aktion der Hamburger Polizei gezeigt.

Diese hatten auf einem Bild eine Spritze auf einer Parkbank dargestellt, darüber der Slogan „Heroin oder Insulin? Geh auf Nr. Sicher. Ruf die Polizei." Die Empörung unter den Menschen mit Diabetes war verständlicherweise groß. Nachdem sich ein Betroffener an diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe gewandt und um unsere Unterstützung gebeten hat, sind wir gleich auf die Polizei Hamburg zugegangen und haben um eine Stellungnahme gebeten. Die Verantwortlichen haben zügig reagiert, ihr Bedauern ausgesprochen und das Motiv zurückgezogen.

Wir sind froh, dass wir die Möglichkeit haben, in Fällen wie diesem aktiv zu werden und zu helfen – auch wenn es traurig genug ist, dass ein mangelndes Verständnis der Krankheit Diabetes mellitus und ihrer Folgen eine solche Intervention überhaupt notwendig macht.

Doch damit wir diese und weitere Aufgaben übernehmen können, brauchen wir Sie. Nur mit Ihrer Hilfe können wir es schaffen, dass diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe auch in diesen schwierigen Zeiten weiterhin eine schlagkräftige Organisation bleibt, die die Anliegen der Menschen mit Diabetes in der Öffentlichkeit vertritt.

Darum bitten Sie: Unterstützen Sie unsere Arbeit für Menschen mit Diabetes mit Ihrer Spende!

Quellverweis: Meldung DiabetesDE vom 21.7.2020

