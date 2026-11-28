Gebrannte Mandeln für zu Hause passend zur Weihnachtszeit
200 g Mandeln, 2 EL Wasser, 4 EL Fruchtzucker, Zimt, 1 Prise Salz ===
alles auf einen Teller geben und verrühren.
1. Höchste Stufe Mikrowelle 2 Minuten
2. wenden
3. wie 1.
4. wie 2.
5. wie 1.
6. auf Backpapier abkühlen lassen -----> fertig
Da bei den meisten Menschen mit Diabetes der Fruchtzucker sehr langsam wirkt, braucht man ihn auch nicht berechnen.
Ein Geheimtip aus dem Diabetes-Kids Mailzirkel von Silvia.
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