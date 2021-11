Diabetes-News ad hoc: Umfrage zu Insulin – machen Sie mit!

Vor 100 Jahren haben die Forscher Frederick Banting und Charles Best erstmals das Hormon Insulin aus der Bauchspeicheldrüse von Hunden Hunden isoliert und damit den Weg für die erste erfolgreiche Behandlung des Diabetes mellitus geebnet. Anlässlich dieses Jubiläums hat diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe in Kooperation mit dem Forschungsinstitut der Diabetes Akademie Bad Mergentheim (FIDAM) eine Umfrage rund um das Insulin ins Leben gerufen. In dieser anonymisierten Online-Befragung fragen wir insulinbehandelte Menschen mit Diabetes sowie Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes, wie sie die Insulintherapie wahrnehmen und was sie sich wünschen. Die Umfrage läuft bis zum 15. Dezember 2021 unter: https://de.research.net/r/100JahreInsulin, die Ergebnisse werden im Januar 2022 vorgestellt.

Mit der Umfrage möchten wir die Sichtweisen, Wünsche und Bedürfnisse insulinbehandelter Menschen mit Diabetes und von Eltern betroffener Kinder ergründen. Denn Menschen, die Insulin verwenden, machen viele unterschiedliche Erfahrungen mit ihrer Behandlung. Einige empfinden sie als schwierig und belastend, während andere sie als überhaupt nicht störend wahrnehmen. Konkret interessiert uns unter anderem: Wie zufrieden sind insulinbehandelte Menschen und Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes aktuell mit ihrer täglich notwendigen Insulintherapie? Wie wirkt sie sich auf ihre Aktivitäten und auf ihre Ernährung aus? Wie sicher oder unsicher fühlen sie sich damit in Bezug auf mögliche Unterzuckerungen? Welche Aspekte einer möglichen Weiterentwicklung des Insulins sind ihnen wichtig?



diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe und FIDAM haben die Umfrage in Kooperation entwickelt. FIDAM ist ein unabhängiges Forschungsinstitut, welches an das Diabetes Zentrum Mergentheim angegliedert ist und sich mit medizinischen, psychologischen und sozialen Fragestellungen rund um den Diabetes mellitus beschäftigt. Unterstützt wird die Umfrage von Novo Nordisk, Abbott sowie der IKK classic.



Teilnehmen können insulinbehandelte Menschen mit Diabetes sowie Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes, die Insulin spritzen oder eine Insulinpumpe verwenden, bis zum 15. Dezember 2021 online unter: https://de.research.net/r/100JahreInsulin. Je mehr TeilnehmerInnen wir gewinnen können, desto aussagekräftiger die Ergebnisse. Darum bitten wir Sie: Nehmen Sie an der Umfrage teil und teilen Sie den Link auch mit anderen insulinpflichtigen Menschen mit Diabetes.

Quellverweis: Diabetes-News ad hoc von DiabetesDE vom 16.11.2021

