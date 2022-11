SPRACHE UND DIABETES - #LanguageMatters

Ein Positionspapier von DDG, diabetesDE und #dedoc° für den deutschsprachigen Raum

„Im Jahr 2011 veröffentlichte Diabetes Australia das weltweit erste Positionspapier zum Thema Diabetes und Sprache. Wir gaben ihm den Titel “A New Language for Diabetes" (Eine neue Sprache für Diabetes) – doch obwohl die vorgeschlagenen praktischen Alternativbeispiele für sprachliche Veränderungen für viele neu waren, war es das zugrunde liegende Problem keineswegs. Seit vielen Jahren bereits sprechen Menschen mit Diabetes in Diskussionen unter Gleichgesinnten über die Macht der Worte und Kommunikation, und dabei insbesondere den Schaden, welcher durch negative (Vor-)Urteile und unbedachte Äußerungen entstehen kann. Unsere Stellungnahme hat diese Stimmen verstärkt und gezeigt, weshalb es so wichtig ist, mit Worten und Sprache einen positiven kulturellen Wandel zu bewirken, der Menschen mit Diabetes unterstützt.

Wir freuen uns, dass #LanguageMatters – Sprache und Diabetes als Leitfaden die Bemühungen der Gemeinschaft unterstützt und Menschen mit Diabetes dabei hilft, sich durch diese motiviert, unterstützt und gestärkt zu fühlen.”

Quellverweis, mehr Infos und Download :

diabetesde.org vom 6.11.2022