Gemeinsam sind wir mutig und stark - Erste Stimmen zum Diabetes-Kids/ Zuckerschnuter Sommertreff 2024

Vom 13. bis 15. Sep. 2024 fand unser Diabetes-Kids/Zuckerschnuten Sommertreff am Plöner See statt.

Dort ging es nicht nur ums Thema Diabetes, sondern hauptsächlich um Spiel, Spaß, Vergnügen und ums Kennenlernen. Dieses Mal haben insgesamt 180 Personen bzw. 62 Familien daran teilgenommen.

In diesem Jahr hatten wir wieder Andrea Finke, Kinderdiabetologin im Bethanien Krankenhaus in Moers, dabei. Sie hat auch selbst schon seit ihrer Kindheit Typ1 Diabetes und hat die Eltern in einer sehr interessanten Gesprächsrunde über "AID Systeme und ..." sowie auch die Kids bei einer "Wer wird Diabetes Champion" Spieleshow absolut begeistert und mitgenommen.

Auch Isabel Lass, eine Diabetes Fachpsychologin und selbst bereits seit ihrer Kindheit Typ1 Diabetes, hat die Fragen und Ängste der Eltern in einer Gesprächsrunde zum Thema "Balance zwischen Erziehung und Diabetestherapie - ein harter Job!" sehr einfühlsam thematisiert.

Andrea Witt, die Gründerin der Zuckerschuten und auch Diabetesberaterin, hat sich zusammen mit ihrem Team darum gekümmert, daß alles in und um die Herberge rund lief und zusammen mit der Jugendcrew eine tolle Gesprächsrunde zum Thema "Diabetes & Alkohol" moderiert.

Für die Kids gab es neben Kennenlerntreffs, einem Diskoabend, Karaoke und einer Gesprächsrunde "Was nervt mich am Diabetes?", rund um die Herberge vielfältige Angebote zum Spielen, Basteln und mehr.

Danke an das Orgateam für das schöne und perfekt organisierte Wochenende! Und danke an alle für die schöne Zeit und die netten Gespräche! Zoe hatte sehr viel Spaß 😊 🌞 🌊 und uns hat es auch sehr gefallen 😃 hoffentlich bis zum nächsten mal 👋





Ein herzliches Dankeschön an alle die dieses Wochenende ermöglicht haben 🫶🏼 nicht nur das wir uns sehr wohl gefühlt haben 🙂 nehmen wir auch viel neues mit nach Hause 🌺 Wir hoffen auf ein Wiedersehen 👀 bleibt gesund und fröhlich 🌻





Auch wir sagen Dankeschön 🙏freuen uns sehr auf ein Wiedersehen..





Dieses Wochenende war etwas ganz besonderes. Danke an die Orga, die Crew und jeden Einzelnen, der dabei war...es tat so gut 🤗🤗🤗





Auch von uns nochmal ein dickes Dankeschön an alle die diese Wochenenden/Treffen möglich machen. Es ist immer wieder schön zu sehen wie gelöst, gestärkt und voller Optimismus unser Kind an und nach so einem Wochenende ist. Und danke für die netten Gespräche und Mut machenden Worte die Ihr immer auch für die Eltern habt. 🫶🏻





Auch wir möchten unsfüe das toll organisierte Wochenende bedanken! Wir waren das 1. Mal dabei und unserer Tochter und uns hat es gut getan zu sehen, dass man vieles einfach mal etwas lockerer sehen sollte und nicht immer ein "Kontrollfreak" 😉

Vielen lieben Dank an alle!





Vielen lieben Dank an alle! Ich fand das Wochenende auch super schön. So viele neue Freundschaften sind entstanden. Viele sind noch stärker nach Hause gefahren. Und das macht uns Diabetesfamilien aus. GEMEINSAM SIND WIR MUTIG UND STARK 💪





Auch von uns ein ganz liebes Dankeschön für das tolle Wochende. Beide Kinder (mit und ohne Diabetes) waren begeistert und haben das WE als eine Art "Mini Urlaub" empfunden. Die Gespräche und Informationsrunden waren super. Vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben.





Auch ich möchte mich noch Mal herzlich bedanken für das tolle Wochenende. Lennart ist nun heute morgen endlich mal mutig zur Schule gegangen und auch ihn hat das Wochenende sehr gut gefallen und freut sich schon auf Pfingsten und auf das nächste Sommertreff.





Vielen herzlichen Dank an das Vorbereitungsteam. Wir waren auch das 1. Mal dabei und Mia hat es sehr gut gefallen.





Fällt mir immer schwer noch Worte zu finden, wenn schon so viel gesagt und geschrieben wurde… Schließen uns all dem Lob an und sagen einmal mehr: DANKE an euch Organisatoren, Crew/Betreuer und Mitstreiter für dieses tolle Wochenende.





Wir fanden das Wochenende auch super....ganz viele neue Informationen und tolle Familien kennengelernt!!

Und die Erkenntnis, alles auch mal etwas lockerer zu sehen.





Und die Erkenntnis, alles auch mal etwas lockerer zu sehen. Leider ist es vorbei 🥹😭😢🥺😩😞





Ganz herzlich bedanken möchten wir uns:

bei Andrea Witt und dem tollen Team der Zuckerschnuten, Andrea, Lara, Pauline, Thomas, Ole, Luka und Tim.

bei Andrea Finke, die mit ihrer interessanten Gesprächsrunde zum Thema "AID Systeme und ..." sowie dem Spiel, Wer wird "Diabetes Champion" alle mitgerissen und bewegt hat.

bei Isabel Lass für die tolle und informative Gesprächrunde "Balance zwischen Erziehung und Diabetestherapie - ein harter Job!"

beim Diabetes-Kids Orgateam (Tina und Milo Parlow, Guido Bedronka, Thomas Finke, Frank und Julian Brands, Christian Förster, Alex und Emma Heussen und Patrick Zientek).



beim Team der Jugendherberge Plön, welches uns bestens beherbert und vorzüglich bewirtet hat.

und nicht zuletzt auch bei den Sponsoren, Abbott, Dexcom, Medic Diabetes/DiaExpert, Insulet, Medtronic, Vitalaire und Ypsomed, welche ihre neusten Produkte auf unserer Hausmesse vor Ort vorgestellt haben.

Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal

Eure Familie Bertsch /

Susann, Carolin, Tanja, Marius, Dominic und Michael

