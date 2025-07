Über 340 Termine für Familien mit Diabetes – Jetzt im Diabetes-Kids Kalender!

Wir haben unseren Terminkalender auf den neuesten Stand gebracht – und er ist prall gefüllt mit spannenden Veranstaltungen, hilfreichen Treffen und besonderen Erlebnissen für Familien mit diabetesbetroffenen Kindern!

👉 Unter www.diabetes-kids.de/termine findet ihr über 340 Termine für das aktuelle und kommende Jahr. Mit dabei sind natürlich auch unsere Highlights wie:

❄️ Unsere große Skifreizeit

⛵ Der beliebte Segeltörn

🌞 Der Sommertreff

Damit ihr schnell das Richtige für euch findet, haben wir die Termine übersichtlich nach Rubriken gegliedert:

Diabetes-Kids Events

Events in der Schweiz

Treffen von Selbsthilfegruppen

DDH-M Events

DDB Events

Events in Österreich

Info-Veranstaltungen

Freizeiten

Schulungen/Kuren

📅 Fehlt ein wichtiger Termin?

Dann tragt ihn einfach direkt in unseren Kalender ein – oder schickt ihn per Mail an webmaster@diabetes-kids.de.

Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass niemand einen wichtigen Termin verpasst!