Kontakt zu über 4700 anderen Betroffenen im kostenlosen Diabetes-Kids Mitgliederbereich

Mitgliedern von Diabetes-Kids steht ein breites Spektrum an zusätzlichen Kommunikationsmöglichkeiten hier auf dieser Seite zur Verfügung. Er ist ausschließlich Kindern und Jugendlichen mit Diabetes, sowie deren Eltern und einigen Fachleuten vorbehalten.

Die Mitgliedschaft ist mit keinerlei Verpflichtungen verbunden und selbstverständlich kostenlos!!

10 gute Gründe Mitglied zu werden:

Die Mitgliederliste

(Zum Stand August 2025 ca. 4735 Mitglieder) lässt sich nach vielen Kriterien (Alter, Geschlecht, Wohnort...) durchsuchen und sortieren. Sicherlich findet ihr dort auch ein paar Diabetes-Kids in eurer Gegend und könnt sie direkt anschreiben.

In diesem geschlossenen Bereich unseres Forums können sich Mitglieder geschützt vor der Öffentlichkeit und vor Suchmaschinen austauschen

Mitglieder können auf ihrer Profilseite ein persönliches Tagebuch führen und somit andere Mitglieder an Ihren Erfahrungen im Alltag teilhaben lassen

in dem ihr eure Lieblingsbilder anderen Mitgliedern zugänglich machen könnt



von anderen Diabetes-Kids Nutzern könnt ihr als Mitglied sowohl empfangen als auch versenden.

und Mitglieder in deiner Umgebung finden und Kontakt aufnehmen.



Jedem Mitglied steht auf seiner Profilseite ein persönliches Gästebuch und eine Art Pinwand zur Verfügung, in dem andere Mitglieder Nachrichten hinterlassen können.

inkl. deren Fotoalbum sowie dem Gästebuch und der Pinwand

dieser enthält Informationen zu neuen Mitgliedern sowie Links zu Beiträgen im geschützten Bereich dieser Seiten exklusiv für Mitglieder

Zur Beantragung der Mitgliedschaft, zuerst alle Daten in eurem Profil eintragen und danach auf den Link "AUFNAHMEANTRAG" im Gemeinschaftsmenü klicken.

Die Anmeldung wird von uns vor Freischaltung im Detail manuell überprüft. Die Information über die Freischaltung erhaltet ihr dann per E-Mail.

Fehlt noch was?? Sagt Bescheid unter webmaster@diabetes-kids.de!! Für Fragen stehen wir natürlich jederzeit gerne zur Verfügung