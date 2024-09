Gemeinsam mutig und stark – Ein Bericht und Video über ein unvergessliches Wochenende am Plöner See

Vom 13. bis 15. September 2024 fand unser Diabetes-Kids/Zuckerschnuten-Sommertreff vor der idyllischen Kulisse des Plöner Sees statt. Was als Treffen rund um das Thema Diabetes geplant war, entwickelte sich zu einem Wochenende voller Freude, Lachen und unvergesslicher Begegnungen. Die 180 Teilnehmer, verteilt auf 62 Familien, reisten aus ganz Deutschland an – einige trotz Hindernissen wie gesperrten Autobahnen. Doch das strahlende, sonnige Wetter lockte uns alle in den hohen Norden, zu einer gemütlichen Jugendherberge direkt am See, die wie ein sicherer Hafen wirkte.

Schon in der ersten Kennenlernrunde wurde klar: Wir sind nicht nur eine Gruppe, die das gleiche Thema eint, wir sind eine Familie, die füreinander da ist. "Wir sitzen alle in einem Boot" – dieser Satz fiel mehr als einmal, während wir gemeinsam den Blick über den glitzernden See schweifen ließen. Es war diese besondere Verbundenheit, die uns von Anfang an zusammenschweißte. Der Austausch über den Alltag mit Diabetes war dabei nur ein Teil des Treffens. Im Vordergrund standen Spiel, Spaß und das Kennenlernen neuer Freundschaften, die weit über das Wochenende hinaus bestehen bleiben werden.



Den Auftakt des Wochenendes machte am ersten Abend die energiegeladene Spieleshow „Wer wird Diabetes Champion?“, geleitet von der Kinderdiabetologin Andrea Finke. Sie riss nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern mit, und so wurde gemeinsam geraten, gelacht und gejubelt. Anschließend vergnügten sich die Kids und Eltern bei Karaoke und anderen Spielen – die Herberge war erfüllt von fröhlichem Lachen und ausgelassenem Gesang.

Der Samstagmorgen begrüßte uns mit strahlendem Sonnenschein, und schon beim Frühstück waren die aufgeregten Gespräche über das Leben mit Diabetes kaum zu überhören. Ob beim Anstehen am Buffet oder in kleinen Gruppen am Tisch – überall wurden Erfahrungen ausgetauscht, Tipps gegeben und mutmachende Worte gesprochen.

Auf der anschließenden Hausmesse präsentierten Unternehmen wie Abbott, Dexcom, DiaExpert, Insulet, Medtronic, Vitalaire und Ypsomed ihre neuesten Produkte. Eltern nutzten die Gelegenheit, sich über die aktuellsten Therapiemöglichkeiten zu informieren und die bestmögliche Versorgung für ihre Kinder zu finden – während die Kinder sich kreativ austoben konnten. Es gab zahlreiche kreative Angebote, bei denen vor allem die Junior Crew von den Diabetes-Kids und den Zuckerschnuten tatkräftig zur Seite stand. Vom Basteln über das kreative Gestalten von Taschenanhängern bis hin zu sportlichen Aktivitäten im Freien: Ob Volleyball, Fußballspielen, Hula-Hoop oder Flechtfrisuren von Emma und Caro – für jedes Kind war etwas dabei. Schnell fanden die Kinder zueinander und schlossen neue Freundschaften.

Ein besonderes Highlight war der Vortrag „Diabetes und Alkohol“, moderiert von Andrea Witt. Gemeinsam mit der Junior Crew wurde offen über erste Erfahrungen mit Alkohol gesprochen – ein Thema, das viele Eltern und Jugendliche gleichermaßen beschäftigt. Andrea Finke ergänzte den Vortrag mit Einblicken aus dem Klinikalltag, was den Teilnehmern wertvolle Informationen aus der Praxis vermittelte. Die Ehrlichkeit und Offenheit, mit der über dieses sensible Thema gesprochen wurde, berührte viele.

Zur Mittagszeit versammelten sich alle Teilnehmer zu einem gemeinsamen Gruppenfoto – ein Moment, der das Wochenende auf besondere Weise einfing. Mit dem Plöner See im Hintergrund, der im strahlenden Sonnenschein glitzerte, standen wir Schulter an Schulter, verbunden durch gemeinsame Erfahrungen und das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Die fröhlichen Gesichter und die ausgelassene Stimmung spiegelten die tiefe Verbundenheit wider, die uns in diesen Tagen zusammenwachsen ließ. Dieses Foto wird für viele eine bleibende Erinnerung an ein Wochenende voller Freude, Austausch und Gemeinschaft sein.

Direkt im Anschluss fand eine spannende, offene Gesprächsrunde unter freiem Himmel statt. Andrea Finke führte durch das Thema der AID-Systeme (Automatisierte Insulin-Dosierungssysteme) und gab wertvolle Einblicke in diese innovativen Technologien, die das Leben mit Diabetes spürbar erleichtern können. Eltern und Interessierte hörten aufmerksam zu, stellten Fragen und nutzten die Gelegenheit, sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren. Die lockere Atmosphäre am Seeufer bot den idealen Rahmen für diesen Austausch.

Parallel dazu fand für die Kinder eine emotionale und zugleich befreiende Gesprächsrunde statt, in der sie ganz offen darüber sprachen, was sie am Diabetes so richtig nervt. In diesem geschützten Rahmen konnten sie sich Luft machen, Frust und Sorgen teilen, ohne das Gefühl zu haben, missverstanden zu werden. Es war bewegend zu sehen, wie ehrlich und unbeschwert die Kinder über ihre täglichen Herausforderungen sprachen. Viele fühlten sich sichtlich erleichtert, endlich einmal all das aussprechen zu dürfen, was sie sonst vielleicht zurückhalten.

In der anschließenden Gesprächsrunde mit den Eltern und der Junior Crew wurden diese gesammelten Rückmeldungen der Kinder anonym und offen an die Eltern weitergegeben. Es war eine wertvolle Gelegenheit für die Eltern, die Kritikpunkte ihrer Kinder zu hören, ohne dass diese sich direkt äußern mussten. Der Austausch regte viele Eltern zum Nachdenken an, und es wurden konstruktive Gespräche darüber geführt, wie man den Alltag mit Diabetes für die Kinder leichter gestalten könnte. Die Atmosphäre war geprägt von Verständnis und Offenheit, und viele Eltern nahmen aus dieser Runde wertvolle Anregungen mit, um den Alltag ihrer Kinder in Zukunft zu erleichtern.

Eine weitere besondere Begegnung bot die Tiefenentspannungsrunde mit Tina, bei der sie sowohl den Jugendlichen als auch den Eltern half, den Stress des Alltags abzulegen und ganz bei sich anzukommen. Es war ein Moment der Ruhe und inneren Einkehr, der vielen Teilnehmern Kraft und Gelassenheit schenkte.

Als die Dämmerung über den See zog, wurde der Abend mit einer fröhlichen Disco von Tim und Luka eingeläutet. Drinnen wurde ausgelassen getanzt, während sich draußen am knisternden Lagerfeuer die Teilnehmer versammelten, um gemeinsam zu singen. Frank begleitete die Runde auf seiner Gitarre und sorgte mit bekannten Lagerfeuerliedern für eine gemütliche, fast schon magische Atmosphäre. Später wechselten sich die Lagerfeuerlieder mit einem Karaoke-Programm ab, bei dem die Kinder mit voller Begeisterung ihr musikalisches Talent unter Beweis stellten. Die Freude war greifbar – die Kids hatten riesigen Spaß, und die Eltern genossen die wohlige Stimmung, die von Zusammenhalt, Lachen und einer tiefen Verbundenheit geprägt war. Diese Abende, erfüllt von Musik, Leichtigkeit und unbeschwertem Lachen, werden uns allen noch lange in Erinnerung bleiben und als besondere Momente im Herzen getragen.

Der Sonntag kam viel zu schnell. Nach einem gemeinsamen Frühstück und den ersten Aufräumarbeiten folgte eine weitere wertvolle Gesprächsrunde mit Isabel Lass, einer erfahrenen Diabetes-Fachpsychologin, die seit ihrer Kindheit selbst mit Typ-1-Diabetes lebt. Isabel ist für viele der Familien bereits eine vertraute Ansprechpartnerin, da sie nicht nur oft bei den Diabetes-Kids-Treffen dabei ist, sondern auch regelmäßig in den Zoom-Meetings der Diabetes-Kids mit Rat und Tat zur Seite steht. Mit ihrem tiefen Verständnis für die Herausforderungen und Ängste der Eltern leitete sie die Runde zum Thema „Balance zwischen Erziehung und Diabetestherapie – ein harter Job“. Isabel schaffte es erneut, die Eltern genau dort abzuholen, wo sie mental standen, und gab ihnen hilfreiche Anregungen für den alltäglichen Umgang mit ihren Kindern und deren Diabetes. Ihre einfühlsame und zugleich pragmatische Art machte es den Eltern leicht, offen über ihre Sorgen zu sprechen und neue Wege für einen harmonischeren Umgang mit der Therapie zu finden.

Als der Abschied kam, flossen Tränen – doch es waren sowohl Tränen des Abschieds als auch des Glücks. Viele Familien verabschiedeten sich mit dem Wissen, dass dies nicht das letzte Treffen gewesen sein würde. Ob bei privaten Treffen, der nächsten Fahrt der Diabetes-Kids oder einem weiteren Treffen mit den Zuckerschnuten – der Austausch untereinander ist nicht nur wichtig, sondern auch heilsam. Diese Begegnungen sind ein Anker im oft stürmischen Alltag mit Diabetes und geben sowohl Kindern als auch Eltern Kraft und Mut. Für diejenigen, die nicht so lange warten möchten, bieten die regelmäßigen Zoom-Meetings und das Forum auf der Webseite der Diabetes-Kids eine Möglichkeit, den Kontakt zu halten und sich weiterhin zu unterstützen.

Zum Abschluss möchten wir uns von Herzen bedanken: Bei Andrea Witt und ihrem wunderbaren Team der Zuckerschnuten, Lara, Pauline, Thomas, Ole, Luka und Tim. Bei Andrea Finke für ihre mitreißende Spieleshow, für ihr immer offenes Ohr für alle Familien und den wertvollen Vortrag. Bei Isabel Lass für ihre einfühlsamen Worte und bei Tina und Milo Parlow, Guido Bedronka, Thomas Finke, Frank und Julian Brands, Christian Förster, Alex und Emma Heussen und Patrick Zientek, die dieses Wochenende zu dem gemacht haben, was es war – ein Ort der Liebe, der Hoffnung und des Zusammenhalts. Ein großes Dankeschön auch an das Team der Jugendherberge Plön für die liebevolle Bewirtung und an unsere Sponsoren, die mit ihrer Unterstützung und Hausmesse einen wertvollen Beitrag geleistet haben.

Wir sind mehr als nur eine Gruppe – wir sind eine große Diabetes-Familie. Und gemeinsam sind wir mutig und stark.

Tina Parlow

