Bericht und Video zum Diabetes-Kids Ahoi Segeltörn 2025 - Segeln, Gemeinschaft, Mut: Eine unvergessliche Reise auf dem Wattenmeer

Vom 28. - 31. Mai fand unser elfter Diabetes-Kids Ahoi Segeltörn auf der Noorderlicht in Holland statt. Es war wieder ein voller Erfolg!

Dieses Projekt wurde von DiabetesDE großzügig unterstützt, wofür wir sehr dankbar sind.

An Bord ging es nicht nur ums Thema Diabetes, sondern hauptsächlich um Segeln Spiel, Spaß, Vergnügen und ums Kennenlernen.

Dieses Mal haben wieder 40 Personen bzw. 17 Kids und Jugendliche mit Diabetes daran teilgenommen.

Direkt zu Youtube: https://youtu.be/g4T6XWV3bbk

Hier ein Bericht zum Event:

Diabetes-Kids Ahoi 2025

Diabetes-Kids Ahoi 2025 - Segeln, Gemeinschaft, Mut: Eine unvergessliche Reise auf dem Wattenmeer.

Vom 28. bis 31. Mai 2025 stachen 17 Familien mit ihren Kindern, die alle Typ-1-Diabetes haben, gemeinsam mit der Crew des Dreimastschoners Noorderlicht in See. Unter dem Motto "Diabetes-Kids Ahoi" erlebten wir drei Tage voller Abenteuer, Teamgeist, Austausch und unvergesslicher Momente - trotz rauer See und so manchem Regenschauer.

Unterstützt durch die DiabetesDE Charity Gala, die Firmen Insulet und Medtronic sowie viele helfende Hände, wurde diese Freizeit zu einem ganz besonderen Erlebnis für alle.

Donnerstag - Regen, Wind und der Mut, gemeinsam Segel zu setzen

Der erste volle Tag begrüßte uns mit echtem Seewetter: Regen, Wind und eine ordentliche Brise begleiteten unseren Start ins Abenteuer. Nach einer Sicherheitseinweisung und Knotenkunde durch die Crew hieß es: Regenkleidung an, Handschuhe über - und gemeinsam Segel setzen! Für viele war es das erste Mal, aktiv auf einem Segelschiff mitzuarbeiten, doch alle packten mit an. Ob Segel hissen, Leinen einholen oder Deck wischen - jede helfende Hand war gefragt, und die Stimmung war trotz Nässe und Wind großartig.

Besonders wertvoll war der Austausch mit Susan von Insulet, die spannende Einblicke in die Omnipod-Insulinpumpe gab und viele Fragen der Eltern und Kinder beantwortete. Es wurde spürbar, wie wichtig solche Begegnungen für Familien mit Diabetes sind - um sich zu informieren, Ängste abzubauen und neue Perspektiven zu gewinnen.

Nachmittags legten wir im Hafen von Terschelling an. Der Regen ließ etwas nach, und die Familien erkundeten die kleine Inselstadt, gingen joggen oder spazieren.

Am Abend folgte ein weiteres Highlight: Karaoke an Bord - inklusive spontaner Tanz-Challenges mit dem Nachbarschiff. Es wurde gelacht, getanzt und gesungen - ein Abend, der alle

zusammenbrachte.

Freitag - Sonne, Fahrräder und Austausch

Der Freitag zeigte sich von seiner besten Seite: Sonnenschein, blauer Himmel und glitzernde Wellen. Nach dem Frühstück segelten wir weiter nach Vlieland. Dort wartete eine Fahrradtour über die Insel. Tandems sorgten für Gelächter, und auch Unterzuckerungen meisterten wir gemeinsam - mit Traubenzucker und gegenseitiger Unterstützung.

Am Abend gab es eine Gesprächsrunde mit Dr. Louisa van den Boom, Chefärztin und selbst Typ-1-Diabetikerin. Sie nahm sich Zeit für Fragen rund um Therapie, Technik und Alltag.

Offen, ehrlich und praxisnah - ein echter Lichtblick für viele Eltern.

Filmabend unter Deck - und eine letzte Nacht an Bord

Nach dem intensiven Austausch mit Louisa wartete ein gemütlicher Kinoabend auf die Kinder - und alle, die Lust hatten. Zuerst liefen die "Minions", danach folgte der Klassiker "E.T. - Der Außerirdische". Es war eine ganz besondere Atmosphäre unter Deck, geprägt von Lachen, Staunen und Gemeinschaft.

Samstag - Sonne, Sport und ein würdiger Abschluss

Die letzte Etappe begann bei strahlendem Sonnenschein: Nach dem Frühstück ging es in kurzer Hose, Cappy und mit Sonnenschutz ausgestattet zum Strand - zur großen Strandolympiade! Auf dem Programm standen: - Ballhüpfen im weichen Sand - Dreibeinlauf - Elternteil mit Kind - Schubkarrenrennen - alles echte Herausforderungen, die gemeinsam gemeistert wurden.

Anschließend versammelten wir uns für Gruppenfotos am Strand. Michael hatte sogar eine Drohne dabei, mit der tolle Luftaufnahmen entstanden. Die Kinder konnten es kaum erwarten: Schnell wurden Badesachen angezogen und der Sprung ins kühle, aber erfrischende Meerwasser gewagt. Einige genossen die Sonne, andere das Wasser - eine perfekte letzte gemeinsame Aktivität.

Zurück an Bord machten wir uns auf den Heimweg. Die Stimmung war ruhig - die Seeluft und die vielen Eindrücke der letzten Tage forderten ihren Tribut.

Preisverleihung, Fachgespräch und Abschied

Am Nachmittag rief Michael zur Preisverleihung der Olympiade an Deck: strahlende Gesichter, viel Applaus - und für alle gab es eine kleine Überraschung von Abbott.

Im Anschluss lud Lena von Medtronic zu einem offenen Gespräch ein. Auch sie lebt mit Typ-1-Diabetes und brachte u. a. die 780G mit Simplera, den iPen, den neuen 7-Tage-Katheter und den Guardian-Sensor mit. Es entstand ein reger Austausch - voller interessierter Fragen und wertvoller Antworten.

Schon bald rückte Harlingen näher - und mit ihm der Abschied. Es wurde leise, emotional - und dennoch blieb ein Gefühl von Dankbarkeit und tiefer Verbundenheit.

Fazit - Mehr als nur ein Segeltörn

"Diabetes-Kids Ahoi 2025" war mehr als nur ein Ausflug: Es war ein Erlebnis, das Mut gemacht hat. Ein Raum, in dem Kinder, Eltern, Fachkräfte und Unterstützer*innen sich auf Augenhöhe begegnet sind. Ein Ort, an dem Fragen erlaubt, Herausforderungen geteilt und Lösungen gemeinsam gefunden wurden.

Ein riesiger Dank an:

- die Familien - für ihren Mut, ihr Vertrauen und ihre Herzlichkeit

- die Crew der Noorderlicht - für Sicherheit, Humor und echte Seemannskraft

- unsere Partner wie Insulet, Medtronic und Abbott - für Wissen, Technik und Unterstützung

- Dr. Louisa van den Boom - für ihre Zeit, ihr Herzblut und ihre Kompetenz

- das Team von Diabetes-Kids.de - für Planung, Überblick und Organisation

Wir freuen uns auf das nächste Abenteuer - mit neuen Gesichtern, vertrauten Freunden und ganz viel Selbsthilfe-Spirit.

Kommentar von Diabetes-Kids:



Ganz herzlich bedanken möchten wir uns:



Bei Katrin Hellemann für diesen schönen Bericht

Bei unserer tollen Crew: Louisa van den Boom, Sandra Reinert, Rieke Schmithüsen und Guido Bedronka, die mit ihrem großen ehrenamtlichen Einsatz dieses Event erst möglich gemacht haben.



Bei der Crew des Schooners Noorderlicht, die uns sicher durchs Wattenmeer geschippert hat.

Beim Team der TSC Harlingen für die Organisation der Reise und die Verpflegung.

Und nicht zuletzt auch bei unseren Sponsoren Dexcom, DiaExpert, Medtronic, Insulet, Vitalaire, Ypsomed und Abbott.

Der nächste Diabetes-Kids Segeltörn wird bereits geplant. Die Anmeldung wird ab Oktober 2025 möglich sein.

Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal

Eure Familie Bertsch /

Susann, Carolin und Michael

www.Diabetes-Kids.de

