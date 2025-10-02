Diabetes-Kids Ahoi 2026 - Information und Anmeldung

Diabetes-Kids an Bord des 3 Mast Schoners Noorderlicht 2026

Wir werden vom 13. Mai bis 16. Mai 2026, gemeinsam mit ca. 17 Diabetes-Kids im Alter von 10-16 Jahren und jeweils einem Elternteil, in See stechen.

Wir gehen an Bord des 3 Mast Schoners Noorderlicht, welcher insgesamt 20 Kajüten mit je 2 Kojen hat. Darin kommen, zusätzlich zu einigen Referenten, ca. 17 Diabetes-Kids mit je einem Elternteil bequem unter.

Da dieses Projekt durch Spenden der DiabetesDE Charity Gala gesponsort wird, halten sich die Kosten für die Teilnehmer in sehr vernünftigem Rahmen. Wir rechnen für die drei Tage mit 220 Euro pro Person inclusive Vollpension (Mitmachverpflegung) an Bord. Auch die nichtalkoholischen Getränke sind in diesem Preis inbegriffen.

Bericht und Video zu diesem Event im Jahr 2025.

An Bord geht's natürlich nicht nur ums Thema Diabetes, sondern hauptsächlich um Spiel, Spaß, Vergnügen und ums gegenseitige Kennenlernen.

Da die Teilnehmerzahl aufgrund der Kajütenanzahl begrenzt ist, werden wir Eure Anmeldungen bis Ende November sammeln und wenn sich mehr Teilnehmer anmelden, als wir Platz haben, dann entscheidet das Los.

Nach Eurer Anmeldung erhaltet ihr dann Anfang Dezember eine entsprechende Information und müsstet den Reisepreis bis spätestens Ende Dez. 2025 überweisen. Dies ist notwendig, da wir zu diesem Zeitpunkt das Schiff verbindlich anmieten müssen.

Bei Bedarf wird Euch der teilnehmende Kinderdiabetologe den therapeutischen Nutzen dieser Reise attestieren. Mit dieser Bescheinigung solltet ihr keine Probleme haben, einen „Sonderurlaub“ für euer Kind mit Diabetes zu erhalten. Dieses Attest könnt ihr über die Mailadresse webmaster@diabetes-kids.de bei uns anfordern

DETAILS:

1) Wann:

Von Mittwoch dem 13. Mai (20 Uhr) bis Samstag den 16. Mai 2026 (16 Uhr).



2) Wo:

Der Heimathafen des Schiffs Noorderlicht liegt in Harlingen / Holland.

Die Hin- und Abreise dorthin müsstet ihr selbst organisieren. Parkmöglichkeiten sind am Hafen vorhanden.

Wie ihr dorthin kommt, erfahrt ihr unter diesem Link.

3) Unterbringung:

Die Unterbringung erfolgt nach Familie, also ein Elternteil plus Kind, in einer Kajüte mit 2 Kojen. Mehr als 2 Personen pro Familien sind nicht möglich, es sei denn ihr habt 2 Diabetes-Kids. In diesem Fall können 2 Kinder mit zwei Eltern teilnehmen.

4) Verpflegung:

Hier handelt es sich um sogenannte Mitmachverpflegung. Für ausreichend Lebensmittel für Frühstück, Mittagslunch, und Abendessen ist gesorgt. Die Zubereitung an Bord sowie das Eindecken, Abräumen und Abspülen erfordert Eure Mithilfe. Antialkoholische Getränke sind in den Kosten inbegriffen. Eventuell nötige Zwischenmahlzeiten oder Sport BEs müsst ihr selbst mitbringen.



5) Zeitplan (Vorläufig):

Mittwoch, 13. Mai 2026

Individuelle Anreise bis spätestens 20.00 Uhr

Vorstellung der Crew und Kajütenbezug

Einweisung in die Grundfunktionen des Schiffs

Gemeinsames Kochen und Abendessen

Gemütliches Beisammensein auf dem Champagnerdeck





Individuelle Anreise bis spätestens 20.00 Uhr Vorstellung der Crew und Kajütenbezug Einweisung in die Grundfunktionen des Schiffs Gemeinsames Kochen und Abendessen Gemütliches Beisammensein auf dem Champagnerdeck Donnerstag , 15. - Freitag 16. Mai 2026

Das Abenteuer kann beginnen.

Der historische Heimathafen Harlingen ist der perfekte Aufgangspunkt für Fahrten über das Wattenmeer und zu den Inseln wie Terschelling, Vlieland oder Texel. Ebenso ist das IJsselmeer mit seinen malerischen Hafenstädten oder die friesischen Binnenseens eine Besichtigung wert. Weitere Aktionspunkte sind noch in Planung aber noch nicht fxiert.





Das Abenteuer kann beginnen. Der historische Heimathafen Harlingen ist der perfekte Aufgangspunkt für Fahrten über das Wattenmeer und zu den Inseln wie Terschelling, Vlieland oder Texel. Ebenso ist das IJsselmeer mit seinen malerischen Hafenstädten oder die friesischen Binnenseens eine Besichtigung wert. Weitere Aktionspunkte sind noch in Planung aber noch nicht fxiert. Samstag, 17. Mai 2026

16:00 Uhr Einlaufen im Heimathafen und individuelle Rückreise.

6) Organisatorisches

Wir werden für alle Teilnehmer eine Gruppenreiseversicherung mit Selbstbeteiligung abschliessen. Details unter diesem Link.

Die Kojen sind mit einem frischen Laken bezogen und ein Kopfkissen ist auch vorhanden. Eine Bettdecke müsst ihr selbst mitbringen, oder könnt sie vor Ort für 14 Euro p.P. mieten. Auch Handtücher müsstet ihr mitbringen. Wir werden medizinisch geschulte Fachleute an Bord haben, die auch mit einem medizinischen Notfall an Bord umgehen können. Über Nacht liegt das Schiff immer sicher in einem Hafen.

Die Nooderlicht ist für Kinder gut geeignet. Die Reling ist hoch genug, sodass ein „Über-Bord-Fallen“ verhindert wird. Auch gibt es ausreichend Kinderschwimmwesten für alle Kids. Es werden ein paar Diabetes-Spezialisten an Bord sein, die interessante Vorträge bzw. Gesprächsrunden abhalten und eure Fragen kompetent beantworten können. Über Vorschläge zum Programm und freiwillige Helfer freuen wir uns immer.



Bei Rückfragen wendet euch bitte an uns unter webmaster@diabetes-kids.de oder Telefon: 0157 / 81286548.



Sofort nach dem Abschicken der Anmeldung erhaltet ihr eine Bestätigungsmail von uns. Wenn Ihr dieses nicht erhaltet, dann schreibt an webmaster@diabetes-kids.de



Anmelden könnt ihr euch selbstverständlich auch per Fax, Mail, Telefon oder Post anmelden indem ihr uns die Informationen die im Formular oben abgefragt werden zuschickt.

-Per Fax an 06103 312 502

-Per Mail an webmaster@diabetes-kids.de

-Per Post an: Fam. Bertsch, Sudetenring 60, 63303 Dreieich.

-Per Telefon unter 06103 371544 (Abends ab 20:00 Uhr oder am Wochenende)



Diese Veranstaltung ist ein privates Treffen von Familien mit einem diabetischen Kind. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Riskio und eine Haftung seitens der Organisatoren ist ausgeschlossen.



Wir freuen uns auf euch

Unser Platin Werbepartner:

Unsere Platin Sponsoren:​







Unser Gold Sponsor: