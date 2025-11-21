Die Diabetes-Kids BE/KE-Tabelle für den Weihnachtsmarkt

Für viele von uns beginnt die schönste Zeit des Jahres im November, dann ist wieder Weihnachtsmarkt in Deutschland.



Aus diesem Grunde haben unsere Forenmitglieder speziell für den Besuch des Weihnachtmarktes die folgende sehr hilfreiche BE/KE Tabelle zusammen gestellt:

1 Zuckerwatte (Grundlage ist meistens 1 TL Zucker) = 1/2-1 BE 0,6-1,2 KE 100 g gebrannte Mandeln (kleine Tüte) = 6 BE 7,2 KE 1 Tüte Schmalzgebäck = 5 BE 6 KE 1 St. Nürnberger Lebkuchen, 40 g = 2 BE 2,4 KE 1 Dominostein = 0,7 BE 1 KE 1 Tüte Maronen (100 g) = 3 BE 3,5 KE 1 Crepes natur = 2 BE 2,4 KE 1 Crepes mit Nutella = 3 BE 3,5 KE 1 St. Pizza vom Blech, je nach Größe = 3-4 BE 3,6-4,8 KE Bratwurst = 0 BE, Brötchen = 2 BE 2,4 KE Currywurst (2 EL Ketchup) = 1 BE 1,2 KE Champignons aus der Pfanne = 0 BE, Weißbrot 25 g oder 1 Toast = 1 BE 1,2KE Pellkartoffel (80 g, entspricht Hühnerei-Größe) = 1 BE 1,2 KE Grünkohl und Kasseler = 0 BE, Brot oder Bratkartoffeln (80 g) = 1 BE 1,2 KE 4 Marzipankartoffeln 20g = 1 BE 1,2 KE Christstollen 50g = 2 BE 2,4 KE 1 Stück Früchtebrot 50g = 2,5 BE 3 KE 1 Aachener Printe 20g = 0,8 BE 1 KE Bethmännchen 20g = 0,8 BE 1 KE 1 Elisenlebkuchen 40g = 2 BE 2,4 KE 1 Anisplätzchen 10g = 0,8 BE 1 KE 1 Nussecke 50g = 2 BE 2,4 KE 1 Pfeffernuss 5g = 0,4 BE 0,5 KE 1 Spekulatius 10g = 0,4 BE 0,5 KE 1 Vanillekipferl 10g = 0,4 BE 0,5 KE Waffel, frisch 100g = 3 BE 3,5 KE 1 Zimtstern 15g = 0,8 BE 1 KE Popcorn 25g = 0,8 BE 1 KE 1 Schokokuss 20 g = 0,8 BE 1 KE

Oben genannte Werte verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!!

Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, die sich an der Zusammenstellung dieser Liste beteiligt haben und besonders bei Tina (reiner123) die dieses Thema ins Leben gerufen hat.

Quelle: www.Diabetes-Kids.de